김용 "이재명-김길오-용혜인? 소설도 이런 소설 없다"

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장(자료사진) ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲중앙일보 9월 9일자 보도 ⓒ 중앙일보 PDF 관련사진보기

이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 '본인과 대통령이 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 및 기본소득당의 배후 인물들과 인적·물적으로 얽혀있다'는 <중앙일보> 보도에 대해 "소설도 이런 소설이 없다"고 반박했다.김용 전 부원장은 9일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(해당 보도는) 이번 인사에 계속 흠집을 내서 결국 이재명 정부를 폄하하고 불신을 키우려는 것이다. 그렇지 않으면 이해할 수가 없다"며 "제가 논평할 가치도 없다"고 했다.특히 그는 해당 보도에서 기본소득당·기본소득한국네트워크·정책연구소 대안 등에 자금과 공간 등을 제공한 배후 인물로 지목한 김길오 코리아보드게임즈 대표에 대해선 "알지도 못한다"고 덧붙였다.앞서 <중앙일보>는 김길오 대표가 이 대통령의 '기본소득 스승'으로 알려진 강남훈 한신대 명예교수가 참여한 기본소득한국네트워크와 연결돼있고, 용 후보자는 김용 전 부원장이 2022년 대선을 위해 조직한 기본소득운동본부에 참여했다고 보도했다. 이 대통령이 용 후보자의 역량보다는 조직적 이해관계 속에서 장관 후보자로 발탁한 것으로 부적절한 인사라는 의혹 제기였다.김용 전 원장은 자신이 받은 불법 정치자금이 '용혜인 조직관리용'으로 흘러들어갔다던 박정훈 국민의힘 의원의 비슷한 주장도 "기괴한 어그로(억지 주목)" 끌기라고 일축했다.그는 전날 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "정치검찰의 수괴이자 윤석열의 행동대장 한동훈과 극우종편의 앵커 출신이 국회의원 신분으로 진화했다"며 "이들의 '악의 연대기'는 반드시 역사의 심판을 받을 것"이라고 덧붙였다.