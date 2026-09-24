애는 하나인데 눈은 열두 개... 명절에 긴장하는 며느리들

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큰사진보기 ▲명절은 아이가 가족에게 사랑을 듬뿍 받는 날이지만, 부모에겐 성장을 평가받는 자리이기도 하다(AI생성 이미지). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"애가 좀 말랐다, 요새 잘 안 먹니?"

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"언제 도착해?"

"아직 멀었어?"

"엄마, 언제 도착해?"

"아빠, 언제 도착해?"

큰사진보기 ▲"언제 도착해?" 무한반복 굴레에 빠지는 명절 장거리 이동. AI생성 이미지. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"애가 어디 약한 거 아니냐."

"이제 한글은 읽고 쓸 줄 아니? 옆집 애는 벌써 알파벳도 외운다는데."

"그럼요, 이제 자기 이름 석 자는 쓰죠. 하하..."

"돌아가는 집까지는 순간이동하게 해주세요."

"애가 요새 말랐다?"

"아, 잘 먹는데 키가 쑥 컸더라구요. 키 크느라 그런가봐요."

"애가 키가 안 컸다?"

"아유, 상반기에 쑥 크더니 지금 휴식기인가 봐요. 소아과에서도 그러더라구요, 애들마다 때가 있다고."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

추석이면 어김없이 등장하는 단골 레퍼토리다. 이 한마디를 피하고 싶어 나는 명절 2주 전부터 아이의 밥양과 간식양을 슬슬 늘려둔다. 엑셀로 시댁용, 친정용 준비물 리스트도 따로 만든다. 당장 필요한 게 없으면 그걸 찾느라 허둥대는 사이 아이는 울고, 어른들은 불편한 기색을 감추지 않는다. 아이와 어른들의 눈치를 동시에 보다 진이 빠진 뒤로는, 과하다 싶을 정도로 짐을 챙기는 쪽을 택했다.영유아와 함께하는 명절은 출발하기 전부터 이미 시작된다.국토교통부에 따르면 지난해 추석 귀성길 서울~부산 최대 소요시간은 8시간 10분, 귀경길 부산~서울은 9시간 50분이었다. 일반 성인의 하루 근무시간과 맞먹는 그 시간을, 아이와 함께 차 안에서 보내야 한다.장거리 이동은 어른보다 아이의 하루 일과를 먼저 무너뜨린다. 어릴수록 잠이 문제다. 낮잠 시간이 밀리면 그날 컨디션 전체가 함께 밀린다. 차 안에서 시작된 칭얼거림은 목적지에 도착해서도 쉽게 가라앉지 않는다. 부모는 운전대를 잡거나 아이를 달래느라 이미 진이 빠진 상태에서, 도착하자마자 또 한 번의 육아를 시작한다.결국 뒷자리에 앉은 부모는 앞에서 운전하는 배우자에게 묻는다.잠시 후 또 묻는다.운전하는 부모는 내비게이션을 보고, 또 본다. 아이가 말이 트이기 시작하면 상황은 한 단계 더 어려워진다.5분에 한 번씩 같은 질문이 반복된다. 아이도 어른도 그저 이 지난한 시간이 어서 끝나기만을 바라게 된다.시간만 무너지는 게 아니다. 짐도 함께 불어난다. 분유를 먹는 아이라면 생수, 분유포트, 젖병, 세척도구, 심하면 소독기까지 따라붙는다. 이유식을 먹는 아이라면 재료나 완제품에 아이스박스, 수저와 간식까지 세트로 붙는다. 여기에 기저귀, 속옷, 목욕용품. 그리고 그 무엇으로도 대체되지 않는 애착인형과 애착이불까지.아이 하나 데리고 움직이는데 왜 이렇게 짐이 많을까. 캐리어 하나로는 어림도 없다. 나는 아이의 애착 대상이 '이불'이라 더운날에 겨울 이불을 들고 간 적도 있다. 그 이불이 없으면 가지 않겠다고 떼쓰거나, 막상 이불 없이 도착하면 그 이불 없이는 잘 수 없다며 대성통곡했던 기억 때문이다.비상 준비물 목록은 끝없이 늘어난다.혹시 아프면 어떡하지. 혹시 컨디션이 안 좋아지면 어떡하지. 혹시 잠을 못 자면 어떡하지. '어떡하지'가 하나 늘어날 때마다 짐도 하나씩 늘어난다. 심리적 불안을 1그램이라도 덜기 위해 물리적 짐을 1그램씩 더 얹는 식이다. 그렇게 부모는 명절을 앞두고 평소보다 조금 더 많은 짐과, 평소보다 조금 더 많은 걱정을 챙긴다.그런데 힘든 건 이동만이 아니다. 시간에 쫓기고 짐에 눌린 채 도착한 곳은 대개 시댁이나 친정. 어르신들의 관심이 아이에게 집중되는 순간, 부모의 긴장도 다시 시작된다. 도착하자마자 아이 손을 잡고 체중계로 향하는 어머님이 있고, 사촌들까지 다 불러모아 키를 재는 아버님도 있다고 한다.아이의 식습관이나 찡얼거림은 곧잘 성격이나 가정교육 문제로 이어진다. 기관생활을 하는 아이는 원래 감기를 달고 살기도 하는데, 코라도 훌쩍이면 이런 말이 따라온다.그러다보니 설날, 추석과 같은 명절은 아이의 성장을 평가 받는 시간처럼 느껴지곤 한다.이런 반응이 유독 명절에 심해지는 데는 이유가 있다. 시댁도 친정도 결혼한 자녀는 남편과 나뿐이고, 손주도 우리 아이 하나뿐이다. 그러니 명절이면 어른들의 시선은 자연스럽게 아이 하나에게 모인다. 아이 하나에 최소 열두 개의 눈이 따라붙는 셈이다. 어른들은 아이가 잘 자라길 바라는 마음으로 한 마디씩 얹는다.어색하게 웃으며 넘기고는, 다음 명절에는 알파벳송이라도 준비해와야 하나 벌써부터 걱정이다. 이 긴장은 도착한 첫날 하루로 끝나지 않는다. 짧게는 하루, 길게는 며칠 내내 이어진다.장거리 이동으로 아이의 루틴이 무너지고, 낯선 공간에서 잠을 재우고 밥을 먹이고, 어른들의 질문에 웃으며 대답하다 보면 부모의 체력과 인내심도 함께 바닥난다.특히 밤이 문제다. 아이가 어릴 때는 아예 잠을 포기하고 갔다. 낯선 방에서 뒹굴며 자는 아이가 떨어지지 않도록 나는 인간 바리케이드가 되어야 했다. 아이가 구르면 나도 따라 구르고, 반대로 돌아누우면 나도 반대편을 막았다. 그렇게 동서남북으로 밤새 함께 구르다 보면 아침이 왔다.일 년에 며칠 가지고 뭘 그렇게 유난이냐고 할지도 모르겠다. 손에 쥔 캐리어를 내려다보며 나조차 '내가 진짜 유난인가' 싶을 때가 있다. 그런데 어쩌겠는가. 추석에 아이가 아프면 업고 뛰어야 하는 건 내 등이요, 안 먹는 아이 앞에 다시 수저를 쥐여주는 것도 내 손이다.아이가 자다깨다를 반복하면, 나는 깨다자다를 반복하게 된다. 시간은 느리게 가고, 짐은 무겁고, 아이는 안 자고, 어른들의 질문은 끝이 없다. 그래도 추석이다. 오랜만에 가족이 모이고, 아이가 어른들의 사랑을 듬뿍 받는 시간이기도 하다.육아는 마라톤이라고들 한다. 그 말이 맞다면 명절은 그 마라톤 코스에 일 년에 두 번 놓인 오르막 구간쯤 될 것이다. 넘고 나면 또 평지가 나오고, 다음 해에 또 같은 오르막이 나온다. 하다 보면 구력이 생긴다.다만 올라가는 길, 보름달이 뜬다면 소원을 빌 것이다.몇 번의 명절을 넘기고 나서 깨달은 게 있다. 엄마가 불안하면 아이도 불안한 추석을 보낸다는 것. 아이는 내 표정과 어깨의 긴장을 귀신같이 읽는다. 내가 명절 이동 스트레스로 굳어버리면, 아이도 그 공기를 느끼고 더 보채고 더 안 잔다. 결국 내가 편해야 아이도 편하다는 건, 언제나 국룰이다. 그래서 정리한 추석명절의 꿀팁들.하나, 기껏해야 말 한 마디.정답을 준비하는 게 아니라, 그냥 넘기는 말을 준비하는 것.둘, 기껏해야 2~3일.낮잠이나 식사 문제도 마찬가지다. 기껏해야 2~3일이다. 그 며칠 덜 자고 덜 먹는다고 아이도 나도 무너지지 않는다. 그러니 세팅을 바꾼다. 아이를 먹이는 데 힘 쓰지 않고, 내가 잘 먹고 잘 자는 쪽으로. 아이가 안 먹으면 그냥 내가 한 숟가락 더 먹는다. '많이 먹이겠다', '한 숟가락이라도 더'라는 욕심부터 내려놓으면, 끼니 사이사이 간식만으로도 아이는 배고플 틈이 없다는 걸 인정하게 된다. 그게 추석이다.셋, 기껏해야 한국.짐도 마찬가지로 마음을 바꿔먹으면 가벼워진다. 여기는 한국이다. 추석에도 문 여는 약국은 지역마다 정해져 있고, 말이 통하고, 원화로 뭐든 살 수 있다. 솔직히 말해서 돈만 챙기면 된다.