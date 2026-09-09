고령의 아버지 '돌봄'을 고민하는 아들

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큰사진보기 ▲데이케어센터는 고령자와 치매 등으로 요양이 필요한 사람을 위한 요양보호시설로 주야간으로 운영되고 있다. 현장에서는노치원으로 불리고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲데이케어센터는 고령자와 치매 등으로 요양이 필요한 사람을 위한 요양보호시설로 주야간으로 운영되고 있다. 현장에서는노치원으로 불리고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

아버지 기력이 떨어져 고민이 깊어지고 있다. 고령으로 하루가 다르게 쇠약해지는 아버지를 지켜보고 있다. 34년 전 어머니가 갑자기 돌아가셨을 때도 아버지는 걱정과 달리 슬픔과 외로움을 빨리 이겨냈다. 당시만 해도 상처한 아버지가 오래 장수할 거라 예상한 사람은 아무도 없었다.아버지는 '백수'를 앞두고 있다. 여기에는 당신의 굳건한 삶과 의지가 한몫했지만 사실 시아버지를 평생 수발한 아내의 정성과 수고가 적지 않다. 그렇게 건강하신 아버지도 90세 즈음 지팡이를 짚기 시작했다. 지팡이에 의지하는 자신을 한탄했지만 세월의 무게는 누구든 피해 갈 수 없었다. 어눌한 걸음에다 아버지의 몸은 점점 쪼그라들었다.그래도 인지와 판단력에는 하등 이상이 없다. 새벽에 아버지와 나누는 정겨운 대화는 아버지의 기억으로 인생을 복기하는 시간이다. 그럼에도 늙어가는 몸과 운신은 예전의 모습이 아니다. 이제는 경로당 가는 길도 멀다 하신다. 집에서 직선거리 5백여 미터 거리에 있는 경로당을 중간에 세 번 쉬어야 갈 수 있다. 자식으로서는 경로당 출입이 감사하지만 아버지가 오가다 낙상하지 않을까 매일 걱정하고 있다.요즘 일상이 되다시피 한 폭염과 폭우는 아버지에게 또 다른 장애물이다. 날씨가 나쁘면 경로당 가시는 걸 만류하기 바쁘다. 기상청이 원망스럽기도 했다. 올해는 특히 극한 폭염으로 아버지가 집에 갇혀 지내는 날이 많았다. 노인이 바깥 출입을 못하면 체력은 급격히 떨어진다. 이는 건강악화와 낙상으로 이어질 수 있다. 그래도 아버지는 집에서 맨손체조를 하면서 가라앉는 체력을 키우고 버티었다.애쓰는 아버지를 보면서 날씨와 관계없이 운동할 수 있는 여건과 환경이 없을까 강구하기 시작했다. 아버지를 모시고 사는 걸 익히 잘 아는 대학 친구가 장기요양을 받아볼 것을 권유하기도 했다. 친구 어머니는 돌아가시기 전까지 집에서 가까운 데이케어센터에서 돌봄을 받고 편하게 지내셨다고 한다. 이에 아버지 돌봄을 요양보호기관에 의탁하는 것도 나쁘지 않다는 생각에 이르자 동네 데이케어센터가 눈에 들어왔다.그런데 데이케어센터 돌봄을 받으려면 건강보험공단으로부터 장기요양등급을 받아야 한다. 장기요양 등급심사를 아버지에게 말씀드리기 쉽지 않았지만 두 달 전 공단에 아버지의 장기요양등급을 신청했다. 지금까지 멀쩡히 경로당과 바깥을 출입하는데 장기요양검사를 받아보라니 아버지는 어이없다는 표정을 지었다.공단의 심사관은 고령과 만성질환, 치매 등으로 고생하는 노인들을 위한 장기요양제도는 아버지 본인은 물론 함께 사는 나와 아내의 어려움도 크게 해소하고 궁극적으로 아버지의 건강을 위한 것임을 강조했다. 심사 후 최근 아버지는 어렵사리 장기요양 등급 4급을 받았다. 이로써 데이케어센터 등 요양시설을 이용하면서 정부 보조를 받고 15% 정도만 자가부담하면 세심한 돌봄을 받을 수 있게 됐다.이어 지난달 공단이 배부하는 관내 데이케어센터 자료를 두루 살폈다. 10명에서 60명까지 수용규모와 시설 여건은 다양했다. 공단에 따르면 장기요양수요가 대폭 늘면서 관내 14개 데이케어센터 중 6개가 최근 2~3년 사이에 신규로 생겼다. 초고령사회에 접어든 이후 장기요양대상자는 증가하고 이들의 수요가 늘어나 2025년 현재 장기요양시설은 전국에 6천여 개나 된다고 한다.금천구 관내만 하더라도 요양대상시설이 최근 두 배이상 늘어났다. 센터 간 고객을 유치하기 위해 시설을 늘리고 서비스 경쟁도 치열하다. 요컨대 장기요양과 돌봄이 이제는 더 이상 가족에게 일임하지 않고 국가와 지자체가 나서고 있는 것이다.데이케어센터는 오전 집에서 태우고 오후 집까지 데려다주는 식으로 노인들에게 인지활동과 신체활동을 부여하고 식사와 간식을 제공하고 있다. 유치원과 비슷한 방식이다. 그래서 현장에서는 데이케어센터를 '노치원'이라고 부르고 있다. 데이케어센터는 조그만 야외운동장을 갖춘 곳도 있지만 대부분 실내공간에서 운영되고 있다.데이케어센터는 시설 규모와 면적에 따라 수용인원을 제한하고 있다. 요양대상자는 대부분 80세 이상 고령자들이다. 여성노인들이 훨씬 많다. 남성노인은 20% 정도다. 이는 할머니들이 할아버지들보다 장수하는 요인도 있지만 할머니들은 사회성이 좋아 환경적응에 빠르고 요양에 대한 인식도 매우 긍정적이기 때문이다. 반면에 할아버지들은 데이케어센터를 요양병원으로 인식하고 기피하는 경향이 강하다고 한다. 요양시설에 남성 요양보호사가 부족한 것도 한 요인으로 지적되고 있다.사실 장기요양등급을 받고도 반가움보다 걱정이 앞섰다. 아버지가 장기요양검사할 때 보인 마뜩잖은 표정이 떠올랐기 때문이다. 아직도 여전히 아버지 얼굴에 요양에 대해 의구심이 남아있지만 이제는 국가가 나서서 돌봄을 지원하고 있다는 것을 인정해야 한다. 나는 아버지가 우선 가족과 집에서 떨어져 지내는 시간이 결코 나쁘지 않고, 데이케어센터에 친절하고 유능한 요양보호사들이 있어 이들의 돌봄을 받을 것을 설득하고 있다.한 시설장은 아버지가 요양시설 입소를 꺼리는 것은 그동안 오랫동안 아버지의 자식 의존과 아들의 고집으로 생긴 것이며 이제는 며느리의 건강과 행복을 고려해 아버지와 아들이 생각을 바꾸어야 할 때라며 단호하게 말했다. 그러면서 어르신들 대부분 처음에 입소하기를 꺼려하다가 막상 적응하면 여러모로 편안하다는 느낌을 가지게 된다면서 입소하기 전 마실 가듯 한번 데이케어센터의 하루를 참관해 보기를 조언했다.또 다른 센터 대표는 데이케어센터 이용은 본인의 의지가 가장 중요하다며 가족끼리 폭넓은 대화와 격려를 통해 천천히 결정하라는 말도 했다. 요양자를 받기 급급한 곳보다 신중한 입소를 권유하는 시설에 주목하라는 것이다. 장기요양 대상자 중에는 적응에 실패해 여러 시설을 전전하는 요양자들이 의외로 많다고 귀띔 했다.관내 데이케어센에서 대부분 상담을 마쳤지만 거주지 위치와 수용규모를 고려해 더 이상 입소를 제한하는 곳을 제외하고 몇 군데에 입소를 신청하고 기다리고 있다. 입소는 기존 입소자가 빠져야 대기자가 들어갈 수 있는 구조이다. 단언할 수 없지만 데이케어센터 입소는 희망적이다. 센터 측은 아버지 입소가 오래 기다리지 않아도 될 것으로 예상했다. 고령에도 인지능력에 특별히 어려움이 없고 누구보다 적응을 잘하실 것으로 보기 때문이다.한편 아버지는 조만간 데이케어센터에 입소하실 것이다. 지금 아버지에게 새로운 환경변화에 적응하기 위한 기다림과 시간이 필요하다. 자식으로는 입소하기 전까지 아버지를 설득하고 안심시켜야 하는 과제가 남았다. 아무리 좋은 뜻이라도 돌봄에 자식과 의견이 다를 수 있기 때문이다. 장차 아버지가 데이케어센터에 가시면 더욱 건강하시고 이는 자식들의 행복으로 이어질 것으로 기대한다.