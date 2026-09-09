울산시 "부·울·경 초광역 '인재·정주·미래 이음' 선도하겠다"

큰사진보기 ▲신민식 울산시 경제부시장이 9일 울산시청 프레스센터에서 부·울·경 초광역 인재·정주·미래 이음 프로젝트에 대한 설명을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

"과거에는 부산은 부산대로, 울산은 울산대로, 경남은 경남대로 각각 사업을 만들어 중앙부처와 협의하는 방식이 중심이었다면, 앞으로는 하나의 경제권과 생활권을 이루는 지역들이 함께 사업을 만들고, 정부가 이를 패키지로 지원하는 방향이 훨씬 중요해지고 있다."

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신민식 울산광역시 경제부시장은 9일 시청프레스센터에서 '부·울·경 초광역 인재·정주·미래 이음 프로젝트' 추진에 대해 설명하며 그 배경을 이같이 밝혔다. 이어 크게 세 가지 '이음'으로 구성되는 광역이음 프로젝트에 대해 설명했다.신 부시장은 첫째 '인재이음'에 대해 "부울경 기업들이 필요로 하는 청년과 인재를 함께 찾고, 지역의 좋은 일자리와 연결하겠다"며 "울산에서 일할 사람을 울산 안에서만 찾을 필요는 없다. 부산과 경남의 인재가 울산기업에서 일할 수 있고, 울산의 인재도 부울경 전체를 자신의 일자리 시장으로 볼 수 있어야 한다"고 설명했다.둘째 '정주이음'에 대해 "직장이 울산이라고 반드시 울산 안에서만 살아야 하는 시대도 아니다"며 "부산에서 울산으로 출퇴근할 수도 있고, 울산에서 경남으로 이동할 수도 있다. 교통과 생활의 경계를 낮추고 일자리와 주거, 생활권을 하나로 연결해 사람이 부울경에 들어오고 머물 수 있는 환경을 만드는 것이 정주이음의 핵심"이라고 밝혔다.셋째 '미래이음'에 대해서는 "부울경의 기업들이 서로 연결되고, 미래산업과 AX 전환을 함께 준비하는 것"이라며 "울산의 자동차·조선·에너지 산업, 경남의 기계·방산·우주항공 산업, 부산의 해양·물류·디지털 역량은 서로 다른 것처럼 보이지만 실제 산업현장에서는 긴밀하게 연결돼 있어 이 강점을 연결한다면 부울경은 대한민국 제조업의 미래를 만들어가는 가장 강력한 산업권이 될 수 있다"고 밝혔다.그러면서 "결국 광역이음 프로젝트는 사람을 잇고, 생활을 잇고, 산업의 미래를 잇는 사업으로 이것은 시작"이라며 "울산시는 지금 산업 AX, 인재양성, 광역교통, 정주, 산업금융 등 여러 분야에서 부산·경남과 함께할 수 있는 새로운 초광역 사업을 발굴하고 있다"고 강조했다.또한 "정부가 사업을 만들어 공모하면 그때 신청하는 데 그치지 않고 울산이 먼저 아이디어를 만들고 부산과 경남에 제안하고, 필요하다면 정부의 정책과 제도까지 끌어오는 적극적인 방식으로 대응하겠다"고 덧붙였다.신 부시장은 "정부가 초광역 단위로 움직이기 시작했다"며 "울산도 이에 뒤따라가는 도시가 아니라, 부울경 협력을 먼저 제안하고 새로운 성장사업을 주도하는 도시가 되겠다"고 밝혔다.신 부시장은 지난 9월 7일 산업통상부가 개최한 지방주도 성장엔진 협의회에서 제시한 '지역이 스스로 성장엔진을 정하고, 정부는 재정뿐 아니라 기술, 인재, 인프라, 제도 등을 함께 묶어 지원한다'는 방식을 설명하며 "이런 흐름을 보면 앞으로 국가 차원의 대형 지역사업을 추진하는 데 있어서 초광역 협력의 중요성은 지금보다 훨씬 커질 것"이라고 밝혔다.실제 예를 들며 "울산은 대한민국을 대표하는 산업도시이지만 자동차도, 조선도, 에너지도 이제 울산의 행정구역 안에서만 움직이지 않으며 기업의 공급망도 부산과 경남으로 연결돼 있고, 인재도 지역의 경계를 넘나들고 있다"고 전제했다.이어 "이제는 울산만 바라보면서 울산의 미래를 설계할 수 없다"며 "울산의 강점을 부산과 경남의 강점에 연결하고 더 큰 부울경 경제권 안에서 울산의 경쟁력을 키우는 전략이 필요하다"며 "이러한 문제의식을 가지고 김상욱 시장도 부산시장, 경남지사와 만나 부울경 초광역 협력에 뜻을 모았다"고 밝혔다.그러면서 "행정통합이냐, 특별연합이냐와 같은 제도적인 문제도 앞으로 논의될 수 있을 것이지만그것이 결정될 때까지 기다릴 필요는 없다"며 "이미 부울경으로 산업이 연결돼 있고, 일자리가 연결돼 있고, 시민들의 생활권도 점점 연결되고 있어 지금 필요한 것은 이러한 현실적인 연결을 더욱 강화할 구체적인 공동사업을 하나씩 만들어가는 것"이라고 강조했다.