대구·경북 "미래대응기금에 지방교부세 활용 반대"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 지난 8일 대구시를 찾은 김민재 행정안전부 차관과 면담하고 있다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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정부가 추진하는 '미래대응기금'을 두고 지역에서 지방재정 축소를 우려하는 목소리가 높아지고 있다.추경호 대구시장은 지난 8일 대구시를 방문한 김민재 행정안전부 차관으로부터 미래대응기금과 관련한 정부 입장을 들은 뒤 지자체로 배분할 교부세를 활용하는 것에 대해 반대 입장을 분명히 했다.추 시장은 "기금의 취지에는 공감한다"면서도 "기금 신설로 현행 지방교부세 기준에 따라 지방정부로 배분돼야 할 자주재원이 축소돼서는 안 된다"고 우려했다.이어 그는 "미래를 위한 기금이 지방의 미래를 빼앗아서는 안 된다"며 "내국세 중 현행 지방교부세법에 따라 지방에 배분해야 할 재원을 우선 배분한 뒤 나머지 내국세 증가분을 바탕으로 미래대응기금을 운용해야 한다"는 의견을 전했다.이철우 경북도지사도 이날 국회에서 열린 국민의힘과의 예산정책협의회에서 "(미래대응기금은) 지방정부의 예산을 빼앗아 중앙정부가 집행하려는 것으로 지방자치·분권에 명백히 반하는 것"이라고 주장했다.지방교부세가 미래대응기금으로 전출될 경우 경북이 광역지자체 중 가장 많은 4조 5000억 원이 줄고 전남 3조 8000억 원, 경남 3조 4000억 원, 강원 3조 1000억 원, 전북 2조 7000억 원, 충남 2조 6000억 원이 줄어들 것으로 예상했다.국민의힘 의원들도 "미래대응기금이 아닌 미래소멸기금"이라며 "지방분권이 국정과제인 정부가 오히려 지방 재정 자율성 침해에 앞장서고 있다. 경북도와 적극 대응하겠다"고 밝혔다.시민사회단체도 "미래대응기금 신설이 지방소멸 위기를 외면하게 될 것"이라며 재검토를 촉구하고 나섰다.대구참여연대 등 전국 18개 단체로 구성된 참여자치지역운동연대는 성명을 통해 "지방정부에 교부되어야 할 지방교부세 30조 5000억 원이 미래대응기금으로 전출되어 지방정부는 반도체발 추가 세수의 혜택을 사실상 받지 못하게 될 것"이라고 우려했다.이어 "정부는 지방교육재정교부금법을 개정해 내국세의 20.79%를 자동 배분해온 법정연동제를 55년 만에 폐지하고 경제성장률과 학령인구 감소율을 반영해 전년도 교부금 대비 부족분만을 보전해주겠다는 입장"이라며 "2027년 지방교육재정교부금은 32조 5000억 원이 줄어들 것"이라고 추산했다.이들 단체는 "중앙정부가 통제하는 100조 이상의 기금 조성을 위해 일방적으로 추가 세수분의 지방정부 배분을 최소화하겠다는 의도로밖에 보이지 않는다"며 "정부가 대응한다는 '미래'에 지역 소멸의 위기와 지방정부의 역할은 포함되지 않는 것인가"라고 지적했다.그러면서 "이재명 정부가 발표한 미래대응기금 재원 확충 방안은 지방교부세법과 지방교육재정교부금법 취지에 역행하는 것"이라며 "지역 불균형과 지방소멸이라는 당면한 시대적 위기의 적절한 대응 방안이라 보기 어렵다"고 비판했다.이들 단체는 "일방적인 미래대응기금 재원 마련 방안을 전면 재검토하라"며 "지방정부 및 지역 시민사회와의 소통을 강화하고 지방정부의 재정과 역할 강화를 위한 근본적 방안 마련에 나서라"고 촉구했다.우리복지시민연합도 "정부는 미래대응기금 증 30조 5000억 원의 지방교부세와 32조 5000억 원의 지방교육재정교부금을 기금 재원으로 강제 이관할 계획"이라며 "이러한 편법적 재원 재배치는 지방정부에 치명적인 재정 타격을 입힐 수 있다"고 지적했다.이어 "재정 자립도가 취약한 경북, 전남 등 비수도권 지방정부는 직격탄을 맞게 되며 대구시 역시 예외일 수 없다"며 "지방교부세는 중앙정부의 시혜성 예산이 아니라 지방정부의 자율성과 생존을 담보하는 '자주재원'"이라고 비판했다.우리복지시민연합은 "정부는 지방교부세법 개정 추진을 즉각 중단하고미래대응기금 재원 조달 계획을 원점에서 재검토하라"며 "비수도권 지방정부와의 소통 강화를 통해 지방재정 강화를 위한 근본 대책을 마련하라"고 촉구했다.