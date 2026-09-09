미국 옐로스톤 국립공원에 늑대를 다시 들여온 이유

큰사진보기 ▲리와일딩 선언 표지 ⓒ 사인언스북스 관련사진보기

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도착했다는 말을 듣지 않고도 다 왔다는 걸 알았다. 자연스럽다는 말, 그건 어떤 모습을 말하는지 분명하게 깨달았다. 인간의 머리에서 나온 규칙성과 무관한 배치와 분포로 자라는 나무와 덤불 사이로 펼쳐진 작은 초원에 해가 따뜻하게 비추었다. 지형이 부드럽게 경사를 타는 방향에서 물소리가 들려왔다. 그 방향을 향해 나는 걸었다. 길고 부드러운 수풀이 바지에 스치는 소리, 이따금 나는 새소리, 곤충의 날갯소리 이외에는 아무것도 들리지 않았다. 젖은 흙의 내음이 전해질 무렵 개울이 보였다. 나뭇잎 사이를 통과한 햇살이 개울에도 도달하고 있었다. 빛에 유난히 반짝이며 회오리처럼 수면 위를 빠른 속도로 도는 작은 생물의 떼가 너무나 매혹적이어서 눈을 뗄 수가 없었다. 물맴이였다. 그 옆에 웅크리고 앉아 맑고 차가운 물에 얼굴을 씻었다. 아, 여기라면 될 것 같았다. 이곳이 전체의 작은 주변부에 불과한 곳이라도 이런 싱그러움이 발원하는 곳이라면 가능하리라. 이대로, 그저 있는 그대로의 자연이 계속해서 그럴 수 있게만 해 준다면 분명히 돌아올 수 있을 것이다. 나는 상상과 같은 확신을 했다. 내가 떠난 다음, 이 물가에 조용히 모습을 드러내는 생명을 떠올렸다. 여기서 시작해서 전체로 나아가길. 말없이 나는 기원했다.

p.198

인간이 야생의 방문자이든, 조력자이든, 일부이든 인간이 리와일딩의 필수적인 한 부분이라는 데엔 폭넓은 공감이 있다. 그런데 그보다도 더 근본적인 이유가 하나 있다. 바로 인간의 경험을 위해서다. 몽비오의 말처럼 '생태적 권위'에서 벗어나 하나의 생명으로서 마땅히 접하고 누려야 할 진정한 자연과 마침내 연결되기 위해서 필요하다. 자연 자체를 위해서도 필요하지만 인간-자연 관계가 재설정되기 위해 필요한 것이다.



인간과 자연의 관계가 달라지면 문명도 달라질 것이다. 그리고 자연도 달라질 것이다. 지금까지도 굳건한 자연 착취, 자연 통제, 자연 배타적 태도에 전방위적인 변화가 일어난다면 인간의 사는 모습도, 문명의 작동 원리도 변할 것이다. 경계를 짓고 구분 짓는 방식이 달라지면 문명과 자연이 예전과는 다른 방식으로 섞일 것이고, 그러면 무엇이 문명이고 무엇이 자연인지도 불분명해질 것이다. 과거에 비해 훨씬 자연의 존재감이 큰 도시도 많아지고, 인간이 손쉽게 경험할 수 있는 자연도 더 많아진 모습을 그려 볼 수 있다. 자연을 보다 야생적으로 되게끔 함으로써 궁극적으로 인간의 모습도 변화시키는 것, 어떠면 이것이 리와일딩이 추구하는 목표다. 자연이 인간의 영역을 침투해서 결국 지배하는 형국이 아니라, 자연을 자연답게 하는 과정에서 인간의 영역이 자연스러워지는 양상 말이다. 야생의 귀환을 실현하고 환대하다 보면 우리는 어느새 달라져 있는 스스로를 발견할 수밖에 없다. 우글거리는 생태계에 심취하고 그 신비에 물든 사람이, 잡초 하나까지 말끔히 제거된 주거 단지로 귀가하고 싶은 마음이 들기란 만무하기 때문이다.

p.86

리와일딩의 매력은 기존 야생의 의미를 전복시킨데 있다. 지금까지 야생은 거칠고, 위험하고, 생명을 해하거나 죽이는, 한마디로 두렵고 나쁜 어떤 힘이었다. 그러나 바로 그 같은 힘이 오히려 생태계의 모든 일원이 조화롭게 살 수 있게 균형을 잡아 주는 놀랍고 좋은 힘으로 완전히 새롭게 변신한 것이다.

p.37

야생성은 이러한 상호 작용을 가능케 하는 하나의 과정이자 체계로 이해해 볼 수 있다. 같은 맥락에서 로런스 쿡슨(Lawrence Cookson)이 다음과 같이 내리는 야생성의 정의가 매우 의미 깊다 하겠다.



" 야생성은 생물체와 자연 간의 상호 작용의 질로서, 근본적 본성들이 만나 튼튼한 체계가 구성되게끔 하는 것이다. 생물체는 자신의 기초 정보와 동기에 직접 접속하게 해주는 특정 수준의 내적 질 또는 명료함에 도달하지 않고서는 야생에 제대로 참여할 수 없다."



야생성으로 인해 동물의 내적 상태와 외적 환경 간의 건강한 관계가 만들어진다. 생물의 성향, 욕구, 동인 등의 본성이 내적 명료함과 평화의 상태로 존재하고, 거리낌 없이 신체와 행동에서 표현 및 발휘되면서, 온전한 생태의 환경과 만나 야생성은 재생 반복 된다.



충분히 야생적 존재가 아닌 우리 자신을 돌아보면 좀 더 명확해진다. 야생은 명료함, 단순함, 절감(節減, parsimony)을 만들어 내는 방향으로 나타난다. 건강한 상호 작용을 통해 내적, 외적, 존재론적 혼란이 적어지기 때문이다. 그에 반해 인간은 정체성 혼란과 불안정이 가장 뚜렷한 특질 중 하나가 된 듯하다. 내적인 평화는 물론 외부 세계와의 관계적 평화 또한 너무나도 요원한 것이 바로 지금의 우리가 아닌가. 인간에게 완전히 의존적인 존재로 전락하거나 강제로 속박당해 무료함과 몰이해로 생애를 보내는 주변의 여러 생물들도 우리와 비슷한 비야생적 집합에 속한 자들이다.



하지만 우리에게도 야생성은 남아있다. 그래서 리와일딩이 시작된 것이고, 그래서 여러분은 이런 글을 읽고 있는 것이다. 야생의 땅에서 야생을 만나는 사람은 내 안에서 뭔가가 깨어나는 것을 느낀다. 실제로 종 및 서식지 다양성이 높은 야생의 공간에 있을수록 반성적 사고력, 삶의 의미, 생기, 살아있음에 대한 자각, 미학적 가치부여 등의 경험이 증대되고 발전한다고 한다. 따라서 야생성을 말할 때 인공성이 제거된, 인간의 손이 닿지 않은, 비어 있는, 비역사적인 대상처럼 어떤 부재(不在)로서 표현하는 것은 부적당하다. 다양하고, 건강하고, 생기 넘치는, 역사적인 삶들이 어우러진 곳 또는 생물 또는 상태를 '무엇이 없는'것으로서 볼 수 없다는 것이다. 야생성은 부재가 아닌 현존(as presence, not absence)으로 말하고 이해되어야 한다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타그램, 네이버 블로그에도 실립니다.

조선시대 호랑이가 자주 출몰했다는 마을과 마을을 둘러싼 깊은 산에 간 적이 있다. 그 때 만약 지금까지 호랑이가 이 지역에 살고 있었다면 어떨까 라는 상상을 해봤다. 문득 인터넷에 떠돌던 영상이 떠올랐다. 중국 어딘가의 길가에서 호랑이가 일반인을 덮쳤는데 운 좋게 살아남은 모습이었다. 두려운 마음이 확 다가왔다. 머릿속으로는 생태계의 모든 구성원이 그 공간 안에 모두 자리해야 건강한 환경이라고 생각은 했지만 도시에 익숙한 현대인인 나는 야생은 두려운 존재라는 관념이 머리를 떠나지 않았다.그래서 신간코너에서 발견한 책 '리와일딩 선언'은 무슨 뜻일까 더 궁금해졌다. 영어 접두사're'는 '다시'를, 동사'wilding'은 '야생이 되게끔 하다.'라는 의미다. 두 가지를 합치면 '다시 야생화시키다." 또는 '재야생화(再野生化)'라는 합성어로 번역할 수 있다. 저자는 '리와일딩'이 무언지 알기 위해 먼저 '와일드', '야생'에 대해 정의해 볼 필요가 있다고 말한다. 야생(野生)의 사전적 의미는 "산이나 들에서 저절로 나서 자람. 또는 그런 생물"이다. 여기서 야생은 생물과 성질 둘 다를 지칭한다. 또 야생의 가장 대표적인 속성은 자율성이다. 자기 뜻에 따라 나고, 자라고, 살아가는 존재 또는 그러한 성질인 것이다. 저자는 '리와일딩'을 '자연이 제대로 회복되어 알아서 잘 굴러가도록 하는 일'로 초역해 알려 준다.예를 들어 설명하자면 리와일딩의 가장 대표적인 사례는 미국 옐로스톤 국립공원에 늑대를 다시 들여온 일이다. 미국 와이오밍주에 있는 옐로스톤 국립공원은 1872년 지정된 세계 최초의 국립공원이다. 그런 옐로스톤 국립공원도 자연보전에 대한 의식의 변화에 따라 많은 굴곡을 겪었다.그 대표적인 사례가 늑대인데, 미국에서 늑대는 주위의 농장의 가축을 위협하고 초식동물을 지나치게 해한다는 혐의로 20세기 초 대거 퇴치되었다. 결국 1926년 마지막 늑대까지 사살되었는데 그 후 생태계 안에서 늑대의 빈자리가 곳곳에서 나타났다. 특히 포식자인 늑대가 사라지니 엘크의 수가 지나치게 많아지며 사시나무, 미루나무, 버드나무 군락이 심각하게 쇠퇴했다. 결국 오랜 논의를 거쳐 1995년 겨울, 약 70년 전에 사라진 늑대가 옐로스톤에 다시 발을 딛게 되었다. 늑대 무리는 무사히 안착했고 옐로스톤 국립공원은 엘크 수 조절만이 아닌 예상을 훨씬 뛰어넘는 변화들을 만나게 되었다.늑대가 돌아온 뒤 엘크의 수가 줄었을 뿐 아니라 엘크의 행동방식(경계)도 변화되면서 식물 생장의 상황이 크게 변화되었다. 또 그에 따른 서식처와 먹이원의 증가로 중소형 동물들(비버, 설치류 등)이 돌아오거나 늘어나게 되었다. 특히 비버의 복귀는 수변 생태계의 변화를 일으켜서 수생생물과 어류의 수와 종류의 증가로 이어졌다. 늑대가 코요테 같은 중형 포식자를 직접 잡아먹어 수를 조절하여 설치류와 조류의 숫자도 증가하였으며 늑대가 먹고 남긴 엘크의 사체를 통해 사체를 먹는 동물(독수리, 다양한 곤충 등) 또한 돌아오게 되었다. 결국 공원 전체의 경관과 생태계 모두 더 풍성하고, 안정되고, 다양해졌다.이렇게 생태계를 살리는 리와일딩은 지금 지구촌 곳곳에서 한창이라고 한다. 기존의 경작지를 인위적 조작 없이 내버려 두는 소극적 활동에서부터 현장에 대한 면밀한 분석을 통해 말이나 소 같은 대형 초식동물을 들여오거나 코끼리거북이나 재규어 등 핵심종이나 포식자를 들여오는 적극적 활동까지 다양한 방식으로 시도되고 있다. 저자는 실제 리와일딩이 이루어진 외국의 현장을 방문하여 느낀 바도 전해 준다. 데이터로 분석하여 드러나는 리와일딩의 효과뿐 아니라 분석하여 설명하지 않아도 리와일딩된 자연에서만 느낄 수 있는 원초적 자연의 에너지도 아름답게 묘사해 준다.이쯤에서 리와일딩이 자연에 긍정적 영향을 미치는 것은 알겠는데 인간에게는 무슨 혜택이 있는지 묻는 사람들도 있겠다는 생각도 든다. 저자는 그 대답으로 영국 리와일딩의 상징이 된 넵 캐슬 농장을 소개한다. 버려진 목초지와 관목지였던 공간이 지금은 리와일딩 관련 강의와 생태관광, 교육, 봉사 프로그램, 심지어는 '야생 방목 고기(wild range meat)' 판매 등 활발한 행보로 가득 차 있다. 이런 눈에 보이는 결과와 함께 더 근원적인 이득도 있다. 바로 인간의 자연에 대한 태도의 변화이다.생태적 권위에서 벗어나 하나의 생명으로서 자연과 연결되는 인간의 모습, 자연을 자연답게 하는 과정에서 인간의 영역이 자연스러워지는 양상, 이것이 우리가 바라는 진정한 인간과 자연의 상생의 모습이 아닐까. 그리고 처음에 내가 이야기하는 호랑이와 공존하는 삶에 대한 두려움, 야생에 대한 막연한 공포에 대해서도 리와일딩을 통해 어떻게 변화될 수 있는지도 설명해 주었다.이렇게 흥미로운 주제를 한권으로 잘 정리해준 저자 김산하는 우리나라 최초의 영장류 연구자이며 현재는 생물다양성재단의 대표이다. 영장류 연구과정 이야기인 '비숲'을 읽으며 처음 알게 되었고 자연과 인간에 대한 그가 적어 내는 이야기가 흥미로워 신간이 나오면 항상 찾아보고 있다.이번 책에서는 우리에게는 아직 낯선 '리와일딩'이라는 개념을 잘 정리해 주고 있다. 본인이 속한 생명다양성 재단에서 경기도 파주시에 '야생신탁'이라는 이름으로 리와일딩을 시작했다고 한다. 앞으로 이런 작은 시도들이 쌓여서 DMZ 등의 공간에 대한 논의가 일어날 때도 긍정적인 방향으로 도움이 되었으면 좋겠다.이 책을 읽으며 다시 되 찾게 될 야생성의 모습이 아름답게 그리고 친근하게 다가왔다. 그리고 마음속에 평화롭고 편안한 기운이 맴돌았다. 내 마음속에 그런 것들이 왜 일어나는 걸까 궁금했는데 그에 대한 대답도 이 책에 들어있었다.