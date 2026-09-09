큰사진보기 ▲강원도 청년 이주 의사강원연구원 연구보고서 : 강원도 청년 더 나은 문화 환경 때문에 이주 원한다. ⓒ 강원연구원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲덴마크 인생학교70여개의 인생학교가 지역을 중심으로 덴마크 전역에 위치해 있다. ⓒ 덴마크 폴케호이스콜레 협회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강웜민주재단 민주주의 너머에도 실립니다.

도시의 아이들에게는 강원에서 멈춰 볼 자리가 생겼다. 2023년 2학기 33명으로 시작한 강원농어촌유학은 올해 1학기 548명까지 늘었다. 서울과 경기의 아이들이 부모와 함께 강원의 작은 학교로 옮겨와 한 해를 보내고, 지난해 360명 중 282명이 그 시간을 연장했다. 성적표에서 벗어나 다르게 살아보는 시간이 아이에게 필요하다는 데 우리는 이미 합의한 셈이다.같은 시기 강원은 정반대 방향의 숫자도 안고 있다. 2016년부터 2025년까지 강원을 떠난 청년이 4만 2천 명이다. 아이들에게 내어준 그 자리를 우리는 청년에게 내어준 적이 없다. 유출 속도는 더 가팔라져 2025년 상반기 순유출은 3336명으로 전년보다 16% 늘었고, 순유입을 유지하던 30대마저 마이너스로 돌아섰다. 대응은 오랫동안 일자리에 집중되어 왔다. 불균형을 해소하면 청년이 남으리라는 전제였다.그러나 데이터는 그것만으로 부족하다고 말한다. 2025년 기준, 청년의 삶 만족도는 경제협력개발기구(OECD) 31위로 최하위권이고, 10명 중 3명(32.2%)이 번아웃을 겪는다. 사회에 막 자리 잡을 25~29살에서 가장 높다. 더 눈여겨볼 지표는 관계의 붕괴다. 2014년 74.8%였던 20·30대의 대인신뢰도는 최근 53.2%, 54.7%로 20%포인트 가까이 떨어졌다. 그 극단이 고립·은둔 청년으로 전국 최대 54만 명, 사회적 비용은 연 7.5조 원으로 추산된다. 일자리라는 그릇을 아무리 잘 빚어도 그 안에 담길 삶이 이미 소진되어 있다면 정주는 일어나지 않는다.진로 전환기의 청년들과 대화 모임을 하다 보면 긴 침묵을 자주 만난다. 게으름이 아니다. 도착지도 모른 채 달려온 사람이 처음 숨을 고르며 그러면 나는 어디로 가야 하나를 묻는 침묵이다. 그 질문에 답할 시간도, 함께 찾아줄 사람도 없다.그래서 나는 강원특별자치도가 '강원청년인생학교'를 열자고 제안한다. 이름은 학교지만 쉬게만 하는 곳은 아니다. 핵심은 쉼이 전환으로 이어지도록 시간을 배치하는 것이다. 4박 5일 입문 과정에서 시작해 최대 한 달까지 늘리는 단계적 합숙으로 늘려가게 하되, 하루는 회복과 전환이 맞물리도록 짠다. 느린 아침과 산책으로 소진된 몸을 되돌리고, 아침모임과 대화 테이블로 끊긴 관계의 감각을 되찾는다. 계약과 노동법, 세금과 금융처럼 학교가 가르쳐주지 않은 것들을 익히는 시간도 둔다.합숙 뒤 3~6개월간 이어지는 후속 모임과 멘토링은 그 전환을 진로로 옮기는 구간이고, 그 끝에 일자리보장 트랙을 붙일 수 있다. 일할 의지가 있는 장기 실업 청년에게 지방정부가 인공지능 전환과 기후·환경, 돌봄처럼 지금 사람이 필요한 분야의 '괜찮은 일자리'를 한시적으로 보장하는 방식이다. 경력 공백을 메우고 장기 실업이 굳어지기 전에 끊는다는 점에서 이 역시 예방이다.전환은 교실 안에서만 일어나지 않는다. 그 시간에 해볼 일이 강원 안에 이미 많다. 폐광지역 재생과 접경지역 평화, 농어촌 활력을 주제로 지역 청년과 벌이는 프로젝트, 학원이 닿지 않는 마을의 기초학습 지원, 시군 공공서비스 기여형 인턴십, 도내 이주민과 다문화 가정을 위한 교육 봉사가 그것이다. 자기를 탐색하는 시간과 누군가에게 쓸모 있는 사람이 되어보는 시간은 서로를 밀어내지 않는다. 오히려 후자만큼 자기효능감을 빠르게 되살리는 것도 드물다.도내 대학과의 연계도 필요하다. 지금 청년에게 휴학은 곧 낙오라는 불안이다. 다른 나라 대학생들이 학교 밖을 과감히 누비는 것은 용감해서가 아니라 "멈춰도 뒤처지지 않는다"라는 사회의 약속이 있기 때문이다. 강원의 대학들이 인생학교의 탐색 활동을 학사 기록으로 인정하고 복귀 후 진로 지원을 연계한다면, 청년은 자기 길을 찾을 용기를 얻는다. 쉼표가 들어갈 때 문장은 더 명확해진다.왜 굳이 함께 머물러야 하느냐고 물을 수 있다. 신뢰는 정보 전달로 쌓이지 않기 때문이다. 설거지 당번을 정하고, 어색한 침묵을 견디고, 사흘째 되는 날 문득 속마음을 꺼내는 시간. 그 성긴 시간이 회복의 최소 조건이다. 인구 580만의 덴마크에는 폴케호이스콜레가 70여 곳 있고, 해마다 1만 명 넘는 청년이 몇 달씩 머문다. 시험도 학점도 없는 이 학교가 150년 넘게 살아남은 이유는 사람이 다시 서려면 멈출 자리가 필요하다는 것을 사회가 알기 때문이다.먼 나라 이야기만도 아니다. 경기도는 2023년부터 청년 갭이어를 운영해 1354명이 1007개 프로젝트를 수행했고, 서울은 2017년부터 청년인생설계학교를 이어왔다. 다만 경기는 프로젝트 지원형, 서울은 5주 진로설계여서 함께 머무는 시간은 비어 있다. 강원이 채울 자리는 바로 그 사이다.한 가지 원칙은 지켜야 한다. 치료시설이 아니라 누구나 오는 쉼과 배움의 학교여야 한다. 고립·은둔 지원제도가 낙인 우려로 당사자에게 외면받는 만큼, 문턱 없는 보편 프로그램이라는 점이 접근성과 회복 효과를 높인다.공간과 재원도 이미 강원 안에 있다. 미활용 폐교가 48곳, 그중 11곳은 30년 넘게 비어 있고 도교육청은 이를 청년 거점으로 쓰려 대부료 감면 등 특례를 추진한다. 예산은 도비에 지방소멸대응기금을 결합할 수 있고, 청년기본법과 도 조례가 있어 별도 입법도 필요 없다. 국가도 같은 방향을 보고 있다. 제2차 청년정책 기본계획은 '쉼→회복→재진입'을 명시했으나 구체적 방안은 2026년 연구용역으로 미뤄져 있다. 검토가 진행되는 사이 강원이 실증 모델을 가동한다면, 그 경험이 국가 제도 설계의 근거가 된다.글머리의 아이들 이야기로 돌아가 보자. 강원은 이미 생애의 앞과 뒤에 학교를 세우고 있다. 도시의 아이들은 농어촌유학으로 한 해를 배우고, 춘천은 은퇴자마을 조성 기본계획 용역에 착수했다. 앞과 뒤는 채워지는데 가운데가 비어 있다. 삶의 방향을 가장 자주, 가장 아프게 다시 물어야 하는 청년기가 그렇다.일본은 그 사다리를 먼저 놓았다. 도시 가족이 시골 어린이집에 머무는 보육원 유학, 도시 중학생이 지방 고교에서 3년을 보내는 지역미래유학, 홋카이도 히가시카와초에서 덴마크 학교를 본떠 어떻게 살고 싶은지를 묻는 어른들의 인생학교, 폐교에서 10대부터 80대까지 서로를 가르치는 열중초등학교. 생애의 계절마다 마을이 학교가 된다. 눈여겨볼 것은 새 제도를 만들지 않았다는 점이다. 기존 보육 서비스와 공립학교, 비어 있던 교실을 이었을 뿐이다.청년인생학교는 강원의 빈칸을 메우면서 그 사다리의 가운데 칸이 된다. 며칠 혹은 몇 달 머무는 사람들은 그 자체로 생활인구가 되고, 일부는 관계인구를 거쳐 정주인구가 된다. 이미 강원에 자리 잡은 이주민과 다문화 가정이 그 자리에 함께 앉는다면 폭은 더 넓어진다.청년이 지역을 떠나는 것은 일자리가 없어서만이 아니다. 여기서 살아갈 이유를 찾지 못해서다. 그 이유는 회복된 마음과 다시 이어진 관계에서 나온다. 붙잡는 정책에서 머물고 싶게 하는 정책으로 옮겨가야 한다고, 멈출 자리를 내어주는 일이 곧 머물 이유를 만드는 일이라고 나는 믿는다. 회복이 곧 정주다.