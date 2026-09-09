지방소멸 꼭 막아야 할까? '현명한 축소'도 있다

지속가능한 마을과 자치, 도민과 새로운 경기도를 만들고 연대와 협력의 자치공동체, 마을의 권리를 보장하는 지원의 혁신을 미션과 비전으로 수행하는 기관입니다.

이 기자의 최신기사 중장년이 오자, 마을에 새로운 일이 생겼다