교사 피눈물로 만든 교권보호법이 강주호법? 교총 회장 논란

큰사진보기 ▲한국교총이 지난 4월 7일 페이스북에 올린 동영상. ⓒ 교총 관련사진보기

큰사진보기 ▲강주호 교총 회장이 지난 4일, 페이스북에 올린 글. ⓒ 강주호 관련사진보기

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50만 교사의 피눈물로 만든 교권보호법에 대해 한국교원단체총연합회(아래 교총) 회장이 자신의 이름을 따 '강주호법'이라고 명명해 논란이다. "50만 교사의 피눈물로 만든 법을 사유화하는 것 아니냐"라는 비판 목소리가 나온다.9일 <오마이뉴스>가 확인해 보니 강 회장은 지난 4일 자신의 페이스북에 "그나마 다행인 것은 지난 1월 국회를 통과한 '강주호 교권 3호 법안' 덕분에, 중대 교권 침해 가해 학생에 대해 출석정지·학급교체·특별교육 등 긴급조치를 즉각 취할 수 있게 되었다는 점"이라면서 "이번(초등학생의 교사 폭행) 사건 역시 해당 학생에 대한 긴급 출석정지 조치가 내려져 추가 피해를 막을 수 있었다"라고 남겼다.이렇게 강 회장 이름을 거명한 홍보 행위는 교총의 공식 글에서도 마찬가지다.교총은 지난 4월 7일 페이스북에 올린 홍보물에서 "교총 강주호 회장이 열심히 달리고 있다. 바로 '강주호 교권 1호 법안'이다"라면서 "현재 교육위를 통과하고 최종 본회의 통과만 남겨둔 상황이다. 강주호 교권 1호 법안이 통과될 것만 생각하면 벌써 마음이 우아해져 버린다"라고 홍보했다.그러면서 강 회장이 교총 직원 4명과 함께 춤을 추며 뛰어다니는 동영상을 올려놓았다. 이 동영상 제목은 "강주호 1호 법안에 우아해져 버린 나..."이다. 이 법안은 악성 민원을 방지하기 위한 교권보호법안을 뜻하는 것으로 보인다.국회를 통과했거나 통과 준비 중인 교권보호법에 대해 여느 교원단체들은 단체장 이름은커녕, 단체 이름을 내세워 명명하지는 않고 있다. 50만 교사들의 소망과 7개 교원단체의 공동 노력, 국회 교육위원들의 법안 발의 등이 합쳐져서 법을 만든 것이기 때문이다. 해당 법안을 '강주호 법안'이라고 부르는 이는 여타 교원단체는 물론 국회에서도 없다.강 회장이 교권보호법에 자신의 이름을 갖다 붙이는 행동에 대해 한 교원단체 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "2023년 서이초 교사의 죽음 이후 전국의 교사들이 거리에서 흘린 피눈물과 외침, 교원단체와 시민사회의 노력으로 만들어 낸 교권보호법을 특정인의 이름을 붙여 '강주호법'이라 부르는 것은 부적절하다"라면서 "이 법은 특정 교원단체장의 개인 홍보법이 아니다. 50만 교사의 절박한 열망과 집단적 투쟁의 결실을 사유화하는 것은 교사들의 피눈물을 정치적 자산으로 소비하는 행위"라고 비판했다.또 다른 교원단체 주요 관계자도 <오마이뉴스>에 "교원단체가 자신의 활동과 기여를 알릴 수는 있지만, 법안에 단체장 개인의 이름을 붙여 홍보하는 것은 개인의 업적으로 돌리는 것으로 비칠 수 있다"라면서 "지금은 누구의 이름을 붙일지보다, 그 법이 현장에서 교사를 제대로 지키고 있는지 살필 때"라고 짚었다.이에 대해 강 회장은 <오마이뉴스>에 "해당 교권보호 법안들은 애초에 교총이 보도자료 등에서 '강주호 1호법' 등으로 이름을 붙여 국회에서 발의하도록 노력한 것"이라면서 "이 법은 선생님들을 위해서 만든 것인데, 내가 교사들의 피눈물을 사유화하려고 할 의도가 뭐가 있겠느냐?"라고 반문했다.