황금번호판 빼돌린 공무원…경찰, 광주 서구청 압수수색

'1004' '9999' 등 일명 자동차 '황금번호판(골드번호)'을 청탁받은 업체에게 빼돌린 공무원들을 수사 중인 경찰이 강제 수사에 나섰다.
광주경찰청 반부패·경제범죄수사대는 9일 오전 전남광주통합특별시 서구청 등에 대해 압수수색 영장을 집행했다.
압수수색 대상은 전자정부법과 청탁금지법 위반 등으로 고발된 10명의 공무원들이 근무했거나 근무하고 있는 사무실과 차량 등인 것으로 전해졌다.
이들은 차량 등록번호를 배부하는 업무를 하면서 '골드번호' 346개(국산차 118대·수입차 228대)를 빼돌려 특정 차량에 배정되게 한 혐의를 받고 있다.
'골드번호'는 차량 번호가 5555·9999처럼 네 자리가 모두 같거나 6999·8880처럼 세 자리가 같은 번호, 7979·3113 등 특정 숫자가 반복되는 번호, 1004·9111 등 특별한 의미를 가진 번호 등을 가리킨다.
빼돌린 번호판은 자동차 등록 대행업체를 통해 고급 수입차, 고가 차량 등에 배정됐다.
일부 직원들은 번호를 넘긴 대가로 업체로부터 저녁 식사 접대 등을 받기도 했다.
이 같은 비위 사실은 광주광역시 서구청의 자체 감사를 통해 밝혀졌으며, 서구청은 앞선 6월 해당 공무원들을 징계하고 경찰에 청탁금지법 위반 등으로 수사 의뢰했다.
경찰 관계자는 "고발 사건에 대한 수사를 진행 중"이라며 "수사 진행 상황은 확인해 줄 수 없다"고 말했다.
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'1004' 차량 골드번호 빼돌린 공무원 무더기 적발
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