시화호 살아났는데, 세종은 무엇을 놓치고 있나

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큰사진보기 ▲시화호 현장 회의실에서 전국 생물다양성네트워크 관계자들이 시화호 환경회복 모델의 지역별 적용 방안을 논의하고 있다. ⓒ 전국지속가능발전협의회 생물다양성네트워크 관련사진보기

"시화호에서 묻고, 지역에서 답하고, 전국이 함께 실천한다."

큰사진보기 ▲시화호로의 초대’ 참가자들이 시화호 선언문을 들어 보이며 생물다양성 보전을 위한 전국적 협력과 실천을 다짐하고 있다. ⓒ 전국지속가능발전협의회 생물다양성네트워크 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 글쓴이는 세종지속가능발전협의회 사무처장 입니다.

지난 7일부터 이틀간 전국지속가능발전협의회 생물다양성네트워크가 시화호에 모였다. '시화호로의 초대'라는 이름으로 열린 이번 프로그램의 목적은 분명했다. 개발과 오염의 위기를 극복해 온 시화호의 환경회복 경험을 전국의 지역사회와 나누고, 각 지역의 생물다양성 보전과 환경문제 해결을 위한 협력과 실천으로 이어가자는 것이었다.시화호를 둘러보며 확인한 것은 단순한 수질개선이나 생태복원의 성공 사례가 아니었다. 더 중요한 것은 환경이 회복되는 방식이었다.개발과 환경 갈등의 상징과도 같았던 시화호가 오늘의 모습으로 변화하는 과정에는 시민과 지역사회, 전문가와 행정의 오랜 참여와 협력이 있었다. 현장을 관찰하고 문제를 기록한 시민사회가 있었고, 그 결과를 정책과 연결한 행정이 있었으며, 과학적 근거를 보완하는 연구 기관과 전문가가 있었다. 시화호지속가능파트너십 서정철 대표이사의 강연에서도 시화호의 중요한 전환점으로 시민사회의 지속적인 모니터링이 행정의 정책과 결합하고 연구 기관과의 거버넌스로 이어진 점을 꼽았다.그렇다면 시화호의 경험을 세종에서는 어떻게 적용할 수 있을까. 먼저 돌아볼 것은 세종에도 이미 적지 않은 생태적 자산과 시민 활동이 축적되어 있다는 사실이다.세종지속가능발전협의회는 2016년부터 시민과 전문가가 참여하는 생물다양성 대탐사를 이어오며 중앙공원과 장남들을 비롯한 세종의 다양한 공간에서 생물종을 조사하고 기록해 왔다. 그러나 이것만이 세종의 생물다양성 활동 전부는 아니다.세종시환경교육센터는 시민을 단순한 교육 참가자가 아니라 생태 데이터를 생산하는 '시민과학자'로 전환시키는 활동을 확대하고 있다. 2025년에는 금강보행교 일대에서 멸종위기 야생생물 1급 수염풍뎅이를 대상으로 주야간 시민 모니터링을 진행해 신규 서식지를 확인하고 조명 등 위협요인을 조사했다.2026년에는 고복자연공원에서 가족들이 호랑나비와 주변 생물종을 월별로 관찰하고 데이터를 축적하는 시민과학 프로그램도 진행했으며, 시민과학 성과공유회를 통해 수염풍뎅이와 호랑나비 조사팀의 결과를 함께 공유하고 시민의 기록을 전문가 연구와 환경정책으로 연결하겠다는 방향도 제시했다.장남들의 활동은 더욱 주목할 만하다. 장남들보전시민모임은 금개구리학교와 시민·청소년 생태모니터링, 겨울 철새 먹이활동 등을 꾸준히 진행하고 있다. 시민모니터링은 금개구리뿐 아니라 장남들 논습지의 다양한 생물상을 정기적으로 관찰하는 시민과학 활동으로 운영되고 있다. 올해에도 시민들이 수질과 식생, 외래종, 조류 등을 조사하고 GPS와 사진을 활용해 같은 장소의 변화를 반복적으로 기록하는 활동이 이어지고 있다.금강에도 오랜 기록이 있다. 세종환경운동연합과 대전환경운동연합은 합강리 일대 겨울 철새 조사를 2015년부터 매년 이어오며 세종보 개방 전후의 변화를 추적해 왔다. 2026년 조사에서도 66종 3,221개체의 조류가 확인됐고, 큰고니·큰기러기·흰꼬리수리·흑두루미·노랑부리저어새 등 다양한 법적 보호종이 기록됐다. 장기간 동일한 공간을 조사했기 때문에 단순히 '어떤 새가 있다'는 기록을 넘어 하천환경 변화와 생태계 회복 여부를 판단할 수 있는 자료가 되고 있다.행정 영역에서도 변화가 시작되고 있다. 세종시설관리공단이 2025년 실시한 세종호수공원 생태분포조사에서는 조류와 어류 등 41과 65종이 확인됐고, 수달과 대모잠자리, 맹꽁이 같은 멸종위기 야생생물도 조사됐다. 이를 바탕으로 올해 세종시환경교육센터와 함께 시민해설사를 양성하고 시민 대상 생태프로그램을 운영하기 시작했다.이렇게 놓고 보면 세종에는 이미 중앙공원과 장남들의 논습지, 금강과 합강리, 이응다리, 고복자연공원, 호수공원 등 서로 다른 생태 거점에서 상당한 시민관찰과 교육, 조사활동이 이루어지고 있다.문제는 '활동의 부족'이 아니라 연결의 부족이다. 각 단체와 기관이 축적한 생태 자료가 서로 공유되고 있는지, 여러 해의 데이터가 하나의 지역 생물다양성 정보로 축적되고 있는지, 시민들이 발견한 변화가 세종시의 공원 관리·하천관리·도시계획·서식지 복원 정책으로 얼마나 이어지고 있는지를 이제 물어야 한다.바로 이 지점에서 시화호의 환경 회복 모델이 세종에 필요하다. 세종에 시화호와 같은 거대한 복원 사업을 만들자는 이야기가 아니다. 시민의 관찰, 전문가의 분석, 민관의 논의, 정책 결정, 보전·회복 사업, 다시 시민의 모니터링으로 이어지는 순환구조를 만들자는 것이다.마침 제도적 기반도 마련되었다. 2025년 제정된 '세종특별자치시 생물다양성 보전 및 이용에 관한 조례'는 생물다양성 전략을 수립하면서 전문가와 시민의 의견을 수렴하도록 하고 있으며, 생물다양성센터를 설치해 생물다양성 조사와 생물종 목록 구축, 조사 인력 양성, 멸종위기종 보전, 훼손된 생태계 복원 등을 수행할 수 있도록 규정하고 있다.따라서 지금 필요한 것은 또 하나의 행사를 만드는 것이 아니다. 세종지속가능발전협의회의 대탐사 자료, 환경교육센터의 시민과학 자료, 장남들 시민들의 논습지 기록, 환경운동연합의 금강 장기 모니터링, 공공기관의 생태조사를 하나의 지역 생태 정보 체계 안에서 바라보는 것부터 시작할 수 있다.그 데이터를 토대로 장남들 논습지와 금강·합강리, 고복자연공원, 중앙공원과 호수공원 등 주요 생태 거점의 변화를 정기적으로 평가하고, 보전이 시급한 공간과 회복이 필요한 공간을 시민·전문가·행정이 함께 선정해 실제 정책으로 연결해 보자는 것이다.시화호 선언문은 지역의 지속 가능한 미래가 다른 지역의 방식을 그대로 따라가는 데 있는 것이 아니라 자연과 역사, 문화와 공동체가 어우러진 고유한 '지역다움'에서 출발해야 한다고 말한다. 주민·시민사회·전문가·행정이 함께 논의하고 결정하며 책임 있게 실천하는 민관협력 거버넌스를 강화할 것도 선언했다.그렇다면 세종의 답 역시 세종다워야 할 것이다. 세종은 환경이 완전히 훼손된 뒤 복원을 시작해야 하는 도시가 아니다. 빠르게 성장하는 도시 한가운데에 금강과 미호강, 논습지와 도시공원, 산림과 하천이 함께 있고, 이를 오랫동안 지켜보고 기록해 온 시민들이 있다. 훼손을 기다렸다가 복원하는 것이 아니라 시민의 기록을 통해 변화를 먼저 발견하고, 보전하고, 필요한 곳을 회복하는 도시가 될 수 있다.지난 10년이 세종 곳곳의 생명을 찾아 기록하는 시간이었다면, 이제 다음 10년은 그 기록을 연결하여 지역의 생태계를 실제로 지키고 회복시키는 시간이 되어야 한다.시화호에서 배워야 할 것은 복원된 호수의 모습이 아니다. 시민의 기록을 지역사회의 결정으로 바꾸고, 갈등 속에서도 오랜 협력을 통해 자연의 회복을 만들어낸 과정이다.이제 그 질문에 세종이 답할 차례이다.