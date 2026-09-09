CU 편의점에서도 우편물 접수... 집배원이 수거해 배달한다

큰사진보기 ▲우정사업본부와 BGF리테일은 9일 'CU 편의점 소포우편물 배달서비스' 시행을 위한 업무협약을 체결하고 10일부터 시행한다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

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우체국 창구에 직접 가지 않고도 집 근처 씨유(CU)편의점에서 간편하게 소포우편물을 보낼 수 있게 된다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 BGF리테일과 'CU 편의점 소포우편물 배달서비스' 시행을 위한 업무협약을 체결하고 10일부터 정식 서비스를 시작한다고 9일 밝혔다.서비스 이용 방법은 간단하다. 고객이 CU 편의점에서 보낼 소포우편물을 접수하면 우체국 집배원이 해당 편의점을 직접 방문해 우편물을 수거한다. 이후 우체국 접수 절차를 거쳐 수취인에게 배달한다.기존에는 우편물을 보내려면 우체국 창구를 직접 찾아야 했지만, 앞으로는 가까운 CU 편의점에서도 우편물을 맡길 수 있게 된다. 우체국 창구에서 접수하는 경우와 마찬가지로 최종 배달은 우체국 집배원이 담당한다.우정사업본부는 전국적으로 접근성이 높은 CU 편의점망과 우체국의 우편물 배달 기반시설을 연계함으로써 국민들이 보다 가까운 곳에서 우편서비스를 이용할 수 있게 될 것으로 기대하고 있다.우정사업본부와 BGF리테일의 민관 협력은 이번이 처음이 아니다. 지난 5월 'CUPOST 앱'을 통해 신청하면 집배원이 고객 주소지로 찾아가 소포를 수거하는 'CU 앱 우체국 개별방문 서비스'를 선보인 바 있으며, 전국 174개 CU 직영 점포를 '집배원 쉼터'로 지정해 상생 협력을 이어왔다.집배원의 근무 여건 개선을 위한 협력도 진행했다. 우정사업본부는 무더위 속에서 일하는 집배원들이 휴식을 취할 수 있도록 전국 CU 편의점 직영점포 174곳을 집배원 쉼터로 지정했다.우정사업본부는 앞으로도 BGF리테일과 편의점 접수와 개별방문 등 우편서비스 제휴를 확대하는 동시에 집배원 쉼터 등 근무환경 개선을 위한 협력도 이어갈 계획이다.박인환 우정사업본부장은 "이번 협력은 국민 생활과 가장 가까운 편의점을 우체국 서비스와 연결한 사례"라며 "앞으로도 다양한 민간 플랫폼과 협력해 언제 어디서나 편리하게 이용할 수 있는 우편서비스 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.