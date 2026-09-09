"지방의회 독립 더는 미룰 수 없다"... 조성칠 대전시의장, 지방의회법 연내 제정 촉구

큰사진보기 ▲조성칠 대전시의회 의장을 비롯한 대한민국시도의회의장협의회는 9일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지방의회의 독립성과 자율성을 제도적으로 완성하고 진정한 지방자치를 실현하기 위해 지방의회법 제정이 필요하다"며 '지방의회법' 연내 제정을 촉구했다. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

"국회에 '국회법'이 있듯 지방의회에도 조직과 운영, 권한과 책임을 규정하는 '지방의회법'이라는 법적 토대가 필요합니다."

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조성칠 대전시의회 의장이 전국 시·도의회와 함께 '지방의회법'의 조속한 제정을 촉구하고 나섰다.조 의장은 9일 오전 국회 소통관에서 열린 대한민국시도의회의장협의회 주최 기자회견에 참석해 "지방의회의 독립성과 자율성을 제도적으로 완성하고 진정한 지방자치를 실현하기 위해 지방의회법 제정이 필요하다"는 데 뜻을 함께했다.이날 기자회견에는 전국 시·도의회 의장과 운영위원장 등 16명이 참석했다. 참석자들은 "지방의회의 역할과 책임은 크게 늘었지만, 이를 뒷받침할 제도적 권한과 기반은 여전히 충분하지 않다"며 국회와 정부에 연내 법 제정을 요구했다.이들은 기자회견문을 통해 올해가 지방의회 부활 35년이 되는 해라는 점을 강조했다. 지난 35년 동안 교통·주거·복지·교육 등 주민 삶과 직결된 지역 문제를 지방정부와 지방의회가 함께 해결해 왔지만, 지방의회가 감당하는 역할에 비해 제도적 권한은 여전히 부족하다는 주장이다.특히 2022년 '지방자치법' 전부개정으로 지방의회 인사권이 독립되고 정책지원관 제도가 도입되는 등 일부 진전이 있었지만, 자체 조직권과 예산편성권, 자체 감사권 등 핵심 권한은 여전히 제약받고 있다고 지적했다.또 현행 정책지원관 제도 역시 의원 2명당 1명으로 제한돼 높아진 의정 수요를 뒷받침하기에 부족하다고 주장했다. 이에 따라 정책지원관 정수를 확대하고 별정직 전환 등 인사 운영의 유연성을 확보해야 한다고 촉구했다.참석자들은 "인사권은 독립됐지만 조직을 스스로 구성할 권한도, 예산을 스스로 편성할 권한도 없다"며 "국회에 국회법이 있듯 지방의회에도 조직과 운영, 권한과 책임을 규정하는 지방의회법이라는 법적 토대가 필요하다"고 강조했다.이들은 지방의회법 제정이 지방의원 개인의 권한 확대를 위한 것이 아니라는 점도 거듭 강조했다.기자회견문에서 이들은 "지방의회법은 지방의회에 특혜를 주기 위한 법이 아니라 주민의 권리를 지키고 지방자치를 바로 세우기 위한 법"이라며 "집행기관과 지방의회가 서로 견제하고 균형을 이뤄야 지방자치가 제대로 작동한다"고 밝혔다.이어 "주민의 요구를 보다 정확하게 정책으로 만들고, 세금이 제대로 쓰이는지 전문적으로 살피며, 지역 문제에 실효성 있는 대안을 제시하기 위한 의정활동의 전문성과 책임성을 높이는 최소한의 제도적 장치"라고 설명했다.권한 확대에 따른 책임 강화 의지도 밝혔다. 이들은 "권한만 요구하지 않겠다"며 의정활동과 예산 사용의 투명성을 높이고 윤리 기준과 자체 감사체계를 강화하겠다고 약속했다.현재 국회에는 여야 의원들이 발의한 6건의 지방의회법안이 계류 중이다. 참석자들은 최근 발의된 법안에 정책지원관 제도 개선과 지방의회의 조직·예산 운영 독립성을 강화하는 내용이 담겨 있고, 정부 국정과제에도 지방의회법 제정이 포함돼 있는 만큼 이제는 국회와 정부가 결단해야 할 때라고 주장했다.이들은 "논의가 부족한 것도, 필요성이 부족한 것도, 법안이 없는 것도 아니다"며 "더 이상 지방의회의 독립과 자치분권을 말로만 약속해서는 안 된다. 지방의회법 제정으로 답해야 한다"고 촉구했다.조성칠 의장을 비롯한 참석자들은 이날 '지방의회법 제정, 지방분권 완성', '국회와 정부는 지방의회법을 연내 반드시 제정하라' 등의 손팻말과 현수막을 들고 공동 대응 의지를 밝혔다.대한민국시도의회의장협의회는 국회에 계류 중인 법안 논의를 즉각 시작해 올해 안에 지방의회법을 제정할 것과 함께, 지방의회에 조직권·예산편성권·감사권 등 실질적 권한을 보장할 것을 요구했다. 또한 정책지원관 정수 확대와 별정직 전환 등을 통해 지방의회의 전문성과 정책 역량을 강화해야 한다고 주장했다.이들은 "지방의회가 제대로 일할 수 있어야 지방정부에 대한 견제와 감시가 제대로 작동한다"며 "지방의회의 독립은 의원을 위한 것이 아니라 주민의 목소리가 정책이 되고 삶의 변화로 이어지게 하기 위한 것"이라고 강조했다.이어 "지방자치의 새로운 35년의 출발점은 지방의회법 제정"이라며 "국회와 정부가 응답할 때까지 전국 지방의회와 지방자치 관련 기관들과 연대해 공동 대응을 이어가겠다"고 밝혔다.