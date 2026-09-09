'묵묵부답' 용혜인 엄호하는 대변인단 "이게 당이 정한 방식"

▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 7일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하지 않은 채 사무실로 향하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기