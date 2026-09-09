경찰, 장세일 영광군수 압수수색... 딸 금품 수수 의혹 관련

▲장세일 군수, 청렴 서약10·16 재선거를 거쳐 취임한 제52대 장세일 전남 영광군수가 취임 첫날인 17일 군수실에서 ‘청렴 서약서’ 서명을 시작으로 업무를 시작하고 있다. 2024. 10. 17 ⓒ 영광군 관련사진보기