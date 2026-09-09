영국 정착촌 상품 수입 금지 선언... "추가 행동 필요한 때"

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영국이 팔레스타인 서안지구의 유대인 정착촌에서 생산된 모든 상품의 수입을 금지한다고 발표했다. 이는 작년 9월 21일 팔레스타인 국가 인정을 공식 발표한 이후 나온 영국의 가장 중요하고 강력한 대이스라엘 정책으로 이스라엘에 대한 설득보다 실질적인 압박에 초점을 맞추고 있다는 점에서 중요한 변화다.8일(현지시간) 의회 연설에서 에드 밀리밴드 영국 외무장관은 이스라엘 정부가 유대인 정착민들에 의한 팔레스타인 "인종 청소"를 외면하고 있다고 비난하며 영국 정부의 공식 입장은 급속하게 확장하고 있는 정착촌을 "불법(unlawful)"으로 보는 것이라고 강조했다. 특히 최근 이스라엘이 강행하고 있는 E1 정착촌 건설이 팔레스타인을 둘로 나누고 팔레스타인 국가 수립을 위한 두 국가 해법의 희망을 말살할 것이라는 우려를 표명했다.정착촌 상품 수입 금지와 관련해 밀리밴드 장관은 "정착촌 상품이 영국의 가게에서 판매되는 것을 통해 우리가 (이스라엘의) 점령을 지지하는 것을 영국인들은 원하지 않는다"고 말했다. 그러면서 이번 조치가 "부정의와 고통을 언급하는 것만이 아닌 행동"을 보여주는 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 대한 "새로운 접근의 시작"이라고 강조했다. 밀리밴드 장관은 이스라엘 무기 판매에 대한 강화된 제한 조치도 발표했다.이번 조치로 수입이 금지되는 상품은 정착촌에서 생산된 대추야자, 망고, 아보카도 등이다. 단지 상품만이 아니라 정착촌 확장에 서비스를 제공하는 기업과 개인에 대한 제재도 포함된다.영국의 정착촌 상품 수입 금지는 서안지구의 팔레스타인 주민들에 대한 정착민 폭력이 극심해지고 8월 19일 이스라엘이 기습적으로 E1 정착촌 시행사 입찰을 통해 국제사회가 반대하고 국제법상 불법인 새로운 대규모 정착촌 건설을 강행하는 가운데 나왔다.E1 정착촌은 동예루살렘과 서안지구를 분리해 궁극적으로 팔레스타인 국가 수립을 방해하게 되기 때문에 오랫동안 국제사회가 반대했지만 이스라엘은 이를 강행했다. 이스라엘 정부는 이를 통해 팔레스타인 국가 수립을 불가능하게 만들겠다는 의도를 노골적으로 밝히기도 했다. 이후 유럽 국가들은 이스라엘에 대한 무역 제재를 논의하게 됐고 영국의 결정은 이런 상황 가운데 나온 것이다.영국의 발표 후 기드온 사르 이스라엘 외무장관은 성명을 통해 밀리밴드 장관이 "터무니없는 거짓말(outrageous lie)"를 하고 있다고 비난했고 이스라엘 정부는 곧 대응책을 발표했다. 여기에는 예루살렘의 영국 영사관 폐쇄, 12명 영국 의원의 이스라엘 입국 금지, 가자지구 휴전 공동 군사감시센터의 영국 대표 추방, 영국의 서안지구 팔레스타인 자치정부 보안군 훈련 중지 등이 포함됐다.정착촌에서 생산되는 농산물이 많지 않기 때문에 영국의 수입 금지가 미치는 경제적 영향은 제한적일 것으로 보인다. 그러나 영국의 결정은 이스라엘에 대한 불만을 보여주는 상징적인 의미가 있으며 정치적으로는 보다 큰 의미가 있다. 이스라엘 건국 이후 줄곧 이스라엘을 지지해온 영국이 이스라엘에 대한 지지를 철회한 것이고 다른 서방국들 또한 영국과 같은 입장을 천명하고 있기 때문이다.영국의 발표 후 12개 국가는 이스라엘과 팔레스타인 국가의 공존을 위한 두 국가 해법에 대한 지지와 불법 정착촌 상품에 대한 제재 의지를 담은 공동성명을 발표했다. 여기에 이름을 올린 프랑스, 영국, 캐나다, 덴마크, 스페인, 핀란드, 아일랜드, 아이슬란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 스웨덴은 이스라엘 정부에 정착촌 확장의 즉각 중지를 촉구하기도 했다.영국, 프랑스, 캐나다 3국은 영국의 발표 후 별도의 공동성명을 발표했다. 앤디 버넘 영국 총리, 엠마누엘 마크롱 프랑스 대통령, 마크 카니 캐나다 총리는 공동성명에서 "너무 늦기 전에 두 국가 해법에 대한 우리의 서약과 관심을 유지하고 우리의 가치를 지키기 위해 추가 행동이 필요한 때가 왔다"고 강조했다. 이어 "그러므로 영국, 프랑스, 캐나다는 정착촌 상품에 대한 수입 금지 조치를 취하고 정착촌과 이를 촉진하고 경제적 이익을 취하는 자들을 겨냥한 조치를 강화할 것"이라고 덧붙였다.영국의 이번 결정과 영국을 포함한 12개 서방국의 공동성명, 그리고 보다 구체적인 조치를 언급한 영국, 프랑스, 캐나다의 공동성명은 이스라엘에 대한 국제사회의 인내가 한계에 도달했음을 보여준다는 점에서 의미가 있다. 2023년 10월 가자지구 전쟁 시작 이후 서방국들은 이스라엘의 집단학살, 가지지구 초토화, 인도주의 재난 야기 등에 대해 지속적으로 이스라엘에 문제를 제기했지만 이스라엘의 행동을 변화시키지는 못했다.오히려 이스라엘은 강경 입장으로 선회했다. 스스로 약속한 두 국가 해법을 거부하고 팔레스타인 국가 수립을 불가능하게 만들겠다는 의지를 보이고 있다. 최근의 E1 정착촌 건설은 이스라엘의 행동이 위험 수위에 도달했음을 보여준 것이었고 이것이 영국 등 서방국들이 강한 조치로 선회하는 촉매제가 됐다고 볼 수 있다. 이스라엘이 영국의 발표에 크게 반발하는 이유는 이런 상황에서 영국과 비슷한 조치가 다른 국가들로 확산할 가능성이 높다고 보기 때문이다.이스라엘에 대한 서방국들의 보다 구체적인 경제적, 정치적 압박은 이미 시작됐다고 볼 수 있다. 지난 7월 21일 네덜란드 정부는 서안지구 유대인 정착촌에서 생산된 상품에 대한 수입 금지를 발표했다. 네덜란드 정부에 따르면 이 조치는 9월 22일부터 실행되며 "팔레스타인의 불법 이스라엘 정착촌에서 생산된 모든 상품의 수입, 구매, 판매"에 적용된다. 네덜란드는 그동안 정착촌에서 생산되는 농산물의 약 3분의 1을 수입해왔다.네덜란드의 조치는 이미 정착촌 상품 수입 금지를 실행하고 있는 아일랜드, 벨기에, 스페인의 뒤를 이은 것이다. 이 국가들은 오랫동안 EU 차원의 수입 금지를 촉구해왔지만 EU 내에서는 아직 합의가 이뤄지지 않은 상태다. 그러나 네덜란드와 영국의 결정, 그리고 많은 서방국의 지지로 향후 EU의 논의에 변화가 있을지 주목된다.정착촌 생산 전체 농산물의 절반을 수입하는 EU는 정착촌 농산물 수입 금지에 대한 논의를 계속하고 있다. 그러나 9월 2-3일 열린 EU 외무장관 회의에서도 다시 이견이 확인됐다. <알자지라> 보도에 따르면 현재 EU 의회 의장국을 맡고 있으며 EU 국가 중 제일 먼저 정착촌 농산물 수입 금지를 결정한 아일랜드와 스페인, 벨기에, 네덜란드는 강하게 수입 금지를 촉구했다. 그러나 독일, 오스트리아, 체코, 헝가리는 수입 금지 조치가 이스라엘과의 외교 채널을 훼손할 수 있다며 수입 금지를 반대했다.EU가 정착촌 농산물 수입 금지를 결정한다면 이는 이스라엘에 실질적인 압박이 될 수 있다. EU가 이스라엘의 가장 큰 무역 거래 상대라는 점에서 더욱 그렇다. 외무장관 회의 후 헬렌 맥엔티 아일랜드 외무장관은 기자들에게 "우리는 집단적으로 움직여야 한다"며 "어떤 일에서는 국제법 준수를 얘기하면서 다른 일에서는 이를 어기는 건 신뢰할 수 없는 일"이라며 합의를 강조했다. 이는 합의에 이를 때까지 논의를 계속하겠다는 것으로도 해석된다.영국의 발표 후 미국은 영국에 대한 보복을 언급했다. 마이크 헉카비 주이스라엘 미국 대사는 BBC에 "이스라엘에 대한 제재 조치가 실행되면 영국에 커다란 경제적 영향이 있을 것"이라고 말했다. 그러면서 "미국 내 영국 기업들의 사업이 금지될 것"이라고 경고했다.이스라엘과 미국의 강한 반발에도 많은 국가가 영국의 결정을 지지하고 있다. CNN은 미국의 우방인 오만과 카타르도 이번 결정을 환영했다고 보도했다. 이번 영국의 결정은 경제적인 면에서는 상징적인 수준일 수 있지만 이미 국제사회에 큰 반향을 일으키고 있으며 이스라엘에 대한 실질적인 정치적 압박으로 작용할 것으로 보인다.