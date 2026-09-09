하루 8000보 걷고 버스 타면 포인트... 대전 '보람마일리지' 10일 시작

큰사진보기 ▲대전시는 오는 10일부터 시민참여형 서비스인 '보람마일리지'를 시범 운영을 시작한다. 사진은 AI로 제작한 홍보이미지. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

걷고, 버스나 지하철을 타는 평범한 일상이 '돈이 되는' 서비스가 대전에서 시작된다. 하루 8000보를 걷거나 대중교통을 이용하는 등 생활 속 활동에 참여하면 포인트를 받고, 이를 온통대전 캐시로 바꿔 지역 가맹점에서 사용할 수 있다.대전시는 오는 10일부터 시민참여형 서비스인 '보람마일리지'를 시범 운영한다고 9일 밝혔다.보람마일리지는 걷기와 출석 체크, 대중교통 이용 등 일상 속 활동에 포인트를 주는 제도다. 적립한 포인트는 온통대전 캐시로 전환해 온통대전 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다.참여 방법도 어렵지 않다. 온통대전 2.0 앱에서 별도로 보람마일리지 참여 신청을 하면 된다. 올해는 만 19세 이상 온통대전 앱 가입자 10만 명을 선착순 모집하며, 신청만 해도 첫 도전 지원금으로 500P가 지급된다.가장 눈에 띄는 것은 '걷기'다. 하루 8000보를 걸으면 150P를 받을 수 있다. 온통대전 앱 안의 만보기를 활용하면 된다.출석 체크를 5일 연속 하면 200P가 쌓이고, 온통대전 카드로 버스나 지하철을 이용하면 1회 50P를 받을 수 있다. 대중교통 적립은 월 50회까지 가능하다. 오는 10월부터는 지정된 공공시설을 방문해 인증할 경우에도 한 곳당 50P를 제공할 예정이다.하루 최대 적립액은 440P, 한 달 최대 1만1000P다.쌓은 마일리지는 500P 이상부터 온통대전 캐시로 바꿀 수 있다. 전환한 캐시는 기존 온통대전과 마찬가지로 지역 가맹점에서 사용할 수 있다.올해 시범사업은 9월 10일부터 12월 10일까지 3개월간 진행된다. 이용자는 12월 20일까지 마일리지를 캐시로 전환해야 하며, 미전환 마일리지는 이후 자동 전환된다. 다만 500P 미만의 잔여 포인트는 연말 소멸된다.대전시는 내년부터 보람마일리지를 상·하반기 두 차례 운영하는 방안을 검토하고, 자원봉사와 탄소중립 실천 등으로 참여 분야도 넓힐 계획이다.문인환 대전시 민생경제국장은 "보람마일리지는 시민의 참여와 정책 혜택, 지역경제를 연결하는 온통대전 2.0의 주요 서비스"라며 "시민의 일상 속 실천이 자신에게는 혜택이 되고 이웃과 지역에는 힘이 되는 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.