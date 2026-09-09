병상에서 쓴 150여 편의 기사, 55년 만에 돌아온 '사상계'에 닿다

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'그래, 나는 아직 여기 머물러 있을 사람이 아니야.'

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"환자분도 중환자인데 지금 누가 누구를 걱정합니까?"

큰사진보기 ▲대학병원에서 오전과 오후로 나누어 체계적으로 구성된 재활 치료 일정표 ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲일제강점기 때, 한국광복군에서 활동하였으며, 해방 이후, 『사상계』를 간행한 張俊河 선생 ⓒ 한국민족문화대백과사전 관련사진보기

3년 전, 40대 후반이라는 나이에 불쑥 뇌경색이 찾아왔다. 한창 활발하게 사회 활동을 하던 시기, 나의 모든 것이 한 순간 멈춰 버렸다. 그렇게 대학병원과 재활병원을 오가며 꼬박 1년 반이 넘는 시간을 병원에서 보내야 했다. 지금 돌아보면 참 아득하고 긴 시간이었다.병실에 누워 가장 많이 했던 생각은 '내가 아직 여기 있을 나이는 아니지 않나' 하는 마음이었다. 병동에는 나보다 연세도 훨씬 많고 상태도 중한 환자분들이 대부분이었다. 그런 나를 보는 간병인 아주머니들도 혀를 차며 안타까워하셨다. 하지만 어쩌면 그 안타까운 시선들이 나를 일으켜 세운 진짜 힘이었는지도 모른다.그 마음 하나로 악착같이 재활에 매달렸다. 하지만 마음만 너무 앞섰던 탓일까. 의지만으로 조급하게 사회 복귀를 서두르다 보니 병이 다시 악화되기 일쑤였다. 지금 생각해보면 혜민 스님의 책 제목인 『멈추면, 비로소 보이는 것들』이 절로 떠오른다.'병에 걸렸지만 별거 아니다. 나는 다 이겨낼 수 있다'라는 헛된 자신감이 도리어 나를 망치고 있었던 것이다. 병을 있는 그대로 인정하고 모든 일을 내려놓고 나서야, 다행히 몸 상태도 조금씩 호전되어 갔다.그렇게 마음을 비우고 재활병원에서 입원 생활을 이어가다 보니, 그제야 주변의 다른 환자들도 눈에 들어오기 시작했다. 그리고 이내 미안한 마음이 커져 갔다. 정말 치료가 시급한 중증 환자들이 병상이 없어 입원 순서를 기다리고 있는 상황에서, 오른쪽 편마비가 왔더라도 그나마 몸을 움직일 수 있는 내가 이 자리를 계속 차지하고 있어도 되는 걸까 싶은 생각이 들었던 것이다.이런 속마음을 회진 돌던 주치의 선생님에게 슬쩍 털어놓았더니, 돌아온 것은 뜻밖의 핀잔이었다.그 한마디에 헛웃음이 나면서도 오기가 생겼다. 하루라도 빨리 회복해서 나가야겠다는 생각으로, 재활 치료 시간이 끝나면 내가 할 수 있는 일을 찾아 나섰다. 그것이 바로 병상에 누워서도 할 수 있는 '글쓰기'였다.오른손이 예전 같지 않아 글을 쓸 때마다 덜덜 떨렸지만, 펜을 쥐고 종이에 한 자 한 자 적은 뒤 그 글들을 다시 스마트폰으로 꾹꾹 눌러 입력해 나갔다. 그렇게 떨리는 손끝에서 인연이 닿은 곳이 바로 <오마이뉴스>였다.그렇게 글을 쓰기 시작한 지 어느덧 3년. 그동안 <오마이뉴스>에 올린 글만 약 150편에 달한다. 기사로 채택되지 못한 원고까지 다 합치면 아마 500편은 족히 넘지 않을까 싶다.돌아보면 나는 과거 교통방송에서 작가와 라디오 진행자로, 또 KTV 한국정책방송원에서 4분짜리 리포트를 직접 취재하고 촬영·제작해 본 경험이 전부였던 사람이다. 저널리즘에 대해서는 깊이 생각해본 적조차 없었다. 그러니 제대로 된 기사글을 써본 경험은 사실상 전무했다. 어찌 보면 나는 글보다는 영상 매체에 훨씬 익숙한 사람이었던 셈이다. 그러다 얼마 전, 뜻밖의 공고 하나를 만났다. <사상계(思想界)>에서 객원기자를 모집한다는 소식이었다.나에게 <사상계(思想界)>는 그냥 오래된 잡지가 아니었다. 1953년 장준하 선생이 창간한 <사상계>는 민족통일과 민주주의, 경제발전 등을 이끌었던 역사적인 종합교양지다. 전후 한국의 지식인들과 청년들에게 엄청난 영향을 미쳤던 언론이었다. 장준하 선생 역시 일제강점기 일본군을 탈출해 광복군으로 싸웠고, 해방 후에는 민주화운동에 평생을 바친 분이다.1970년 김지하 시인의 '오적'을 실었다는 이유로 강제 폐간되며 역사 속으로 사라졌던 <사상계>가, 55년 만인 2025년 다시 복간됐다. 과거의 영광에만 머물지 않고 문명 전환과 기후 문제, 미래세대의 고민을 담아내는 새로운 지식인 잡지로 돌아온 것이다. 바로 그 <사상계(思想界)>였다. 남들에겐 그저 아련한 이름일지 몰라도 내겐 달랐다.그러면서 망설임 없이 지원서를 냈다. 사실 큰 기대는 없었다. 화려한 경력이 있는 것도 아니고, 그저 병상에서 시작해 한 편 한 편 쌓아온 150여 편의 글이 내가 내세울 수 있는 전부였다. 그런데 지난 9월 8일, 거짓말 같은 메일이 왔다.안녕하세요, 최호림님은 <사상계> 객원기자가 되기에 충분한 자격을 가졌다 생각합니다. 지원 감사드리고, 첨부한 파일의 내용에 동의하시면 10월 1일부터 객원기자로 활동할 수 있습니다.<사상계(思想界)> 객원기자로 합격했다는 소식이었다. 한동안 만감이 교차했다. 불과 3년 전만 해도 병원 침대에 누워 다시 세상을 향해 걸어 나갈 수 있을지조차 아득했던 시절이었다. 그런 내가 병상에서 떨리는 손으로 쓰기 시작한 글들이, 마침내 나를 <사상계> 까지 데려다준 것이다.내가 태어난 1975년, 유신체제에 맞서 민주화운동을 벌이다 의문의 등산 사고로 세상을 떠난 장준하 선생을 나는 한 번도 뵌 적이 없다. 그러나 그분이 남긴 <사상계>라는 이름은 반세기의 시간을 건너 내 앞에 다시 놓였다.누군가는 "겨우 객원기자 하나 된 게 뭐 그리 대단하냐"고 말할지도 모르겠다. 하지만 누가 뭐라 해도 지금 내 심정은 드라마 <야인시대>에서 일본 순사 미와 경부를 향해 당당히 맞서던 김두한이 된 것만 같다.장준하 선생이 세운 그 깊은 이름 앞에, 이제 나도 객원기자라는 이름으로 함께 서게 됐다. 오랜 투병 끝에 얻은 이번 객원기자 위촉은 내가 다시 세상으로 돌아왔다는 작은 증명이자, 아직 내가 할 일이 남아 있다는 신호처럼 느껴진다.그렇다고 장준하 선생이 <사상계>를 통해 시대와 세상을 향해 던졌던 거대한 질문들을 내가 감히 이어받겠다는 뜻은 아니다. 다만 그 이름 앞에 부끄럽지 않도록, 내가 살아온 시대와 내가 바라본 세상을 나만의 방식대로 정직하게 기록해보고 싶을 뿐이다.병상에 누워 '나는 아직 여기 멈춰 설 사람이 아니다'라며 이를 악물었던 내 결심이 마침내 작은 꽃을 피웠다는 사실만으로도 가슴이 벅차오른다. 떨리는 손으로 쓴 글을 마다하지 않고 세상에 내보내 준 오마이뉴스 편집부와, 부족한 글을 따뜻하게 읽어주신 독자 여러분께 깊은 감사의 인사를 전한다. 앞으로도 오마이뉴스에 더욱 열심히 기고하며, 정직한 글들로 세상을 기록해 나갈 것을 다짐해 본다.