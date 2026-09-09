조상호 세종시장·이순열 시의원, 국회 앞 1인 시위 "행정수도특별법 연내 제정" 촉구

큰사진보기 ▲9일 국회 앞 1인 시위에 참여한 조상호 세종시장 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 국회 앞 1인 시위에 참여한 (왼쪽부터) 이순열 세종시의원과 조상호 세종시장 ⓒ 범국민대책위 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

'행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회'가 연일 국회 앞 1인 시위를 이어가는 가운데, 조상호 세종특별자치시장이 현장을 찾아 릴레이 피켓 시위에 전격 동참했다. 이날 국회를 찾았던 이순열 세종시의회 도시환경위원장도 현장에서 합류해 함께 피켓을 들었다.범대위는 지난 8월 31일 충청권 민·관·정과 전국 시민사회 등 1천여 명이 참여한 가운데 국회의사당 앞에서 '행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민 결의대회'를 개최했다. 이어 정기국회가 개회한 지난 1일부터 특별법이 제정되는 날까지 하루도 빠짐없이 국회 앞 릴레이 1인 캠페인을 이어가고 있다.조상호 시장은 9일 오전 서울 여의도 국회 정문 앞에서 연내 특별법 제정을 촉구하는 릴레이 피켓 시위에 나섰다. 이날 조 시장은 '행정수도특별법 연내제정' 문구가 담긴 피켓을 들고, 국민 앞에 행정수도 완성을 약속했던 국회와 정치권이 보다 책임감 있게 입법에 나설 것을 촉구했다.조 시장은 "지난 8월 31일 1,000여 명의 시민이 쏟아지는 빗속에서도 국회 앞에서 특별법 연내 제정에 한목소리를 냈다"며 "릴레이 캠페인을 하는 것 또한 행정수도 완성을 더 이상 미룰 수 없다는 국민의 뜻을 전하기 위함"이라고 강조했다. 이어 "이번 정기국회는 행정수도특별법 제정을 위한 중요한 기회"라며 "국회가 국민의 뜻을 받들어 올해 반드시 특별법을 제정해 행정수도 완성의 법적 기반을 마련해 달라"고 당부했다.이 자리에 함께한 이순열 세종시의원은 당일 임미애 국회의원과의 면담 일정을 마친 뒤 국회 현장에서 조 시장의 시위 소식을 접하고 응원 차 합류해 함께 피켓 시위에 동참했다. 이 의원은 이날 임미애 의원과의 면담에서도 행정수도특별법 제정의 당위성과 함께 세종시 태양광 발전 사업 등 지역 현안을 논의했다.이 의원은 "명실상부한 행정수도이지만 법치국가에서 법률적 근거가 매우 중요하다"며 "기존 행정중심복합도시와 행정수도는 개념이 다른 만큼 이제는 법적 근거가 필요하다고 판단해 시위에 동참했다"고 밝혔다. 이어 "올해 안에 세종이 행정수도로 완성될 수 있도록 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.범국민대책위원회는 연일 이어지는 릴레이 1인 캠페인과 함께 오는 9월 22일 국회토론회를 준비하는 등 입법 동력을 모으기 위한 다각적인 활동을 지속할 예정이다. 세종시 역시 법안의 연내 제정을 위해 정부 및 여야 정치권과의 협력을 강화하고 범대위와 손잡고 대국회 활동을 이어갈 방침이다.