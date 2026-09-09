첫 대미 투자금 곧 송금? 청와대 "미측과 긴밀히 협의 중"

큰사진보기 ▲청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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청와대가 이달 말 첫 대미 투자금을 미국으로 송금한다는 보도에 대해 "대미투자 1호 프로젝트 후보군과 관련해 미측과 긴밀히 협의 중"이라고 밝혔다.청와대 관계자는 9일 관련 질문에 이러한 입장을 밝히며 "구체적인 투자처와 발표 시점, 규모 등에 대해서는 확인해 드릴 수 없음을 양해 바란다"고 알렸다. 또한 "한미 간 논의가 진행 중인 상황에서 국익을 고려해 보도에 신중을 기해 주시기 바란다"고 덧붙였다.앞서 <한겨레>는 이날 '정부는 오는 18일 대미 투자 프로젝트 추진 계획을 발표한 뒤 29∼30일 약 22억 달러＋알파 규모의 첫 투자금을 조달해 미국에 보낼 계획"이라고 보도했다. 또한 대미투자 프로젝트 후보로 ▲ 텍사스 엔시날 가스복합화력발전 프로젝트 ▲ 미국 내 원전 8기 건설 프로젝트 ▲ 알래스카 LNG 프로젝트 등으로 제시했다.참고로 산업통상부도 이와 관련해 "대미투자와 관련해 구체적인 투자처와 발표 시점, 첫 투자금 송금 규모와 시기는 확정된 바 없다"며 청와대와 같은 입장을 밝힌 바 있다. 산업부는 투자 규모와 관련해서도 "전략투자 업무협약(MOU)에 따라 어떤 경우에도 대미투자는 총 2000억 달러를 초과하지 않으며 연간 송금 한도도 200억 달러를 넘지 않는다"고 밝혔다.한편 대미투자 1호 프로젝트는 조만간 그 면모가 구체적으로 드러날 것으로 보인다. 김정관 산업통상부 장관은 오는 17일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회와 재정경제기획위원회에 대미 투자 첫 사업 세부 계획을 비공개로 보고할 것으로 알려져 있다.