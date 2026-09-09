광주 서구, 김태호PD·슈가토끼와 청년축제

큰사진보기 ▲ 2026년 서구 청년축제 '무한도ZONE' 포스터. ⓒ 전남광주 서구청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 서구가 청년의 날을 맞아 청년 중심의 소통 축제를 연다.서구는 오는 12일 서구청 들불홀에서 '무한도전'으로 유명한 김태호 PD와 인플루언서이자 서구 관광 홍보대사로 활동 중인 '슈가토끼(본명 이다경)'가 함께하는 2026년 서구 청년축제 '무한도ZONE'을 개최한다고 9일 밝혔다.이번 축제는 '청년의 도전, 내일을 잇다!'를 주제로 청년들이 프로그램에 직접 참여해 즐기면서 청년 간 소통과 교류의 폭을 넓히는 기회로 마련됐다.1부에서는 MBC '무한도전'을 비롯해 다양한 예능 프로그램을 기획·제작한 김태호 PD가 '트렌드를 이끄는 힘'을 주제로 강연한다.강연에서는 빠르게 변화하는 시대의 흐름을 읽는 관찰력과 새로운 기회를 발견하는 시각, 익숙한 방식에 머물지 않고 도전하는 자세 등을 자기 경험을 바탕으로 청년들과 공유한다.변화하는 대중의 관심과 일상 속 작은 아이디어를 새로운 콘텐츠와 기회로 연결하는 과정도 소개할 예정이다. 강연 이후에는 청년들과 질의응답을 진행하며 진로와 도전, 변화에 대한 생각을 나눈다.2부에서는 '슈가토끼'와 함께하는 참여형 네트워킹 프로그램을 진행한다. 참가자들은 마피아 게임을 통해 자연스럽게 어울리고 이야기를 나눈다. 게임과 대화, 추리 과정에서 처음 만난 청년들도 편안하게 소통하고 새로운 관계를 만들 수 있도록 구성했다.다양한 부대행사도 운영한다.청년 창업가들이 직접 만든 제품과 먹거리를 선보이는 플리마켓을 비롯해 꽃다발 만들기와 엽서 만들기 등 다양한 체험 행사를 준비했다. 청년정책 홍보부스에서는 청년 지원사업에 관한 정보를 제공한다.김이강 서구청장은 "이번 축제가 청년들이 서로 소통하고 도전하면서 새로운 가능성을 발견하는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 청년들이 지역에서 꿈을 펼치고 안정적으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.