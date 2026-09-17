청년이 정착하면 정말 마을이 달라질까

인구 감소와 고령화, 이에 따른 지역 소멸의 위기감 속에 지역으로 이주하고 마을에 정착하는 청년들이 있다. 도시의 밀도와 속도를 거부하거나, 나답게 살 수 있는 새로운 기회를 찾거나, 협력과 생산에 기반하는 삶을 지향하며 각자 자신만의 기대를 품고 '로컬'을 찾아온다.
정부와 지자체는 청년의 지역 유입을 촉진하기 위해 주거와 창업을 지원하고, 주민들 역시 청년들이 지역에 자리를 잡고 오래 머물기를 바란다. 나다운 삶을 고민하는 청년에게 로컬은 기회의 땅이고, 지속가능성을 고민하는 지역에게 청년은 구원투수인 셈이다.
그러나 현실은 다르다. 낯선 청년의 창업을 못마땅하게 여기거나, 결국 떠날 것이라며 곁을 내어주지 않는 경우가 있다. "왜 타지에서 온 청년만 지원하느냐"는 불만도 있고, 오래 지켜온 지역의 가치를 존중하지 않은 채 필요한 것만 요구한다고 생각하기도 한다.
청년들도 답답하기는 마찬가지다. 큰 결심을 하고 찾아왔는데 정작 자리 잡을 기회를 내어주지 않는다고 말한다. 공동체라고 쓰고 카르텔이라고 읽는다는 쓴소리도 한다. 결국 청년과 지역이 서로에게 필요한 존재라는 기대가 동상이몽으로 끝나는 것은 아닐까.
그렇다면 청년과 지역은 서로에 대한 당장의 필요를 내려놓고 마주 앉을 수 있을까? 인구 증가를 넘어 청년의 자리는 어떻게 만들어질 수 있을까? 지역에서 청년을 만나온 경험을 통해 그 답을 찾아보고자 한다.
완주의 환대
내가 살고 있는 완주군 고산면은 인구 4000명 남짓의 평범한 농촌 마을이지만 로컬푸드, 커뮤니티비즈니스, 마을교육공동체 등으로 알려진 곳이다.
나 역시 재미있는 일들이 벌어지고 있다는 이야기를 듣고, 그저 조금 다르게 살고 싶어서 아는 사람 하나 없는 완주를 무작정 찾아왔다. 처음 지역에 왔을 때 가장 힘든 것은 격리감이었다. 익숙한 일과 관계를 벗어난 낯선 시골에서 누구를 어떻게 만나야 할지 알 수 없었다.
나를 구해준 것은 비슷한 시기 완주로 이주한 이웃들이었다. 이들이 만든 다정한 커뮤니티가 이방인에게 자연스럽게 품을 내어주었다. 그렇게 낯선 이에게 버틸 자리를 만들어주었다. 시간이 지나 나 역시 다음에 오는 이들에게 자리를 내어주어야 한다고 생각하게 되었고, 청년들이 보이기 시작했다.
당시만 해도 도시 청년이 시골에 와서 살겠다고 하면 의아하게 생각했다. 하지만 청년 실업과 주거 문제가 심각해지면서 자신만의 생애 경로를 만들어가고 싶은 청년들이 지역으로 눈을 돌리기 시작했다.
앞서 이주한 청년들은 자신들이 받았던 환대를 새로운 청년들에게 경험하게 해주고 싶었다. 농사뿐 아니라 지역에서 할 수 있는 다양한 일을 보여주고 커뮤니티로 살아가는 일상을 경험하게 했다. 완주로 이주하지 않아도 좋다고 했다. 다른 지역도 방문해보라고 소개했다. 다만 대도시와는 조금 다른 삶의 방식이 가능하다는 것을 알려주고 싶었다.
완주를 찾아오는 청년들이 늘어나자 커뮤니티비즈니스센터가 응원했고, 완주군도 관심을 갖기 시작했다. 우리는 청년들의 지역살이에 필요한 정책을 제안했고, 완주군으로부터 청년정책을 만들어 달라는 역제안을 받았다. 그렇게 최초의 로컬청년정책인 'JUMP 프로젝트'가 만들어졌다.
10여 년이 지난 지금까지 청년과 지역의 연결은 이어지고 있다. 쉐어하우스, 청년거점공간, 청년참여예산 등 당시 청년들이 제안했던 정책이 계속되고 있고, 자리를 잡은 이주 청년들은 스스로 커뮤니티를 만들고 친구와 가족을 초대하고 있다.
정착과 성장
무엇이 청년들을 완주로 찾아오게 했느냐는 질문을 받으면 '오랜 시간, 겹겹이 쌓아온' 환대의 기반이 있었기 때문이라고 답한다. 특정 정책이나 프로그램 때문이 아니라, 인구를 늘리는 것보다 더 많은 연결과 다정한 환대를 이어가는 사람들이 있었기 때문이다.
그동안 몇 명의 청년이 정착했고 몇 팀이 창업했느냐는 질문도 자주 받는다. 인구와 매출로 증명되는 성과가 중요할 수 있지만, 나는 다른 질문을 던지고 싶다. 누군가의 삶의 성패를 어떻게 측정할 수 있을까? 정착하지 않고 떠났지만 어디선가 자신만의 길을 만들어가는 청년들의 모습은 어떻게 평가해야 할까?
지역 탐색 캠프에 참여했던 한 대학생은 언젠가 여기서 살아보고 싶다는 말을 남기고 학교로 돌아갔다. 서너 해가 지난 후 다시 찾아왔고, 쉐어하우스와 사회적경제 인턴십을 연결했다. 그는 몇 년 동안 완주에서 다양한 커뮤니티 활동에 참여한 뒤 지금은 고향으로 돌아가 경험과 전공을 살린 일을 하고 있다.
정착 여부만 본다면 실패일 수 있다. 그러나 성장했는지를 묻는다면 그렇다고 확신할 수 있다.
실제로 우리가 청년마을 프로그램 참여자들을 대상으로 진행한 연구에서도 참여 동기는 '새로운 삶의 방식을 고민하는 과정'이 40%로 가장 많았고, '새로운 경험' 22%, '휴식' 16% 순이었다. '지역 이주 준비'는 11%에 그쳤다. 프로그램에 참여한 청년 상당수에게 지역 탐색은 이주 준비가 아니라 자신의 삶을 구체화하는 과정이었다.
특히 정착하지 않고 원래 살던 곳으로 돌아간 청년들에게서 진로 방향과 삶의 지향이 명확해지는 등 자기 삶을 설계하는 변화가 나타났다. 정착률만 보는 평가 체계로는 이러한 변화를 놓칠 수밖에 없다.
지역의 관점에서도 청년과의 교류를 인구 증가로만 바라볼 것이 아니라, 지역을 재인식하고 변화를 이끌어내는 상호 성장의 과정으로 받아들일 필요가 있다.
밀양의 실험
몇 년 전 밀양소통협력센터를 기획하는 일에 참여하면서 완주와는 또 다른 도시 밀양을 살펴볼 기회가 있었다. 두 지역 모두 인구 10만 남짓의 도농복합도시지만, 완주가 로컬푸드와 커뮤니티비즈니스 등을 통해 새로운 로컬의 미래를 실험해왔다면 밀양은 문화유산과 자연경관을 기반으로 전통적 가치를 이어온 곳이었다.
밀양에서 우리는 '연결하는 기획, 환대하는 로컬, 매력적인 도시'를 핵심 가치로 설정했다. 당장 청년 인구를 늘리는 양적 성과보다 지역과 세대를 잇고 새로운 실험과 변화를 받아들이는 것이 중요하다고 생각했다. 안전하게 연결되고 나답게 성장할 수 있을 때 비로소 청년의 정주에 대해 더 나아가 지역의 미래에 대해 이야기할 수 있다고 믿었기 때문이다.
대표적인 사업이 '밀양은대학'이다. 지역에 기반한 또 다른 삶의 가능성을 탐색하고, 지역을 새로운 관점에서 배울 수 있는 커뮤니티를 만들었다. 연결기획학과, 자기탐색학과, 변화를만드는지도학과 등을 통해 청년뿐 아니라 다양한 세대가 경험과 지식을 나누도록 했다.
시민들이 지역에서 원하는 것은 단순한 정보나 혜택만이 아니었다. 배우고 싶어 했고, 그 배움의 자리에서 만난 사람들과 이어지고 싶어 했다. 성장하고 싶다는 마음과 연결되고 싶다는 마음은 따로 있지 않았다.
정책의 과제
청년과 지역이 서로의 자리를 만들어가기 위해서는 몇 가지 변화가 필요하다.
먼저 성과를 측정하는 방식이다. 지금의 평가는 대부분 몇 명이 이주했고 몇 명이 남았는지를 묻는다. 그러나 진로의 방향이 뚜렷해졌는지, 앞으로의 계획이 구체화되었는지, 지역에 대한 인식이 달라졌는지도 함께 물어야 한다. 정착시켜야 할 대상을 관리하는 일에서, 한 시기를 함께 통과하는 과정으로 목표를 바꿀 필요가 있다.
다음은 사업이 끝난 뒤의 시간이다. 지역살이 프로그램이 끝나면 관계도 종료되는 경우가 많다. 그러나 정착하지 않더라도 관계가 이어지는 청년들이 있다. 남거나 떠난 청년들과 지속적으로 연결될 수 있는 통로를 개인의 정성이 아닌 공공의 역할로 만들어야 한다.
또 하나는 안전하게 실험할 수 있는 자리다. 청년에게 가장 먼저 필요한 것은 지원금이 아니라 실패해도 되는 자리일 수 있다. 우리에게는 마을과 청년을 잇는 '비빌언덕중개사무소'가 그런 곳이었다. 고산미소시장이 내어준 공간에서 청년들은 지역을 탐색하고 마을과 연결하며 다양한 실험을 해볼 수 있었다.
그리고 누가 청년의 탐색을 지원할 것인지도 중요하다. 지금까지 청년의 지역 탐색을 지원해온 곳은 대부분 인구가 필요한 지역이었다. 그러다 보니 결국 정착을 성과로 요구할 수밖에 없다. 청년이 다른 삶의 방식을 경험해보는 일을 인구 문제와 분리해 지원해야 한다.
마지막으로 연결을 만드는 일이 필요하다. 사람을 한자리에 모아놓는다고 관계가 생기지 않는다. 그 사이에 누군가 다리를 놓아야 한다. 어떤 자리에서 누구를 만나게 할지, 무엇을 함께 해보게 할지를 설계하는 '연결하는 기획'이 하나의 전문성으로 인정되어야 한다.
최근 완주군 고산면과 일본 가미야마정을 사회연결망 분석으로 비교한 연구를 통해 두 지역 모두 느슨한 연결로 이루어진 열린 관계망 구조를 갖고 있었고, 그 사이의 빈틈을 이어주는 매개자가 있다는 것을 확인할 수 있었다. 지역과 청년을 연결하는 것을 지역의 역량으로 만드는 일이 우리에게 남은 중요한 과제라고 할 수 있다.
환송의 로컬
지금 로컬에서는 머무름이 당연한 세대와 넘나듦이 자연스러운 세대가 같은 공간에서 살아가고 있다. 나답게 살고 싶은 청년과 지역다움을 지키고 싶은 기성세대의 마음이 부딪힐 때도 있다.
하지만 두 마음이 다르지 않다는 사실, 함께 풀어갈 수 있다는 가능성을 확인할 수 있었다. 사라질지 모른다는 두려움도, 나답게 살고 싶다는 갈망도 결국 '터전'을 지키고 싶은 마음에서 나온 것이기 때문이다.
지역이 청년에게 묻는다. "우리의 다음이 있을까요?"
청년이 지역에게 묻는다. "우리의 자리가 있을까요?"
이 질문에 어떻게 대답할 것인지 마주 앉아 대화를 시작해야 한다. 지역이 안전하다고 믿을 수 있을 때, 지역이 성장을 응원한다고 느껴질 때 비로소 청년은 뿌리내림을 꿈꿀 수 있다. 청년이 지역의 미래가 되어주길 바란다면 도전과 실패의 기회, 마을 시민으로 참여하고 성장할 권리를 함께 주어야 한다.
그리고 환대만큼 중요한 것이 '환송'이다.
새로운 기회를 찾아 떠나는 지역 청년도, 다시 도시로 돌아가는 이주 청년도 조용히 사라지게 하지 않았으면 한다. 어디에서든 그 삶이 계속 이어지기를, 언제든 다시 돌아올 수 있다는 것을 이야기하며 보내주는 일이 필요하다.
배움으로 연결되는 공간, 언제나 환대해주는 고향, 안전하게 실패할 수 있는 비빌언덕, 그리고 떠나는 이를 잘 보내주는 마을.
결국 그런 다정한 로컬이 살아남을 것이다.
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덧붙이는 글 | 글쓴이는 씨앗문화예술협동조합 이사장입니다. 이 기사는 경기도마을공동체지원센터 홈페이지에도 실립니다.