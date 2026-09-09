히말라야로 날아간 청구서, '생산된 위험'의 비극

큰사진보기 ▲지난달 26일 네팔 누와코트 지역의 트리슈리 바자르에서 갑작스러운 홍수가 발생한 후, 강변을 따라 진흙탕물에 집들이 부분적으로 잠겨 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 부산포커스에도 실립니다.

최근 네팔을 덮친 끔찍한 대홍수는 성난 자연의 단순한 변덕이 아니다. 히말라야 산자락의 수많은 생명과 터전을 집어삼킨 거대한 흙탕물은 계절적 몬순의 일상적 범위를 훌쩍 넘어섰다.이번 홍수와 산사태는 기후 온난화로 인한 빙하 해빙과 기반암 붕괴, 그로 인해 촉발된 거대한 토석류의 범람에서 비롯됐다. 향후 대규모 산사태와 복합 기후 재난이 재발하거나 빈발할 가능성이 매우 높으며, 전문가들은 이를 '새로운 기후 재앙의 서막'으로 경고한다.거대 재난 앞에서 고대인들이라면 신의 노여움을 탓하며 제단에 제물을 바쳤겠지만, 정작 이 비극의 주범은 히말라야의 신들이 아니다. 프로메테우스의 불을 훔쳐 화석연료를 태우며 물질적 번영을 누려온 현대 문명이야말로 이 홍수와 산사태의 진짜 설계자다. 잔치는 북반구의 산업 국가들이 화려하게 벌였는데, 정작 흠뻑 젖은 청구서는 네팔의 무고한 민초들에게 날아간 형국이다.독일의 사회학자 울리히 벡(Ulrich Beck)은 일찍이 그의 저서 <위험사회>를 통해 현대 사회의 재난이 과거처럼 자연의 섭리나 우연이 아님을 꿰뚫어 보았다. 근대화와 산업화가 가져온 눈부신 성공이 역설적으로 예측 불가능한 '생산된 위험(manufactured risk)'을 사회 내부에 깊숙이 내재화시켰다는 것이다. 작금의 기후 위기는 바로 이 인류세(Anthropocene)가 낳은 가장 거대하고 치명적인 부산물이다. 네팔을 휩쓴 홍수는 통제 불가능한 자연재해가 아니라, 전 지구적 자본주의 시스템이 쉼 없이 축적해 온 인위적 위험이 마침내 임계점을 넘어 폭발한 결과물이다.벡은 현대적 위험이 국경을 초월하여 전 인류를 위협하는 '글로벌 위험사회'를 예견하며, 스모그 같은 위험은 빈부의 격차를 가리지 않고 평등하게 분배된다고 통찰했다. 하지만 기후 위기라는 현대의 복합 재난 앞에서는 이 명제조차 씁쓸하게 수정되어야 마땅하다.재난의 정치경제학이 냉혹하게 보여주듯, 불평등한 사회 구조 속에서 재난은 오히려 기존의 취약성을 증폭시키고 사회적 불평등을 심화시키는 기제로 작동하기 때문이다. 전 세계 온실가스 배출량의 0.1%도 채 책임지지 않은 네팔이 빙하 해빙으로 인한 산사태에 가장 크게 희생되는 현실은 현대 재난의 뼈아픈 비대칭성을 증명한다. 재난은 결코 평등하지 않다. 언제나 가장 가난하고 소외된 이들의 삶부터 집어삼키는 노골적인 구조적 폭력일 뿐이다.우리는 흔히 기술 발전이 모든 문제를 해결해 줄 것이라는 오만에 빠지곤 한다. 그러나 거대한 자연의 역습 앞에서는 아무리 콘크리트 방파제를 높이 쌓는 공학적 해결책을 동원하더라도 근본적인 구원이 될 수 없다. 이제는 재난을 기술적 관리나 물리적 복구의 대상으로만 볼 것이 아니라, 재난의 원인에 대한 근원적 성찰과 함께 그 파국 너머에 있는 인간의 존엄성을 묻고, 타인의 고통에 공감하는 연대의식이 절실한 시점이다.네팔의 홍수는 일종의 '탄광 속 카나리아'다. 우리가 저 멀리 히말라야에서 들려오는 비명을 강 건너 불구경하듯 방관한다면, 결국 그 거대한 물줄기는 방향을 틀어 우리의 안락한 첨단 문명 앞마당으로 들이닥칠 것이다. 타인의 고통에 눈감고 '기후 부채'의 청구서를 계속 떠넘기다 보면, 결국 파산 선고를 받는 것은 '인류'라는 이름의 주식회사 전체가 될 것이다.