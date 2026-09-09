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사회

26.09.09 11:55최종 업데이트 26.09.09 12:06

한동훈의 선택적 발췌... 배제된 핵심 문장, 이어 붙인 한 달 뒤 대화

[제넨셀 수사자료 입수] "식약처장에게 부탁할 건 아니고" 문장 빠졌다

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한동훈 무소속 의원이 8일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부 장관 후보자의 '신약 청탁' 의혹과 관련한 입장을 밝히고 있다.
한동훈 무소속 의원이 8일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부 장관 후보자의 '신약 청탁' 의혹과 관련한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연

한동훈 국회의원(무소속)이 김승원 법무부 장관 후보자를 겨냥해 '제넨셀 로비 의혹'을 연일 제기하고 있다.

한동훈 의원 주장의 핵심은 김 후보자가 사업가 양수진씨의 부탁을 받고 식품의약품안전처에 코로나19 치료제 임상시험과 관련한 요청을 전달했고, 양씨가 임상시험 승인에 따라 경제적 이익을 얻게 된다는 사실도 알고 있었다는 것이다.

한 의원은 이를 뒷받침한다며 관련 수사자료에 담긴 통화 녹취서와 문자메시지를 자신의 페이스북에 잇달아 공개했다. 지난 7일에는 2021년 10월 8일 양씨와 최재성 전 청와대 정무수석의 통화녹취서를 제시하며 "'김승원 의원, 최재성 전 정무수석 등 민주당 오빠들'은 '브로커 양수진이 식약처 승인 나면 거액을 먹는 것'을 잘 알고 있었다"고 주장했다.

그런데 한 의원이 공개한 발췌본과 전체 녹취를 대조하면 이 주장을 판단하는 데 필요한 중요 문장이 배제됐다. 양씨가 김 후보자에게 무엇을 부탁했다고 설명하는 대목이다.

배제된 핵심 문장 "식약처장에게 부탁할 건 아니고…"

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10월 8일 녹취에서 양씨는 최 전 수석에게 제넨셀이 식약처 임상시험 승인을 기다리고 있고, 승인이 이뤄지면 외부 투자유치가 가능하다고 설명한다. 담당자가 바뀌어 심사가 늦어지고 있었고 자신이 김 후보자에게 연락했다는 이야기, 김 후보자가 자료를 확인했다는 말도 한다. 이어 양씨는 김 후보자에게 이렇게 말했다고 설명한다.

"이거 만약에 투자유치가 되면 우리 회사도 교수님께서 CB 발행해서 8억에서 10억 정도 투자를 해주신다고 했다. 그러니 좀 도와주세요. 저도 잘되는 거예요." / 양수진

한 의원이 공개한 부분만 이어서 보면 '승인을 빨리 받고 싶다 → 김승원에게 연락했다 → 승인되면 자신도 8억~10억 원의 투자 혜택을 받는다고 알렸다 → 도와달라고 했다'는 흐름으로 읽힌다. 그러나 한 의원이 공개한 발췌본에는 아래 문장이 빠졌다.

"그래서 식약처장님한테 부탁할 건 아니고, 왜 이게 딜레이가 되는지 확인만 좀 해달라 그랬어요." / 양수진

이 말 바로 뒤에 8억~10억 원 투자 이야기가 이어진다. '승인을 부탁해 달라'는 것과 '지연 이유를 확인해 달라'는 것은 같은 말이 아니다. 김 후보자의 행위가 정상적인 민원 전달이나 진행상황 확인이었는지, 아니면 심사에 부당하게 개입한 것인지는 이 사건의 핵심 쟁점이다. 그런 점에서 이 문장은 한 의원의 주장을 판단하는 데 필요한 반대 맥락이다. 하지만 한 의원이 공개한 10월 8일 발췌에서는 배제됐다.

다만 이 한 문장만으로 김 후보자에게 전달된 요청 전체가 단순한 진행상황 확인에 그쳤다고 결론내리는 것도 정확하지 않다. 다른 자료에는 양씨가 김 후보자에게 식약처 담당 부서에서 업무를 빠르게 처리할 수 있도록 부탁한다는 취지의 문자메시지를 보낸 사실도 나온다. 또 10월 12일 김 후보자는 당시 김강립 식약처장에게 제넨셀의 임상시험 신청을 챙겨봐 달라는 취지로 연락했다. 이후 양씨가 담당 실무자들이 빠르게 처리할 수 있도록 부탁한다는 문자를 보내자 김 후보자가 이를 김 전 처장에게 전달한 사실도 확인됐다.

쟁점은 김 후보자가 그 요청을 어떻게 이해했고 실제 식약처에는 어디까지 요구했는지다.

"수천억" 다음에 나온 "치열한 로비"

해당 대화 하루 전인 2021년 10월 7일 이뤄진 김 후보자와 양씨의 직접 통화도 함께 봐야 한다. 양씨가 제넨셀의 임상시험 심사가 늦어지고 있다며 진행 상황 파악을 요청하자 김 후보자는 말했다.

"식약처 승인되는 순간 완전 수천억을 벌 수 있는 거잖아." / 김승원

한 의원도 강조한 대목이다. 김 후보자가 승인에 막대한 경제적 이해관계가 걸려 있다는 사실을 알고 있었음을 보여준다. 그런데 바로 뒤에는 이런 말이 이어진다.

"그래서 치열한 로비가 있는데, 설명을 들어봐야 하니까 시간을 절약하려면 메일로 자료를 좀 보내줄 수 있니." / 김승원

김 후보자는 '수천억'을 언급한 직후 '치열한 로비'를 거론했고, 이어 설명을 들어봐야 한다며 자료를 요구했다. 김 후보자가 승인에 큰 경제적 이해관계가 걸려 있다는 사실을 알고 있었던 것과, 실제 특혜 심사나 승인을 위해 부당하게 개입했는지는 별개의 문제다.

제넨셀 설립자 강세찬씨 사건을 판단한 1심 법원도 양씨가 김 후보자에게 식약처 업무의 신속한 처리를 부탁한 사실 등을 인정하면서도, 그것만으로 정상적인 승인 절차를 생략하거나 제넨셀을 다른 업체보다 우선 검토해 달라는 특혜를 청탁했다고 단정하기는 어렵다는 취지로 판단했다. (관련기사 : 한동훈은 '성공한 로비'라지만, 법원 '김승원→특혜 승인' 인정 안해 https://omn.kr/2joxa)

한 달 뒤 녹취 등장... '1억 사례·10억 요구·5억 CB'

법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하고 있다.
법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하고 있다. ⓒ 공동취재사진

한 의원의 7일 페이스북 게시물에서는 앞선 10월 8일 녹취 뒤에 한 달 이상 지난 11월 12일 양씨와 최 전 수석의 통화가 이어진다. 물론 한 의원은 두 녹취의 날짜를 각각 표시했다. 하지만 한 달 넘게 떨어진 두 통화가 한 게시물에서 바로 이어지면서 하나의 흐름처럼 읽힐 수 있다.

2021년 11월 12일 대화에서 양씨는 최 전 수석에게 제넨셀 측이 식약처 건과 관련해 고맙다며 자신에게 1억 원을 '사례'하겠다고 했고, 자신은 개인적으로 돈을 받는 대신 회사에 10억 원을 투자해 달라고 요구했다고 말한다. 이후 "10억까지 밸류는 안 나오고 지금 5억은 CB 발행으로 해주겠다는 것"이라고 설명한다. 10월 8일 김 후보자에게 전달됐다고 양씨가 설명한 내용은 자신의 회사가 8억~10억 원가량의 투자를 받을 수 있다는 예상이다.

11월 12일의 '1억 사례·10억 요구·5억 CB' 협상 내용을 김 후보자가 당시 알고 있었다는 내용은 이 통화에 나오지 않는다. 이를 알고 특혜 심사나 승인을 위해 부당하게 개입했다는 연결고리도 별도로 확인돼야 한다. 그래서 시간 순서를 다시 놓고 볼 필요가 있다. 양씨가 언제 어떤 부탁을 했고, 당시 김 후보자가 무엇을 알고 있었으며, 실제 식약처에는 어떤 요청을 했는지를 하나씩 따져봐야 한다.

하지만 그런 판단에 필요한 중요한 맥락 하나가 한 의원이 공개한 발췌본에서 빠졌다.

#한동훈#김승원#제넨셀#법무부장관

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김종훈 (moviekjh) 내방

법조팀 취재기자. 오늘도 애국하는 마음.

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