태안 갯벌 안전사고, 문자·홍보만으로 예방 어려워

큰사진보기 ▲충남 태안군 안면읍 백사장항에서 천수만 B지구 내측 방조제까지 이어지는 갯골에서 수많은 낚시객이 물장화를 착용한 채 깊은 물속에 들어가 낚시하고 있다. 갯벌에서 넘어지거나 장화 안으로 물이 들어갈 경우 대형 인명사고로 이어질 수 있어 즉각적인 현장 계도가 요구된다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲태안군과 태안해양경찰서, 태안소방서 관계자들이 지난 4일 군 재난안전상황실에서 야간 갯벌체험 안전사고 예방 대책을 논의하고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 안면읍 백사장항에서 천수만 B지구 내측 방조제까지 이어지는 갯골에서 수많은 낚시객이 물장화를 착용한 채 깊은 물속에 들어가 낚시하고 있다. 갯벌에서 넘어지거나 장화 안으로 물이 들어갈 경우 대형 인명사고로 이어질 수 있어 즉각적인 현장 계도가 요구된다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

최근 충남 태안군 안면읍 백사장항에서 천수만 B지구 내측 방조제까지 이어지는 양쪽 갯골에서 물이 빠지는 시간마다 낚시꾼이 몰려들어 위험천만한 상황이 반복되고 있다.일부 낚시꾼은 물장화를 착용한 채 허리와 가슴 부위가 잠기는 곳까지 들어갔다. 갯벌에서 미끄러지거나 갯골에 빠질 경우, 장화 안으로 물이 급속히 들어차 몸을 움직이기 어려워 자칫 대형 인명사고로 이어질 가능성이 크다.밀물이 시작되면 갯골부터 빠르게 물이 차오르는 태안 연안의 특성을 고려할 때 단순한 안전문자 발송이나 현수막 설치만으로는 사고를 막기 어렵다는 우려가 나온다.가을 캠핑과 야간 갯벌체험 성수기를 앞두고, 지난 4일 태안군 재난안전상황실에서 태안군과 태안해양경찰서, 태안소방서 등 관계기관 실무책임자와 담당자 10여 명이 참석한 가운데 '야간 갯벌체험 안전사고 예방 기관 대책회의'를 개최했다.이번 회의는 544.9㎞에 달하는 복잡한 해안선을 지닌 태안의 지형적 특성과 최근 잇따른 갯벌체험 인명사고, 방파제 주변 추락사고 등에 대응하기 위해 마련됐다.참석 기관들은 야간 갯벌체험과 낚시객 증가에 따른 위험 실태를 공유하고 출입통제구역 단속, 위험지역 관리, 기관별 예방 활동과 현장 대응 방안을 논의했다.이번 회의는 태안 연안사고의 심각성을 관계기관이 함께 인식하고 문제를 공론화했다는 점에서 의미가 있다. 그러나 위험 지역에 들어가는 사람들을 현장에서 실질적으로 통제할 수 있는 뾰족한 대책은 마련하지 못한 것으로 전해졌다.출입통제구역으로 지정된 장소에서는 관련 규정에 따른 조치가 가능하지만 일반 위험지역에서는 낚시꾼과 갯벌체험객의 출입을 일률적으로 금지하거나 강제로 퇴거시킬 법적·제도적 수단이 충분하지 않기 때문이다.현재로서는 안전 안내 문자와 홍보물 배포, 순찰과 계도 활동 등을 통해 위험을 알리고 자발적인 협조를 요청하는 수준에 머물고 있다.관계기관은 오는 10월이나 11월께 2차 회의를 열어 기관별 협력과 보다 구체적인 현장 통제 방안을 다시 논의할 계획이다. 문제는 대책을 추가로 논의하는 사이에도 위험한 낚시 행위가 계속되고 있다는 점이다.이에 기자는 하태영 태안해양경찰서장에게 현장의 위험성을 전달하고 해경 순시정 등을 활용해 낚시꾼들이 깊은 물 밖으로 이동하도록 계도 방송을 실시할 것을 요청했다. 하태영 서장은 이에 대해 "챙겨보도록 하겠다"고 답변하며 현장 상황과 예방조치 여부를 살피겠다는 뜻을 밝혔다.주민들은 사고가 발생한 뒤 구조인력을 투입하는 사후 대응보다 물때에 맞춘 순찰과 순시정 계도방송, 위험수위 도달 전 육지 이동 유도 등 즉각적인 현장 조치가 필요하다고 입을 모으고 있다.낚시꾼들이 집중되는 시간과 장소를 이미 파악할 수 있는 만큼 해경 순시정과 육상 순찰팀, 지자체 안전요원을 연계해 입수 자제를 안내하고 밀물 전에는 위험지역에서 빠져나오도록 적극적으로 유도해야 한다는 지적이다.태안해양경찰서에 따르면 2023년부터 올해까지 태안지역에서 발생한 갯벌체험 관련 안전사고는 총 49건에 이른다. 사고 대부분은 물때를 제대로 확인하지 않거나 위험지역에 무리하게 진입하는 등 개인 부주의와 관련된 것으로 파악됐다.태안군은 회의 결과를 토대로 오는 10월부터 11월까지를 야간 갯벌체험 안전관리 특별대책 기간으로 지정해 운영할 예정이다.곰섬과 통개항, 바람아래 갯벌 등 출입통제구역 5곳과 위험지역 44곳을 중심으로 관계기관 합동 순찰과 안전관리를 강화하고, 연안사고주의보 발령 기간에는 주말과 공휴일을 중심으로 안전안내문자를 발송한다.야영장과 농어촌민박에는 야간 갯벌체험 안전수칙 홍보물을 배포하고, 연안지역 야영장에는 예약이 완료될 때 이용객에게 안전수칙 안내문자가 발송될 수 있도록 협조를 요청할 계획이다.스마트 무인 음성 계도장치 11대도 주요 사고지역에 설치한다. 해당 장치에는 방송장비와 로고젝터가 결합되며 야간 상황을 확인할 수 있는 카메라와 안전표지판도 단계적으로 보강할 방침이다. 방파제 주변 추락사고를 막기 위한 경고시설과 안전난간 개선, 공공일자리 참여자를 활용한 계도활동, 인공지능 기술을 접목한 무인 드론 스테이션 운영도 장기 대책으로 검토한다.안전시설과 홍보 확대는 필요하지만 장비를 설치하는 것만으로 사고를 예방할 수는 없다. 현장에서 위험 행위를 발견했을 때 어느 기관이 출동하고, 누가 퇴거를 유도하며, 반복적으로 지시를 따르지 않는 경우 어떻게 대응할 것인지 구체적인 행동 지침이 마련돼야 한다.출입통제구역과 위험지역을 명확하게 구분하고 사고 다발지역은 시간대별 위험등급을 설정해 순찰인력을 집중적으로 배치할 필요도 있다. 법적 통제에 한계가 있다면 관계기관 공동지침과 조례 보완 등 제도 개선도 검토해야 한다.태안군 관계자는 "태안 연안은 해무가 잦고 밀물 때 바닷물이 빠르게 차오르는 특성이 있어 야간 갯벌체험 시 각별한 주의가 필요하다"며 "물때를 반드시 확인하고 구명조끼를 착용하며 휴대전화는 방수팩에 넣어 소지한 뒤 간조시간 전에 육지로 이동해야 한다"고 당부했다.이어 "관계기관과 긴밀히 협력해 실효성 있는 대책을 마련하고 안전시설 보강과 계도활동을 통해 군민과 관광객의 생명을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.