박관열 시장 "반도체 용수만 광주 지나가선 안 돼"

큰사진보기 ▲박관열 광주시장이 용인 반도체 국가산업단지 조성에 따른 광주시 상생대책을 요구하며 9일 청와대 앞에서 1인 시위에 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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박관열 광주시장이 용인 반도체 국가산업단지 조성에 따른 광주시 상생대책을 요구하며 9일 청와대 앞에서 1인 시위에 나섰다.국가전략산업인 용인 반도체 국가산단 조성에 광주시가 협력하는 만큼, 용수관로가 통과하는 광주에도 산업과 기업, 일자리, 주거 등 실질적인 지원책을 마련해 달라는 요구다.광주시에 따르면 용인 반도체 국가산단 통합용수공급사업은 총 연장 약 47㎞의 용수관로를 설치하는 국가 기반시설 사업이다. 시는 이 가운데 절반이 넘는 약 27㎞가 광주지역을 통과할 것으로 보고 있다.광주시는 국가 반도체산업 육성을 위해 용수공급 기반시설 설치에 협력하되 대규모 관로 설치에 따른 주민 부담 등에 상응하는 국가 차원의 지원도 필요하다는 입장이다.박 시장이 정부에 요구하는 핵심 대책은 정부 주도의 인공지능(AI) 스마트 공공주택 3만호 공급과 국가산업단지 조성이다. 여기에 ▲AI·반도체 연구개발 및 첨단기업 유치 ▲범정부 상생협의체 구성 ▲용수관로 경유지역에 대한 국가 차원의 지원 ▲인재 양성과 일자리 연계 ▲팔당호 중첩규제 개선 등을 요구하고 있다.앞서 박 시장은 지난 4일 경기도청에서 추미애 경기지사를 만나 '용인 반도체 산업단지 성공적 조성을 위한 광주시 상생 방안' 건의서를 전달하고 3만호 규모 스마트도시와 국가산업단지 조성 등에 대한 경기도의 지원을 요청한 바 있다.당시 추 지사는 광주시가 자족도시로 발전해야 한다는 방향에 공감한다며 3만호 스마트도시와 국가산단 조성에 대한 도 차원의 지원 방안을 검토하고 범정부 상생협의체 구성도 관계기관과 협의하겠다는 입장을 밝혔다.박 시장이 경기도지사와의 만남에 이어 청와대 앞 1인 시위에 나서면서 광주시의 요구 대상도 중앙정부로 확대되는 모습이다.박 시장은 "광주는 대한민국 반도체산업의 성공을 위해 적극 협력할 준비가 돼 있다"면서도 "국가사업 추진 과정에서 광주시민의 희생만 요구할 것이 아니라 산업과 기업, 일자리와 주거가 함께 성장할 수 있는 실질적인 상생 방안을 마련해야 한다"고 말했다.이어 "반도체 사업을 막자는 것이 아니라 반도체와 함께 광주의 미래를 만들자는 것"이라며 "광주가 단순한 통과지나 희생지역으로 남지 않도록 정부와 끝까지 협의하고 필요한 대책을 강력히 요구해 나가겠다"고 밝혔다.