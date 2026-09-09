꺾인 나뭇가지 들고 집 가는 길, 개성 강한 아들 떠오르네

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큰사진보기 ▲꺾인 가지꺾인 가지 ⓒ 임혜영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲푸르름푸르름 ⓒ 임혜영 관련사진보기

아침 바람이 쌀쌀하다. 오늘 아침에는 바람이 셌는지 유독 바닥에 떨어진 잎들이 많다. 산책길 저 앞쪽에 무언가가 떨어져 있다. 다가가서 보니 꺾인 나뭇가지이다.얼마나 바람이 셌길래 저렇게 큰 나뭇가지가 다 꺾였을까 싶다. 그냥 지나치려다 되돌아와 가지를 주워들었다. 상당히 크다. 잎도 푸르고 싱싱하다. 가지가 댕강 잘려버렸으니 어쩌나. 일단 집으로 가져가 보기로 한다.집에 와 저걸 살릴 수 있을까 고민하다 여기저기에 검색했다. 화분에 심어보라고 한다. 급한 대로 집에 있는 화분 한쪽에 조심조심 심는다. 물도 흠뻑 준다. 이제 됐겠거니 하고 물러나는데 시선이 계속 머문다. 잘 자랄까. 잘 자라면 좋겠다. 무럭무럭 자라면 더 좋겠다. 바람에 꺾였지만 새로운 둥지에서 더 푸르러지며 풍성하게 자라준다면 더없이 기쁠 것이다.나에게도 저런 나뭇가지 같은 자식이 있다. 어릴 때부터 개성이 강하고 여러 방면에서 다양한 재능을 보이던 자식이. 내성적인 어미인 나와는 다르게 외향적이고 자유로웠던 아들은 흔히 부모가 원하는 순탄한 길을 버리고 힘든 모험을 강행했다. 어렵게 들어간 대학의 전도유망한 학과 대신 외국행을 택해 새로운 세계에 부딪혀 나갔다. 편한 길을 놔두고 왜 사서 고생을 하나 싶어 마음이 편치 않았으나 나 역시 젊은 시절에 무모한 행동을 하며 많은 시행착오를 겪었던지라 옆에서 지켜볼 수밖에 없었다.아침에 산책길에서 꺾여 떨어진 가지를 보고 그냥 지나칠 수 없었던 건 문득 내 아들이 떠올라서였나 보다. 세상의 풍파에 시달려 한창 싱싱할 때 꺾인 가지가 안쓰러웠다. 꺾였으나 여전히 푸르고 잎은 반짝여 보는 이를 안타깝게도 뿌듯하게도 하는 가지.수많은 난관을 헤치고 지금은 결혼해 외국에서 가정을 이루고 사는 아들을 보면 기특하기도 하고 미안하기도 하다. 모범생인 어미의 성향과 달라 혼도 많이 냈다. 따라서 갈등이 끊일 날이 없었다. 아들이 왜 이렇게 나와 다른지 왜 내 생각에 반하게 행동하는지 이해할 수가 없었다. 자식은 어미 몸에서 나오는 순간부터 고유하고 독자적인 자신의 인생을 살아 나간다는 걸 미처 깨닫지 못했던 어리석은 시절이었다.공부하는 게 조금 힘은 들어도 그 시기만 버티면 된다고 말하는 어미에게 아들은 "엄마, 나는 경쟁이 싫어. 적게 벌어도 좋으니 소박하게 마음 편히 살고 싶어"라고 말했다. 지금은 일본에서 소소한 행복을 누리며 살고 있다.공부를 마치고 취업 준비를 몇 년간 하는 많은 젊은이와는 다른 행로를 걷는 아들을 보며 나는 새로운 희망을 만났다. 정해진 코스를 거부하고 불안하고 두려운, 하나 가능성 또한 무궁무진한 다른 길을 찾아 과감히 발을 내디뎠던 아들을 통해. 그 과정 역시 순탄치 않았으리라. 언어 장벽뿐 아니라 차별도 겪었을 것이다. 문화와 정서가 다른 사람들과의 인간관계도 쉽지 않았으리라. 하나 모든 과정을 말없이 견디며 불평 한번 없이 아들은 자신의 길을 만들어 나갔다.꺾인 가지였던 아들은 누가 거두어준 걸까. 어떤 손길이 정성스레 화분에 심어주고 물을 준 것일까. 그 손길 덕에 그는 주눅 들지 않고 당당하게 외국 생활을 하고 있다. 본인의 끊임없는 노력이 그를 지금의 자리로 이끌었을 것이다. 하지만 모든 걸 혼자는 이룰 수 없는 게 세상의 이치인지라 분명 주위의 손길이 있었으리라. 보이지 않는 선의와 도움으로 잘 살아 나가는 아들을 보며 어미인 나는 고개 숙여 감사한다. 한참 어린 자식이지만 어떤 면에서는 어미보다 훨씬 어른스럽고 너그럽다. 나이 들수록 고집만 세지는 어미는 아들을 보며 반성하고 배운다.삶을 살아 나가는 방법은 한 가지만 있는 게 아닐진대 나는 내가 살아온 대로 공부하고 취직해 안정을 찾는 방법만 종용했다. 그러면 안 되는 거였다. 누구에게나 자신에게 맞는 방법이 있을 것이다. 세상의 잣대를, 획일적 삶의 방식을 살짝 내려놓으면 삶의 여러 갈래가 보인다."언제 내가 꺾여진 적이나 있었나요?"라고 말하는 듯이 가지는 잘 자라고 있다. 잎은 반들반들 윤이 나고 더 풍성해졌다. 우리 집이 잘 맞나 보다. 나는 오늘도 가지를 흐뭇하게 바라본다. 잘 자라주어서 고맙다고, 이제는 네 방식대로 자라면 된다고 조용히 속삭인다.