한민수 "공소청 직제안, 검사 정원 그대로... 전면 재검토해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 한민수 최고위원 엑스(X) ⓒ 한민수 관련사진보기

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다음 달 2일 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청(중수청) 출범을 앞두고 정부가 내놓은 '공소청 직제안'을 놓고 여권 내 검찰개혁 강경파와 법무부 사이의 갈등이 커지고 있다. 72년 만에 검찰의 수사권과 기소권을 완전히 분리한 개혁 입법의 취지가 하위 법령인 직제 단계에서 얼마나 구현될지를 놓고 이견이 좁혀지지 않는 모습이다.법무부는 지난 4일 '공소청과 그 소속기관 직제' 제정안과 '검사정원법 시행령' 개정안을 입법예고했으며, 의견 수렴은 9일 마감됐다. 직제안은 검사 수는 유지하되 수사관 등 2294명을 감축하고, 수사 관련 직제를 없애는 대신 불송치·재기 사건을 전담하는 '사법통제부'를 신설하는 내용을 담고 있다. 공소청은 본청과 6개 광역공소청, 18개 지방공소청, 42개 지청 체제로 운영될 예정이다.여권 내 강경파들의 반발이 이어지고 있다. 더불어민주당 한민수 최고위원은 9일 소셜미디어(X)에 올린 글에서 검사 정원 2292명이 한 명도 줄지 않고 오히려 281명 증원이 필요하다는 법무부 입장을 문제 삼으며 "직접 수사 기능을 내려놓는데 검사 정원은 그대로 유지해야 할 근거가 무엇이냐"고 밝혔다.그는 "달라진 업무에 맞춰 검사 정원부터 줄이는 것이 상식"이라며, 검사 증원이 필요하다면 공판 중심으로 조직을 재편해 대응해야 한다고 주장했다. 그는 '사법통제부'와 '특별사법경찰협력과' 신설에 대해서도 "지도·조언이라는 이름으로 과거의 수사지휘를 되살리려는 것은 아닌지 우려스럽다"며 과거의 수사지휘가 되살아날 수 있다고 우려했다. 그러면서 "법률로 내려놓게 한 수사권을 시행령과 직제로 되살려서는 안 된다"고 강조했다.앞서 8일에는 김용민 의원이 국회 소통관에서 기자회견을 열어 수사권이 폐지된 공소청이 7천 명에 달하는 기존 수사 인력을 그대로 유지하는 점을 "정치검찰 부활을 위한 트로이 목마"라고 비판하며 직제안 철회를 촉구했다. 그는 공소청 정원 8412명 중 중수청 특례임용으로 이관되는 인력을 제외하면 실질적인 감축 규모는 미미하다고 주장하기도 했다.정청래 전 대표도 지난 7일 페이스북에서 직제안이 "언제든 수사권이 부활할 수 있다는 오해의 소지"를 남겼다며, 수사를 하지 않는데도 검사수사관 인력의 70% 이상이 공소청에 남아 있는 점과 국가디지털포렌식센터가 그대로 유지되는 점 등을 문제로 지적했다. 추미애 경기도지사 역시 검사 정원 유지에 "합리적 근거가 없다"며 업무량부터 재산정할 것을 요구했다. 조국혁신당도 별도로 평검사 정원을 3분의 1 이상 감축해야 한다고 촉구한 바 있어, 직제안을 둘러싼 비판은 여권 전반으로 확산하는 양상이다.이에 대해 법무부는 "검찰개혁의 궁극적 목표는 검찰의 감축·폐지가 아니라 국민의 인권 보호와 피해 구제"라며 반박했다. 특사경 지휘권 폐지 이후에도 지도·조언 기능이 필요하고, 공판 대응 등을 위해 오히려 최소 281명의 검사가 더 필요하다는 입장이다. 법무부는 전체 정원 1만 706명 중 21.4%인 2294명을 감원했다고 밝혔지만, 이는 검사가 아닌 수사관·일반직 감축분이어서 강경파의 문제 제기가 이어지고 있다. 사법통제부에 대해서도 사법경찰관이 정당한 이유 없이 보완수사요구나 시정조치요구를 따르지 않는 사건을 재배당해 이행 여부를 점검하는 기능이 필요하다는 게 법무부 설명이다.김민석 민주당 대표는 9일 "조직을 유지하려는 기득권의 과도함이 없는지 국회 단계에서 살펴보겠다"며 "불가역적 검찰개혁이라는 대원칙 하에서 과도한 조직 설계가 이루어지지 않았는지 살펴보겠다"고 밝혀 국회 차원의 점검을 예고했다. 이날 입법예고가 마감됨에 따라 정부가 각계 의견을 최종 직제안에 얼마나 반영할지 주목된다.