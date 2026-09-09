한동훈의 선택적 발췌... 배제된 핵심 문장, 이어 붙인 한 달 뒤 대화

한동훈 국회의원(무소속)이 김승원 법무부 장관 후보자를 겨냥해 '제넨셀 로비 의혹'을 연일 제기하고 있다.
한동훈 의원 주장의 핵심은 김 후보자가 사업가 양수진씨의 부탁을 받고 식품의약품안전처에 코로나19 치료제 임상시험과 관련한 요청을 전달했고, 양씨가 임상시험 승인에 따라 경제적 이익을 얻게 된다는 사실도 알고 있었다는 것이다.
한 의원은 이를 뒷받침한다며 관련 수사자료에 담긴 통화 녹취서와 문자메시지를 자신의 페이스북에 잇달아 공개했다. 지난 7일에는 2021년 10월 8일 양씨와 최재성 전 청와대 정무수석의 통화녹취서를 제시하며 "'김승원 의원, 최재성 전 정무수석 등 민주당 오빠들'은 '브로커 양수진이 식약처 승인 나면 거액을 먹는 것'을 잘 알고 있었다"고 주장했다.
그런데 한 의원이 공개한 발췌본과 전체 녹취를 대조하면 이 주장을 판단하는 데 필요한 중요 문장이 배제됐다. 양씨가 김 후보자에게 무엇을 부탁했다고 설명하는 대목이다.
배제된 핵심 문장 "식약처장에게 부탁할 건 아니고…"
10월 8일 녹취에서 양씨는 최 전 수석에게 제넨셀이 식약처 임상시험 승인을 기다리고 있고, 승인이 이뤄지면 외부 투자유치가 가능하다고 설명한다. 담당자가 바뀌어 심사가 늦어지고 있었고 자신이 김 후보자에게 연락했다는 이야기, 김 후보자가 자료를 확인했다는 말도 한다. 이어 양씨는 김 후보자에게 이렇게 말했다고 설명한다.
"이거 만약에 투자유치가 되면 우리 회사도 교수님께서 CB 발행해서 8억에서 10억 정도 투자를 해주신다고 했다. 그러니 좀 도와주세요. 저도 잘되는 거예요." / 양수진
한 의원이 공개한 부분만 이어서 보면 '승인을 빨리 받고 싶다 → 김승원에게 연락했다 → 승인되면 자신도 8억~10억 원의 투자 혜택을 받는다고 알렸다 → 도와달라고 했다'는 흐름으로 읽힌다. 그러나 한 의원이 공개한 발췌본에는 아래 문장이 빠졌다.
"그래서 식약처장님한테 부탁할 건 아니고, 왜 이게 딜레이가 되는지 확인만 좀 해달라 그랬어요." / 양수진
이 말 바로 뒤에 8억~10억 원 투자 이야기가 이어진다. '승인을 부탁해 달라'는 것과 '지연 이유를 확인해 달라'는 것은 같은 말이 아니다. 김 후보자의 행위가 정상적인 민원 전달이나 진행상황 확인이었는지, 아니면 심사에 부당하게 개입한 것인지는 이 사건의 핵심 쟁점이다. 그런 점에서 이 문장은 한 의원의 주장을 판단하는 데 필요한 반대 맥락이다. 하지만 한 의원이 공개한 10월 8일 발췌에서는 배제됐다.
다만 이 한 문장만으로 김 후보자에게 전달된 요청 전체가 단순한 진행상황 확인에 그쳤다고 결론내리는 것도 정확하지 않다. 다른 자료에는 양씨가 김 후보자에게 식약처 담당 부서에서 업무를 빠르게 처리할 수 있도록 부탁한다는 취지의 문자메시지를 보낸 사실도 나온다. 또 10월 12일 김 후보자는 당시 김강립 식약처장에게 제넨셀의 임상시험 신청을 챙겨봐 달라는 취지로 연락했다. 이후 양씨가 담당 실무자들이 빠르게 처리할 수 있도록 부탁한다는 문자를 보내자 김 후보자가 이를 김 전 처장에게 전달한 사실도 확인됐다.
쟁점은 김 후보자가 그 요청을 어떻게 이해했고 실제 식약처에는 어디까지 요구했는지다.
"수천억" 다음에 나온 "치열한 로비"
해당 대화 하루 전인 2021년 10월 7일 이뤄진 김 후보자와 양씨의 직접 통화도 함께 봐야 한다. 양씨가 제넨셀의 임상시험 심사가 늦어지고 있다며 진행 상황 파악을 요청하자 김 후보자는 말했다.
"식약처 승인되는 순간 완전 수천억을 벌 수 있는 거잖아." / 김승원
한 의원도 강조한 대목이다. 김 후보자가 승인에 막대한 경제적 이해관계가 걸려 있다는 사실을 알고 있었음을 보여준다. 그런데 바로 뒤에는 이런 말이 이어진다.
"그래서 치열한 로비가 있는데, 설명을 들어봐야 하니까 시간을 절약하려면 메일로 자료를 좀 보내줄 수 있니." / 김승원
김 후보자는 '수천억'을 언급한 직후 '치열한 로비'를 거론했고, 이어 설명을 들어봐야 한다며 자료를 요구했다. 김 후보자가 승인에 큰 경제적 이해관계가 걸려 있다는 사실을 알고 있었던 것과, 실제 특혜 심사나 승인을 위해 부당하게 개입했는지는 별개의 문제다.
제넨셀 설립자 강세찬씨 사건을 판단한 1심 법원도 양씨가 김 후보자에게 식약처 업무의 신속한 처리를 부탁한 사실 등을 인정하면서도, 그것만으로 정상적인 승인 절차를 생략하거나 제넨셀을 다른 업체보다 우선 검토해 달라는 특혜를 청탁했다고 단정하기는 어렵다는 취지로 판단했다. (관련기사 : 한동훈은 '성공한 로비'라지만, 법원 '김승원→특혜 승인' 인정 안해 https://omn.kr/2joxa
)
한 달 뒤 녹취 등장... '1억 사례·10억 요구·5억 CB'
한 의원의 7일 페이스북 게시물에서는 앞선 10월 8일 녹취 뒤에 한 달 이상 지난 11월 12일 양씨와 최 전 수석의 통화가 이어진다. 물론 한 의원은 두 녹취의 날짜를 각각 표시했다. 하지만 한 달 넘게 떨어진 두 통화가 한 게시물에서 바로 이어지면서 하나의 흐름처럼 읽힐 수 있다.
2021년 11월 12일 대화에서 양씨는 최 전 수석에게 제넨셀 측이 식약처 건과 관련해 고맙다며 자신에게 1억 원을 '사례'하겠다고 했고, 자신은 개인적으로 돈을 받는 대신 회사에 10억 원을 투자해 달라고 요구했다고 말한다. 이후 "10억까지 밸류는 안 나오고 지금 5억은 CB 발행으로 해주겠다는 것"이라고 설명한다. 10월 8일 김 후보자에게 전달됐다고 양씨가 설명한 내용은 자신의 회사가 8억~10억 원가량의 투자를 받을 수 있다는 예상이다.
11월 12일의 '1억 사례·10억 요구·5억 CB' 협상 내용을 김 후보자가 당시 알고 있었다는 내용은 이 통화에 나오지 않는다. 이를 알고 특혜 심사나 승인을 위해 부당하게 개입했다는 연결고리도 별도로 확인돼야 한다. 그래서 시간 순서를 다시 놓고 볼 필요가 있다. 양씨가 언제 어떤 부탁을 했고, 당시 김 후보자가 무엇을 알고 있었으며, 실제 식약처에는 어떤 요청을 했는지를 하나씩 따져봐야 한다.
하지만 그런 판단에 필요한 중요한 맥락 하나가 한 의원이 공개한 발췌본에서 빠졌다.