이 대통령이 만난 한-프랑스 기업인들 무슨 얘기 나눴나

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 8일(현지시간) 프랑스 파리 마리니 영빈관에서 열린 비즈니스 라운드 테이블에서 이재용 삼성전자 회장, 류진 한경협 회장, 조현준 효성 회장 등을 비롯한 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.9 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대한민국과 프랑스 기업이 함께 갈 길을 찾았습니다. (중략) 오늘 오간 이야기가 회의장에 머물지 않고 우리 국민의 삶으로 이어지도록 뒷받침해 나가겠습니다."

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프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 8일(현지시각) 파리에서 열린 한-프랑스 비즈니스 라운드테이블 행사 후 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글이다.이 대통령은 "세계적인 첨단 제조 역량을 갖춘 우리나라와 독보적인 기초·원천기술을 보유한 프랑스는 공동 성장을 위한 최고의 파트너"라며 "두 나라가 협력하면 인공지능, 양자, 모빌리티, 바이오 등 첨단기술 분야에서 그 누구도 따라오기 힘든 경쟁력을 갖출 수 있을 것"이라 기대했다.특히 에너지 및 문화 분야의 협력 강화도 따로 언급했다. 이에 대해 이 대통령은 "양국은 수소, 전력 등 핵심 분야에서도 공급망을 더욱 촘촘히 연결해 튼튼한 산업생태계를 만들어갈 것"이라며 "대한민국이 키워온 이야기의 힘과 프랑스가 가꿔온 예술의 깊이를 결합해, 문화협력의 새로운 장을 펼쳐가겠다"고 다짐했다.강유정 청와대 수석대변인에 따르면, 이 대통령은 이날 양국 기업인들의 의견을 청취한 뒤에도 "한국과 프랑스가 협력할 수 있는 분야가 매우 넓고 다양하다는 점을 확인할 수 있었다"면서 "새로운 분야에서 양국이 연구개발과 대규모 투자를 함께 추진한다면, 각자 개별적으로 추진하는 것보다 개발 기간을 단축하고 투자 효율성을 높일 수 있을 것"이라고 강조했다.또한 "첨단산업 뿐만 아니라 문화, 예술 분야 역시 새로운 산업으로 성장할 잠재력이 큰 만큼, 양국이 서로의 강점을 결합한다면 새로운 시장과 기회를 함께 만들어갈 수 있을 것"이라면서 "기업 간 협력과 함께 양국 정부 차원에서도 연구개발을 비롯한 실질적인 협력이 더욱 확대되기를 기대한다"고 했다.한국경제인연합회와 프랑스경제인연합회 주최로 열린 이날 행사는 이 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 임석한 가운데 진행됐다.양국 기업인 20여 명이 함께 했는데 한국 측에서는 한경협 류진 회장과 삼성전자 이재용 회장, LS 구자은 회장, 효성 조현준 회장, LG전자 류재철 사장, 현대자동차 성김 사장, 한화토탈에너지스 나상섭 대표, 네이버 최수연 대표, 서진석 셀트리온 대표 등이 참석했다. 프랑스 측에서는 프랑스경제인협회의 한-불 경제협력위원회 자코브 위원장을 비롯해 BNP 파리바 르미에르 회장, 로레알 이에로니무스 대표 등이 자리했다.특히 AI와 양자, 모빌리티, 에너지, 바이오, 뷰티 등 미래 전략산업 분야에서 양국의 강점을 결합하고 이를 사업과 투자로 연결하기 위한 다양한 협력 방안이 논의된 점이 눈에 띈다.AI 분야에서는 삼성전자와 미스트랄AI 간 전략적 투자협력 추진과 함께 네이버와 미스트랄AI가 소버린 AI 시장을 공략하기 위한 파트너십을 바탕으로 글로벌 시장에 공동진출하는 방안에 대한 기대가 공유됐다. 참고로 삼성전자와 미스트랄AI는 이번 한-프랑스 정상회담을 계기로 '반도체 특화 AI' 구현을 목적으로 한 양사 간 전략적 파트너십을 체결한 바 있다.양자 분야에서는 프랑스 양자컴퓨팅 하드웨어 기업인 콴델라의 원천기술과 한국의 첨단 제조역량과 AI 인프라를 결합하는 협력 모델에 대한 의견을 공유했고, 에너지 분야에서는 프랑스의 전력망 현대화 추진과 관련해 LS와 효성의 첨단 전력기기 분야 강점을 통해 양국 간 에너지 관련 공급망 협력을 더욱 강화할 방안 등이 논의됐다.모빌리티 분야와 AI 분야에서는 현대자동차와 LG전자가 프랑스 기업과의 협력을 확대하는 내용이, 뷰티 분야에서는 로레알의 글로벌 브랜드 역량과 코스맥스의 제품 개발 역량을 결합해 차세대 뷰티 혁신을 공동으로 추진하는 방안이 얘기됐다.바이오 분야에서는 셀트리온의 프랑스 헬스케어 기업 지프레 인수 사례를 통해 한국의 바이오시밀러 기술과 프랑스 헬스케어 역량을 결합하는 방안 등이 공유됐다.