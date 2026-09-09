춤·영화·놀이가 한자리에... '2026 안양춤축제' 18일 개막

큰사진보기 ▲2025년 9월 28일 오후 평촌중앙공원에서 열린 안양춤축제 폐막식 공연. ⓒ 안양시 관련사진보기

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안양시와 안양춤축제추진위원회가 주최하고 안양문화예술재단이 주관하는 '2026 안양춤축제'가 오는 18일부터 20일까지 3일간 평촌중앙공원과 삼덕공원 일원에서 열린다.'춤으로 떠오르는 안양 - 걷고, 달리고, 춤추자!'​를 슬로건으로 내걸고, 관람을 넘어 시민이 축제 공간 곳곳을 누비며 춤·영화·놀이 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 구성했다는 게 안양문화예술재단 관계자 설명이다. 따라서 축제장은 프로그램 성격에 따라 댄스존·놀이존·무비존 등으로 구성했다. 평촌중앙공원 대기실 앞 '댄스존'에서는 누구나 쉽게 참여할 수 있는 랜덤플레이댄스와 셔플댄스 버스킹이 펼쳐진다.특히 올해는 춤과 영화를 접목해 색다른 즐거움을 선사한다. 첫날인 18일 삼덕공원에서 '댄스무비데이(Dance Movie Day)'가 열린다. 평촌중앙공원 배드민턴장에도 '무비존'을 조성해 영상과 춤이 결합된 색다른 공연과 휴식공간을 제공한다. 또한 평촌중앙공원 중앙분수대에 마련되는 '놀이존'에서는 가족 단위 방문객들이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다.시민이 직접 축제의 주인공이 되는 참여형 프로그램도 풍성하다. 차 없는 거리 서브무대에서는 스트릿댄스배틀 '스테인 투 그루브(Stain to Groove)'와 함께, 평균연령 50세 이상의 아마추어 댄스팀이 훌라·셔플 등 다양한 장르로 실력을 겨루는 '안양 골든 댄스'가 진행된다.평촌중앙공원 메인무대에서는 세대별 관객을 아우르는 다채로운 공연이 이어진다. 18일 시민의 날 기념 시민대상 시상식에 이어 임창정, 아르테미스(ARTMS)의 케이팝(K-POP) 공연, 댄스팀 홀리뱅의 무대가 펼쳐진다.19일에는 청소년과 본선 진출 12개 팀이 경연하는 스트릿댄스 '안양 크라운컴페티션'이, 20일에는 바다, 트리플에스(tripleS), 자두, 아이덴티티(idntt) 등이 출연하는 케이팝(K-POP) 콘서트와 폐막 세리머니, 드론 라이트쇼가 축제의 마지막 밤을 장식한다.삼덕공원에서도 세대를 아우르는 공연이 이어진다. 19일 '안양시민가요제'에는 박혜신, 박세욱 등이 출연하며, 20일 '언제나청춘콘서트'​에는 강진, 류지광, 춘자, 김승진, 클라씨, 김유선 등이 출연해 열기를 더한다.이 밖에도 축제장 곳곳에서는 시민공연을 비롯해 전시·체험·홍보부스·벼룩시장(플리마켓) 등이 운영되며, 먹거리 한마당과 친선결연(우호)도시 장터, 사회적기업 홍보전시, 안양시 우수기업 전시 등 다양한 연계 행사가 마련된다.최대호 안양시장은 "올해 안양춤축제는 춤을 중심으로 영화와 놀이, 체험 등이 어우러진 다양한 콘텐츠를 확대했다"며 "세대와 장르를 넘어 시민 모두가 함께 춤추고 즐기는 안양 대표 축제가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.안양춤축제는 '2026 제14회 대한민국축제콘텐츠대상'에서 '축제 글로벌 명품 부문' 수상 축제로 선정되며 6년 연속 수상의 영예를 안았다.