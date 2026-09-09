이용우 부여군수 "지방의 일방적 희생 용납 못 해"

큰사진보기 ▲이용우 부여군수가 9일 “기후위기 대응과 에너지 전환 정책 자체를 반대하는 것이 아니라, 지방에만 일방적인 희생을 강요하는 불의한 방식에 맞서는 것”이라고 밝혔다. ⓒ 부여군 관련사진보기

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정부가 추진 중인 '새만금-신서산 송전선로' 건설사업과 관련해 이용우 부여군수가 9일 "기후위기 대응과 에너지 전환 정책 자체를 반대하는 것이 아니라, 지방에만 일방적인 희생을 강요하는 불의한 방식에 맞서는 것"이라고 밝혔다.수도권 전력 공급만을 위해 지방을 '에너지 수송 통로'로 전락시키는 일방통행식 행정에 맞서 6만 군민의 생존권과 재산권을 사수하겠다는 확고한 의지를 천명한 것이다.이 군수는 현행 전력망 확충 방식은 지방소멸을 가속화하는 명백한 불평등 구조라고 지적했다.이어 초고압 송전선로 설치가 지역에 가져올 대형 철탑 경관 훼손, 부동산 가치 하락, 인구 유출 등의 피해를 예로 들며 "수도권 전력 수요를 충족하기 위해 지방 곳곳에 송전탑을 세우는 것은 '함께 행복한 대한민국'이라는 국정 비전에 정면으로 배치된다. 대통령이 강조한 수도권 산업 집중 완화와 '에너지 지산지소(地産地消)' 원칙이 실제 사업에서 즉시 구현되어야 한다"고 주장했다.이와 관련 부여군은 전문가와 주민대표가 함께하는 '(가칭)부여군 송전탑 대책위원회'를 신속히 가동해 한전의 후보 경과지를 철저히 검증하고, 주민 피해를 최소화할 대안 노선을 직접 마련해 역제안할 방침이다.정부와 기후에너지환경부를 향해서도 세 가지 파격적인 국가 정책 과제를 제시했다. ▲재생에너지 풍부 지역에 첨단기업과 데이터센터를 우선 배치할 '에너지 지산지소 및 지방소멸 대응기구' 설치 ▲국가·권역 단위 통합 전력망 논의 절차 신설 ▲투명한 정보공개 및 소통 시스템 구축 등이다.거대 공기업인 한전을 상대로 외로운 싸움을 벌여야 하는 농촌 지역의 한계를 극복하기 위해 충청남도 전역의 연대 대응기구인 '충남 송전탑 공동대응기구' 결성도 제안했다.여기에 부여군은 자연 촌락이 밀집한 양화·충화면 구간의 '전면 지중화' 이행과 전국 최대 밤 재배 및 과수 단지로 드론·항공방제가 필수적인 내산·외산면 노선의 '우회'를 강력히 요구했다.