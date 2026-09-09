호주, 알고리즘 거부권 추진... '뭘 볼지 당신이 정하세요'

큰사진보기 ▲8일(현지 시각) 호주 캔버라의 의회 의사당에서 앤서니 앨버니지 호주 총리(왼쪽에서 두 번째)가 지지자들에 둘러싸인 채 기자회견을 하고 있다. 이날 앨버니지 총리는 호주 국민이 소셜 미디어 기업의 알고리즘 사용을 거부할 수 있도록 하는 '디지털 주의 의무(digital duty of care)' 법안 초안을 발표했다. 2026. 9. 8 ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호주 정부가 동영상 플랫폼의 맞춤형 추천 알고리즘과 이용구조에 대한 본격적인 규제에 나섰다 ⓒ Pixabay 관련사진보기

호주가 또 온라인 세상을 들여다보기 시작했다. 이번에는 단순히 '16세 미만은 SNS를 하지 말라'는 말이 아니다. 아이들이 어떤 콘텐츠를 보고, 왜 계속 화면을 넘기게 되는지까지 들여다본다. 그 과정에서 플랫폼의 알고리즘이 어떤 역할을 하는지도 규제 대상으로 삼겠다는 것이다.호주는 지난해 12월 10일부터 세계적으로도 보기 드문 16세 미만 SNS 계정 제한을 시행하고 있다. 그런데 어제(2026년 9월 8일) 호주 정부가 또 다른 디지털 규제안을 담은 법률 초안을 내놓았다. 이름은 'Digital Duty of Care'. 우리말로 옮기면 '디지털 주의 의무' 정도가 된다. 이 정책의 취지는 아이들이 온라인에서 피해를 입지 않도록 플랫폼이 먼저 책임지라는 것이다.이번 새롭게 내놓은 정책에서 눈에 띄는 부분은 SNS 이용 연령을 더 높이는 문제가 아니었다. 16세 미만에게는 보호 장치를 더 강화하고, 16세 이상 이용자에게는 자신이 어떤 방식으로 콘텐츠를 추천받을지 선택할 권한을 주겠다는 내용이다.먼저 지금 시행되고 있는 제도부터 볼 필요가 있다. 호주의 현행법에 따라 2025년 12월 10일부터 연령 제한 대상 SNS 플랫폼은 호주에 거주하는 16세 미만 이용자가 계정을 만들거나 유지하지 못하도록 합리적인 조치를 취해야 한다. 아이에게 벌금을 물리는 법은 아니다. 책임은 플랫폼에 있다.현재 호주 온라인 안전위원회(eSafety Commissioner)가 연령 제한 대상으로 보고 있는 대표적인 플랫폼에는 대부분의 사람들이 알고 있는 페이스북, 인스타그램, 스냅챗, 스레드, 틱톡, 트위치, 유튜브, 레딧, X 등이 있다. 이중 부모가 가장 헷갈리는 플랫폼은 유튜브일 것이다. '유튜브가 SNS인가?' 그러나 호주에서는 그렇게 단순하게 나누지 않는다. 플랫폼의 목적과 기능, 이용자 간 상호작용, 게시물 작성 여부, 추천 기능 등을 종합적으로 평가한다고 한다. 그래서 유튜브도 현재 연령 제한 대상에 포함되어 있다. 반대로 온라인 게임이나 일부 메시지 서비스는 같은 기준으로 제한되지 않을 수 있다. 서비스 이름보다 실제 기능과 이용 방식이 더 중요하다는 뜻이다.이번에 발표된 '디지털 주의 의무'에서 특히 눈에 들어오는 부분은 알고리즘이다. 인스타그램이나 틱톡을 예로 들면, 친구들이 올린 사진이나 영상을 보려고 들어갔는데 어느 순간부터 내가 팔로우하지 않은 사람의 영상이 계속 나온다. 한두 개만 보려고 했는데 다음 영상으로 넘어가고, 또 넘어간다. 이렇듯 플랫폼은 내가 무엇을 오래 보는지, 어떤 영상에서 멈추는지 등을 바탕으로 다음 콘텐츠를 골라준다.호주 정부가 들여다보려는 것도 바로 이런 구조다. 정부가 내놓은 구상에 따르면 앞으로 이용자는 알고리즘이 추천하는 콘텐츠를 계속 받아볼 것인지, 자신이 직접 팔로우한 계정이나 그룹의 콘텐츠를 중심으로 볼 것인지 선택할 수 있게 된다.16세 미만 이용자 보호는 더 강해진다. 이번 법률 초안에는 16세 미만 이용자의 경우 개인 맞춤형 추천 알고리즘과 무한 스크롤(Endless scrolling), 즉 계속해서 다음 콘텐츠를 넘겨 보게 하는 기능을 꺼두도록 했다.이 조치는 SNS에 올라오는 콘텐츠를 정부가 하나하나 골라내겠다는 것이 아니라, 플랫폼이 서비스를 어떻게 만들어 놓았는지를 들여다보겠다는 쪽에 가깝다. 계속해서 다음 영상을 보여주는 구조는 어떤지, 이용자가 오래 머물도록 만들어진 기능은 무엇인지, 유해한 콘텐츠가 반복해서 추천되는 과정에 문제가 없는지를 따져보겠다는 것이다.호주에서 아이를 키우는 부모라면 이 문제가 남의 일처럼 느껴지지 않는다. 특히 중학생이 되면 더 그렇다. 학교 친구들과 연락하고, 영상을 보고, 게임을 하고, 온라인에서 정보를 얻는 일까지 디지털 공간과 떼어놓기는 쉽지 않다. 실제로 아이와 말하다 보면 학교에서 있었던 일보다 친구가 보낸 영상이나 온라인에서 본 걸 먼저 말할 때가 많다.부모로서는 유해한 콘텐츠 때문에 SNS를 막고 싶지만, 또 다른 걱정도 있다. 친구들은 온라인에서 계속 소통하는데 내 아이만 빠지면 친구 관계에서 소외될 수 있기 때문이다. 따돌림을 막으려면 온라인에 들어가야 하고, 온라인에서 발생할 수 있는 피해를 막으려면 거리를 둬야 하는 난감한 상황이다. 또한, 16세가 된다고 문제가 끝나는 것도 아니다. 아이가 보는 콘텐츠와 알고리즘의 영향은 계속된다.호주 정부가 내놓은 방향은 바로 이 지점을 겨냥한다. 16세 미만에게는 보호를 강화하고, 16세 이상에게는 자신이 어떤 콘텐츠를 추천받을지 선택할 권한을 주겠다는 것이다. 아이의 접속 자체를 막는 것에서 한 걸음 더 나아가, 아이에게 무엇이 보이는지까지 플랫폼의 책임을 묻겠다는 말이다.'디지털 주의 의무'는 기존의 16세 미만 SNS 제한보다 범위가 넓다. SNS에만 머물지 않고 AI 챗봇, 검색엔진, 게임 플랫폼, 앱, 메시징 서비스 등 여러 디지털 서비스에서 발생할 수 있는 위험을 줄이도록 플랫폼에 책임을 묻는 방향으로 확대되고 있다.사이버불링, 포르노그래피, 여성 혐오 콘텐츠, 섭식 장애를 조장하는 콘텐츠, 범죄를 미화하는 콘텐츠 등으로부터 18세 미만 이용자를 보호할 조치를 요구한다. 성인 대상으로도 범죄나 폭력, 심각한 위협 등 중대한 온라인 피해를 줄이기 위해 의무 적용을 하는 방향으로 가고 있다.규제가 실제 힘을 발휘하려면 강력한 제재가 따라야 한다. 이번 방안에서는 규정을 위반하는 빅테크 플랫폼에 최대 1억 920만 호주달러(한화 약 1050억 원)에 달하는 막대한 벌금을 부과할 수 있도록 하는 강력한 제재안이 제시됐다.호주 온라인 안전위원회의 권한도 강화될 전망이다. 플랫폼에 자료 제출을 요구하고 규제 준수 여부를 조사하는 것은 물론, 플랫폼 관계자에게 직접 질문할 수 있는 권한까지 추진되고 있다. 인터넷 기업이라고 해서 안전에 대한 책임에서 벗어날 수 없다는 것이 호주 정부의 방침이다.이 정책을 모두가 반기는 것은 아니다. 야당과 일부 정치인은 정부가 '유해 콘텐츠'를 판단할 권한을 지나치게 갖게 되면 표현의 자유를 침해할 수 있다고 주장한다. 자칫 정부의 인터넷 검열로 이어질 수 있다는 우려도 나온다. 특히 장관이 규정을 통해 앞으로 등장할 새로운 형태의 온라인 피해까지 규제할 수 있도록 한 부분은 논쟁의 여지가 있다.그러나 정부의 설명은 다르다. 정부가 국민에게 무엇을 읽고 무엇을 보라고 정하는 것이 아니라, 플랫폼이 이용자에게 어떤 환경을 제공하는지를 규제하는 것이라는 쪽이다. 이 부분은 어디까지가 이용자 보호이고, 어디까지가 정부의 과도한 개입인지 경계가 분명하지 않기 때문에 앞으로 논쟁이 커질 수밖에 없는 상황이다.호주에서 20년 가까이 살면서 아이를 키우는 부모로서 이번 정책을 보며 생각이 많아진다. 아이에게 스마트폰을 쓰지 말라고 하는 것이 말처럼 쉽지 않다. 친구들과 연결돼 있고 학교 생활과도 이어져 있다. 궁금한 것이 생기면 가장 먼저 찾는 곳도 인터넷 검색 엔진이다. 그렇다고 모든 것을 플랫폼에 맡겨놓기도 불안하다.지금까지 온라인 문제를 말할 때 우리는 주로 "아이에게 무엇을 보여주지 말아야 할까"라는 질문을 해왔다. 그런데 이번에는 질문이 하나 더 생겼다. "플랫폼은 왜 아이에게 그것을 계속 보여주는가."아이에게 스마트폰을 내려놓으라고 말하는 것과 아이들이 매일 사용하는 디지털 공간이 어떻게 만들어졌는지를 따져보는 것은 다른 문제다. 호주가 이번에 건드린 곳도 바로 그 지점이다.16세 미만 SNS 제한에서 시작한 논의가 이제는 알고리즘과 플랫폼의 설계 방식으로까지 번지고 있다. 아이들의 SNS 사용을 어디까지 제한할 것인가. 그리고 매일 아이들이 바라보는 화면을 누가 결정해야 하는가. 부모일까? 아이일까? 아니면 이용자가 화면에 오래 머물수록 돈을 버는 플랫폼일까?16세 미만 SNS 금지법을 내놓았던 호주가 이제는 알고리즘에 질문을 던지며 그 답을 찾아가는 중이다.