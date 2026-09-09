안민석 경기교육감 '벽깨기 협약'... 학교시설 주민과 공유

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감, 벽깨기 협약 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도교육청과 경기도 시군이 벽깨기 협약을 했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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9일 경기도 오산 원동초등학교 체육관에서 열린 경기도교육청과 지자체와의 벽깨기 협약식에 최교진 교육부장관과 추미애 경기도지사, 경기도 시군 단체장을 비롯한 관계자, 교육지원청 교육장 등이 참석했다. 경기도교육청은 성남시와 용인시를 제외한 29개 시군과 벽깨기 협약을 했다. 성남시와 용인시 역시 조만간 협약할 예정이라고 한다.벽깨기는 거버넌스의 우리말 표현으로, 안민석 교육감이 만든 용어다. 지방자치단체와 교육행정 간 행정의 벽을 허물어 교육 혁신과 협력 강화에 대한 비전을 선포하는 게 벽깨기 협약식 주요 내용이다. 교육청과 지자체에 분산된 정책·예산·시설·인적 자원을 학생의 배움과 성장을 중심으로 연결하고, 지역별 교육 현안을 공동으로 해결하기 위해 협약을 한다는 게 경기도교육청 관계자 설명이다.안 교육감은 "벽깨기 정신은 '한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다'라는 철학에서 출발했다. 따라서 오늘 벽깨기 협약은 경기도를 넘어 대한민국 교육행정과 일반행정의 벽을 허물어 미래 교육의 방향을 제시하는 새로운 이정표가 될 것"이라고 기대감을 내비쳤다. "교육의 질을 높이고, 주민의 삶의 질 향상을 이루는 저출산, 초고령화 시대에 블루오션이 될 것"이라 덧붙였다.또한 안 교육감은 수영장, 도서관, 돌봄 시설, 운동시설을 포함한 학생과 주민이 공유하는 학교복합시설 100개를 건립하는 '경기골든플랜' 운동을 제안하며 "인구 10만 명당 한 개씩 10년에 걸쳐 완성하는 것"이라고 설명했다.벽깨기 협약 5대 공통과제는 폰-프리(Phone-Free) 문화 확산과 RAS(Reading·Arts·Sports) 인성교육 활성화, 학교와 지역 인프라 공유 및 벽깨기 협력관 운영, 교육 예산 두 배 확충 및 교육자치 공동 실현, 경기 황금 계획(Gyeonggi Golden Plan, GGP) 학교복합시설 협력이다.체육관, 운동장, 주차장 등의 학교 시설을 주민과 함께 사용하자는 내용과 함께 공공시설을 활용, 학생 교육 프로그램과 체험 활동을 활성화 하자는 것도 주요 사항이다. 시와 교육지원청이 예산 확충과 상호 협력 체계를 구축, 지역 특성에 맞는 교육 사업을 발굴·추진하기 위해 노력한다는 내용도 있다.안 교육감 등은 협약을 마친 뒤 스포츠센터에서 운영하는 수영장과 원동초 2층 협의실에서 진행하는 통기타 수업을 참관했다.원동초등학교에서 협약식을 하는 이유는 이 학교에 있는 복합 시설인 다목적 체육관이 벽깨기의 모범 사례이기 때문이다. 이 학교 다목적 체육관은 학교 시설 복합화 우수 사례로 평가 받았다. 생존 수영 벤치마킹을 위한 현장 방문이 수시로 이루어졌고, 학교 시설 개방을 통해 주민들도 다양한 프로그램에 참여할 수 있는 것으로 알려졌다.안 교육감은 협약식 전날 기자간담회에서 "장관님이나 도지사님, 시장님들께서 실제로 봐야 이 시설이 아이들과 주민들에게 유익한 시설이구나, 이 정책을 적극적으로 해야겠다고 인식할 거라 본다"라고 원동초등학교에서 협약식을 하는 이유를 설명한 바 있다.