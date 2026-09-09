"전남광주 학교, 공정 가르치며 비데는 교직원용만?"

전남광주통합특별시의회 김진남(더불어민주당·순천5) 의원은 9일 "학교를 비롯한 교육 현장의 공정은 학생들이 생활하는 공간에서 시작돼야 한다"고 말했다.
김 의원은 이날 교육위원회 조례안 심사 과정에서 학생과 교직원이 이용하는 화장실 편의시설 격차를 짚으며 이 같이 언급했다.
이날 교육위가 심사한 '전남광주통합특별시교육청 화장실 관리 조례안'은 통합교육청 출범에 따라 화장실 관리 기준 등을 마련하는 내용을 담고 있다.
김 의원은 조례안 취지에 공감하면서도 교육청과 학교 교직원용 화장실에는 비데를 어렵지 않게 볼 수 있는 반면, 학생 화장실에서는 찾아보기 어렵다는 점을 지적했다.
그러면서 "편의시설 기준을 학생 눈높이에서 다시 살펴볼 필요가 있다"고 주문했다.
김 의원은 이 과정에서 교육청 측이 학생들의 경우 비데 사용에 대해 호불호가 갈린다고 설명하자, "호불호는 어른들도 마찬가지"라고 반박했다.
이어 "교육청과 학교 교직원 화장실에는 비데를 어렵지 않게 볼 수 있다"며 "학생 화장실에 대해서만 호불호를 이야기하는 건 납득하기 어렵다"고 했다.
그러면서 "교육청과 학교가 존재하는 가장 중요한 이유는 아이들"이라며 "아이들이 학교에서 조금이라도 더 편하고 쾌적하게 생활할 수 있도록 힘써야 한다"고 강조했다.
김 의원은 "모든 학생에게 비데 사용을 요구하자는 뜻이 아니다"며 "사용 여부는 학생이 선택할 수 있지만, 그 선택을 할 수 있는 환경 자체가 어른과 아이에게 다르게 주어지고 있지는 않은지 함께 돌아보자는 것"이라고 부연했다.
아울러 김 의원은 "비데 하나만의 문제가 아니다"며 "학생들에게 공정을 가르치는 교육현장이라면 아이들이 생활하는 공간에서도 그 공정을 느낄 수 있어야 한다"고 거듭 당부했다.