'보복 대행'에 고객정보 넘긴 우체국 직원 적발... '직위해제'

큰사진보기 ▲정부세종청사 내 과학기술정보통신부 우정사업본부 본관 전경. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

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현직 우체국 직원이 돈을 받고 타인의 보복을 대신해주는 이른바 '보복 대행' 범죄에 연루돼 개인정보를 제3자에게 제공한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 확인됐다. 우정사업본부는 해당 직원의 시스템 접근 권한을 회수하고 직위해제하는 한편, 개인정보 조회 권한을 축소하는 등 재발 방지 대책을 내놨다.8일 KBS 보도에 따르면 전남 지역 우체국에서 팀장급으로 근무하는 40대 남성 A씨가 보복 대행 범죄에 연루된 것으로 드러났다. A씨는 올해 초 현재 근무지로 옮기기 전까지 약 3년 동안 다른 우체국에서 우편 물류와 배송 실무를 총괄한 것으로 전해졌다.우체국 물류 담당 직원들은 우편물류시스템인 '포스트넷'을 통해 수취인의 이름과 배송지 주소, 전화번호 등을 조회할 수 있다. 고객 이름을 알면 담당 직원이 배송지 등 개인정보를 확인할 수 있는 구조다.우정사업본부는 9일 관련 보도에 대해 "국민의 소중한 우편물과 개인정보를 다루는 기관에서 이런 일이 발생한 것에 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔다.우정사업본부에 따르면 우체국은 발송·수취인의 배달 상황 확인 요청이나 파손·분실 우편물 처리, 손해배상 등의 업무를 위해 물류 담당 직원이 우편물 배송 진행 상황을 조회할 필요가 있다. 이 과정에서 A씨가 업무 목적과 무관하게 개인정보를 조회해 제3자에게 제공한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.우정사업본부는 해당 직원의 비위 사실을 인지한 즉시 포스트넷 등 시스템 접근 권한을 회수했으며, 업무에서 배제하는 직위해제 조치도 완료했다고 설명했다.경찰 수사에도 적극 협조할 방침이다. 수사 결과에 따라 징계 조치를 하고, 개인정보 유출 피해가 확인된 고객에게는 유출 사실과 피해구제 방법 등을 안내할 예정이다.현재 포스트넷은 개인정보 보호를 위해 기능별로 업무 수행에 필요한 직원에게만 개인정보 조회 권한을 부여하고 있다. 또 누가 언제 어떤 정보를 조회하고 처리했는지 기록을 남기고 있으며, 해당 기록을 매월 확인·점검하고 있다는 게 우정사업본부의 설명이다.하지만 이번 사건을 계기로 개인정보 접근과 사후 점검 체계를 더욱 강화하기로 했다. 우정사업본부는 업무별로 개인정보 조회 권한을 추가로 축소할 수 있는지 검토하고, 개인정보 처리 이력에 대한 점검의 정밀도를 높이는 방안도 마련할 계획이다.특히 개인정보 조회 이력 점검 주기를 단축하고, 업무 목적의 내부 조회 때에도 개인정보를 마스킹하는 방안 등 신속하게 적용할 수 있는 대책은 지체 없이 시행한다는 방침이다.우정사업본부는 "앞으로도 고객의 소중한 개인정보 보호를 위해 최선을 다할 계획"이라며 "변함없이 국민의 일상 곁에서 안전하게 우편서비스를 제공하는 데 노력하겠다"고 밝혔다.