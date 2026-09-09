"미호종개 서식지 '지천', 댐 아닌 생태정원 만들어야"

큰사진보기 ▲지천댐 반대 대책위는 9일 오전 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “충남 15개시군에서 자연생태환경이 가장 잘 살아있는 청양 지천에 온실가스 배출하는 콘크리트댐이 아닌 지천지방생태정원을 만드는 것이 박수현 충남도정의 균형성장 정책”이라고 주장했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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충남 청양·부여 지천댐 반대 주민들이 기자회견을 열고 "지천은 콘크리트댐이 아니라 생태정원을 만들어야 하는 곳"이라고 주장했다. 또 기후에너지환경부의 공론화위원회 결정에 대해 '밀실 정책'이라며 인정할 수 없다는 입장을 거듭 밝혔다.지천댐 반대 대책위는 9일 오전 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "충남 15개시군에서 자연생태환경이 가장 잘 살아있는 청양 지천에 온실가스 배출하는 콘크리트댐이 아닌 지천지방생태정원을 만드는 것이 박수현 충남도정의 균형성장 정책"이라고 주장했다.실제로 까치내 계곡이 있는 지천에는 천연기념물인 동시에 멸종위기 야생생물인 미호종개를 비롯해 퉁사리, 흰수마자 등 다양한 희귀 민물고기가 서식하고 있다. 지천 주변 주민들 사이에선 수달이 '유해 동물'이라는 우스갯소리가 나올 정도로 흔하다. 수달은 지천에 있는 민물고기들을 먹이로 삼아 살고 있다.지천댐 반대 대책위 주민들은 이날 기후에너지환경부의 지천댐 추진 발표에 대해서도 인정할 수 없다는 입장을 밝혔다.이들은 "기후에너지환경부는 지난 8월 말 지천댐 건설을 반대하는 주민들의 의견을 묵살한 채 허울뿐인 공론화(위원회)를 통해 지천댐 건설을 결정한다고 발표했다"라며 "기후부가 공론화위원 구성과 운영을 비밀로 하고 주민들의 의견은 철저히 외면한 채, 단 6명이 밀실에서 결정한 것은 공론화가 아니라 공론화로 위장한 밀실정책이고 개발독재정책"이라고 주장했다.그러면서 "6천 500억 원짜리 지천댐 사업을 (공론화위원) 6명이 밀실에서 결정한 것이 어찌 국민주권정부의 공론화라고 할 수 있는가. 한마디로 국민을 우롱한 것"이라고 성토했다.김명숙 반대 대책위 공동위원장은 "2024년 7월부터 반대운동을 하고 있다. 다른 지역에 차고 넘치는 국가 산단과 지방산단에 물을 공급하기 위해 청양을 희생시켜선 안된다. 청양은 충남 15개 시군 중 생태1등급 지역이 가장 많다"라고 지적했다. 이어 "때문에 그동안 제조산업이 발달하지 못했다. 세계에서 유일하게 미호종개 천연기념물 자연 서식지가 있다. 댐이 아니라 이런 자연 생태계를 살리는 것이 더 중요하다"라고 강조했다.주민들의 성토도 이어졌다. 기자회견에 참석한 주민 A씨는 "지천댐은 충남도(김태흠 전 지사 당시)가 환경부에 건의를 해서 추진된 것이다. 충남도(박수현 지사)가 매듭을 짓고 취소를 했어야 한다. 청양군은 충남에서 가장 환경이 잘 살아 있는 곳이다. 자연환경을 보전할 수 있은 정책이 더 필요하다"라고 주장했다.청양군 장평면 주민 B씨도 "군민 의사를 듣지 않고 공론화위원 6명이 결정하면 지천댐이 건설되어야 하는 것인가"라고 반문했다.앞서 지난 8월 27일 기후에너지환경부는 "공론화위원회 운영과 대안 검토 등을 바탕으로 지천댐(청양·부여), 아미천댐(연천), 병영천댐(강진), 희야강댐(울산), 고현천댐(거제)의 5곳의 댐을 추진하겠다"고 발표했다.청양군민의 지천댐 반대 투쟁은 34년째이다. 지난 1991년과 1999년, 2012년 지첨댐 건설이 추진됐지만 주민들의 반대로 무산된 바 있다.