"만만한 맛 어디 있더냐" 고추장 한 숟갈에서 삶을 발견한 시인

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲35년 넘게 시를 써온 그는 사랑과 외로움, 사람 사이의 거리와 삶의 풍경을 자신의 언어로 기록해왔다. ⓒ 김금분 관련사진보기

만만한 맛이 어디 있더냐 / 그렇게 한 판 거는 거다

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"저는 평범하게 살아가는 사람들에게 마음이 많이 갔어요. 우리가 그냥 지나치는 사람들의 삶에도 들여다보면 이야기가 있거든요."

큰사진보기 ▲시집 ⓒ 김금분 관련사진보기

만만한 맛이 어디 있더냐

"살다 보면 매운맛도 받아들여야 하잖아요. 그걸 피한다고 삶이 달라지는 것은 아니니까요."

큰사진보기 ▲김유정기념사업회가 한강 작가에게 문학상을 수여하며, 한국 문학의 가치를 함께 나누고 있다. ⓒ 김금분 관련사진보기

"문학도 결국 사람의 이야기고 방송도 사람의 이야기잖아요. 표현하는 방법만 다를 뿐이라고 생각했어요."

큰사진보기 ▲KBS 시청자위원과 시사프로그램 패널, 라디오 공동진행자로 활동하며 방송 현장에서 문학과 세상을 바라보는 시선을 넓혀왔다. ⓒ 김금분 관련사진보기

"현장에 가보면 책상에서 생각했던 것과는 정말 다르더라고요. 주민들의 이야기를 직접 듣다 보면 작은 문제 하나도 그 사람에게는 절실한 삶의 문제라는 걸 알게 됩니다."

큰사진보기 ▲강원도의원으로 활동하던 2017년, 다시마포럼에 참여해 다시마 산업과 해양생태계의 미래를 논의하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"지역의 문학이 사라지면 그 지역의 이야기 하나가 사라지는 거잖아요. 누군가는 그 이야기를 이어가야 한다고 생각해요."

큰사진보기 ▲현재 (사)김유정기념사업회 이사장으로 활동하며, 김유정의 문학 정신을 잇고 지역 문학의 가치를 알리는 일에 힘쓰고 있다. ⓒ 김금분 관련사진보기

"돌아보면 여러 가지 일을 했지만, 제가 특별히 다른 사람이 된 것은 아닌 것 같아요. 결국 제가 관심을 가졌던 것은 사람이고, 우리가 살아가는 세상이었습니다."

큰사진보기 ▲노벨문학상 수상자 한강 작가와 함께한 자리에서 문학과 예술을 통한 소중한 인연을 나누고 있다. ⓒ 김금분 관련사진보기

"앞으로도 제가 할 수 있는 일을 하면서 살고 싶어요."

만만한 맛이 어디 있더냐

큰사진보기 ▲춘천에서 태어나 35년 넘게 강원에서 살아온 삶의 흔적을 돌아보며, 사람과 풍경을 시로 담아온 그의 이야기를 보여준다. ⓒ 김금분 관련사진보기

김금분 시인의 시 '고추장'에 나오는 구절이다. 매운맛을 품은 고추장처럼 그의 삶도 만만하지 않았다. 그러나 그는 삶의 쓴맛과 매운맛을 피하지 않고 정면으로 마주했다.시인으로 시작해 방송을 경험하고, 정치에도 발을 담갔다. 지역문화의 현장을 누비며 수많은 사람을 만났다. 그 길은 서로 달라 보였지만, 그 중심에는 늘 사람을 바라보고 삶을 기록하는 일이 있었다. 35년 넘게 써온 시 역시 그 삶의 기록이다. 사랑과 외로움, 사람과 사람 사이의 거리, 그리고 우리가 살아가는 일상의 풍경이 그의 언어가 됐다.시에서 세상으로 나갔다가 다시 시로 돌아온 사람. 김금분의 삶은 '고추장'의 한 구절처럼 만만하지 않은 세상에 자신의 한판을 걸어온 삶이다. 진재중의 100인100색은 그 삶의 안쪽을 들여다본다.1955년 춘천에서 태어난 김금분은 국문학을 공부했고 1990년 <월간문학> 신인상으로 문단에 나왔다. 그 후 35년 넘게 시를 써왔다.'화법전환', '사랑, 한 통화도 안 되는 거리', '외로움이 아깝다', '강으로 향하는 문', '아름다운 립스틱, 저녁놀'. 제목만 보아도 그의 시가 거창한 세계보다 우리의 일상에 가까이 있다는 것을 알 수 있다. 사랑하고 외로워하고, 누군가를 기다리고, 때로는 상처받으면서도 다시 사람에게 다가가는 삶. 그는 특별한 사람의 특별한 이야기에만 시선을 두지 않았다.아마 시인 김금분의 출발점은 여기에 있었을 것이다. 사람을 유심히 바라보는 것. 그리고 그 사람의 말과 표정, 살아온 시간을 마음속에 오래 담아두는 것. 그것이 어느 순간 한 편의 시가 됐다.그래서 '고추장'은 그의 시 세계를 이해하는 데 특별한 작품이다. 고추장이라는 평범한 사물을 통해 그는 삶을 이야기한다.삶도 그렇다. 누구에게나 저마다의 매운맛이 있다. 실패도 있고, 외로움도 있고, 사람 때문에 마음 아픈 순간도 있다. 김금분은 그런 삶을 외면하지 않았다.그에게 시는 고통을 아름답게 포장하는 일이 아니었다. 오히려 삶의 매운맛을 그대로 바라보면서 그 안에서 살아갈 힘을 찾아내는 일이었다. 그래서 그의 시에는 삶의 냄새가 난다. 누구나 한 번쯤 경험했을 법한 외로움과 사랑, 관계의 거리와 일상의 작은 풍경이 시가 된다. 평범한 고추장에서 삶을 발견한 것처럼, 그는 평범한 사람들의 삶에서 문학을 발견했다.김금분의 삶에서 흥미로운 것은 그가 시집 안에만 머물지 않았다는 점이다. KBS 시청자위원으로 활동했고, 시사프로그램 고정 패널과 라디오 공동진행자로 방송 현장에도 섰다. 카메라 앞에서 사람들의 이야기를 듣고 세상의 여러 모습을 바라봤다.시를 쓰던 사람이 방송을 하면서 사람을 만났고, 방송을 하면서 다시 세상을 바라보는 눈이 넓어졌다. 그러나 그 경험이 시인 김금분을 다른 사람으로 만든 것은 아니었다. 오히려 자신이 왜 사람을 바라보는지 더 분명하게 알게 한 시간이었는지도 모른다.그는 강원도의원이 되어 정치의 현장에도 들어갔다. 문학과 정치. 겉으로 보면 가장 멀리 떨어진 두 세계처럼 보인다. 하지만 김금분에게는 달랐다. 시가 사람의 마음을 들여다보는 일이라면 정치는 사람의 삶을 들여다보는 일이었다.정치가 그의 본업은 아니었다. 그러나 정치 현장을 경험한 것은 이후 사람과 지역을 바라보는 그의 시선을 넓혀놓았다. 한 사람의 삶 뒤에는 가족이 있고, 지역이 있고, 시대가 있다는 사실을 직접 경험한 것이다.정치를 떠난 뒤 그의 관심은 다시 지역문화로 향했다. 김유정문학촌장을 지냈고 강원예총 수석부회장 등으로 활동했다. 현재는 김유정기념사업회 이사장을 맡고 있다. 여기서 김금분이 하는 일은 단순히 문학행사를 만드는 것이 아니다. 한 지역에서 살아온 사람들의 기억을 지키고, 문학이 다음 세대로 이어질 수 있도록 연결하는 일이다. 그가 김유정이라는 작가를 바라보는 방식도 결국 사람에서 출발한다. 문학작품만 남기는 것이 아니라 한 사람이 살아온 시대와 삶까지 기억해야 한다는 생각이다.그 말에는 35년 넘게 시를 써온 사람의 책임감이 묻어난다.시인, 방송인, 도의원, 문학촌장, 문화예술인, 기념사업회 이사장. 김금분에게 붙은 이름은 많다.하지만 그 이름들을 하나씩 떼어놓고 보면 오히려 그의 삶을 제대로 설명하기 어렵다. 그는 새로운 이름을 얻기 위해 다음 길로 간 사람이 아니었다. 사람을 만나면 이야기를 듣고, 이야기를 들으면 세상을 생각했고, 그 생각은 다시 글이 됐다. 시에서 시작한 그의 시선은 방송으로 갔고, 정치의 현장으로 갔다가 다시 지역문화와 문학으로 돌아왔다.길은 달랐지만 바라보는 대상은 크게 달라지지 않았다. 사람이었다. 그리고 사람이 살아가는 세상이었다.춘천에서 태어나 강원에서 35년 넘게 문학의 길을 걸어온 김금분. 그의 삶을 돌아보면 화려한 성공의 기록보다 더 눈에 들어오는 것이 있다. 멈추지 않았다는 것이다. 시를 쓰다가 방송을 했고, 정치의 현장에도 섰으며, 다시 문학과 지역문화의 현장으로 돌아왔다. 그 과정에서 만난 사람들은 그의 삶에 흔적을 남겼고, 그 흔적은 다시 시가 됐다.담담한 말이었다. 하지만 그 말 속에는 35년 넘게 한 길을 걸어온 사람의 힘이 있었다. 무엇을 더 이루겠다는 말보다 지금까지 해온 것처럼 사람을 만나고, 이야기를 듣고, 자신이 할 수 있는 일을 계속하겠다는 뜻이었다. 그래서 김금분의 삶을 '고추장'의 한 구절로 다시 읽어본다.인생도, 문학도, 사람을 만나는 일도 만만하지 않았다. 그러나 그는 피하지 않았다. 매운맛을 견디며 자신의 한판을 걸었다. 그리고 그 매운맛 속에서 삶의 맛을 찾아냈다.어쩌면 그것이 시인 김금분이 35년 넘게 써온 시의 진짜 제목인지도 모른다. 사람을 만나고, 사람을 바라보고, 사람의 이야기를 자신의 언어로 남기는 삶. 그의 시는 아직 끝나지 않았다.