"대만의 진짜 경쟁력은 TSMC가 아니라 다른 데 있다"

필자는 칩노믹스>의 편집자입니다. 편집을 진행하면서 궁금한 부분을 저자에게 서면으로 물었습니다.

큰사진보기 ▲<칩노믹스> 이은호 지음<칩노믹스> 이은호 지음 ⓒ 세종서적 관련사진보기

- 대만에 가기 전 알고 있던 대만과, 직접 살아본 대만은 무엇이 가장 달랐습니까?

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- 책에서는 대만의 진짜 경쟁력은 TSMC라는 한 기업이 아니라 수백 개 기업이 연결된 생태계라고 강조하셨습니다. 한국과 대만의 반도체 산업을 가르는 가장 결정적인 차이는 무엇입니까?

- 대만에는 TSMC뿐 아니라 폭스콘, 미디어텍, 콴타, 위스트론처럼 세계 공급망에서 중요한 역할을 하는 기업들이 계속 등장했습니다. 반면 한국은 대기업 의존도가 높다는 지적이 끊이지 않습니다. 이런 차이는 어디에서 만들어졌다고 보십니까?

- '왜 창업해?'가 아니라 '왜 아직도 창업하지 않았어?'라고 묻는 대만의 창업 문화가 인상적입니다. 실제 현장에서 만난 대만의 젊은 엔지니어나 기업인들은 한국과 무엇이 달랐습니까?

큰사진보기 ▲<칩노믹스> 이은호 저자<칩노믹스> 이은호 저자 ⓒ 이은호 관련사진보기

- 반도체가 정말 대만을 지켜주는 '실리콘 방패'가 될 수 있을까요? 지금 한국 정부가 반도체와 AI 정책에서 딱 한 가지를 대만에서 배운다면 무엇일까요?

- AI 시대에 한국이 대만에 가장 뒤처질 위험이 큰 분야는 어디라고 보십니까? 그리고 10년 뒤 한국이 '그때 대만에서 이것만은 배웠어야 했다'고 후회하지 않으려면 무엇을 해야 합니까?

- 앞으로 한국은 대만과 어떤 관계를 구축해야 할까요?

세계에서 가장 중요한 반도체 기업은 어디에 있을까. 미국의 엔비디아를 떠올릴 수도, 한국의 삼성전자를 꼽을 수도 있다. 하지만 세계의 시선이 쏠리는 곳 가운데 하나는 인구 2300만 명의 작은 섬 대만이다. 그 중심에는 TSMC가 있다. 애플과 엔비디아, 퀄컴 등 세계적인 기업들이 설계한 첨단 반도체가 TSMC의 공장을 거친다. 인공지능(AI) 경쟁이 치열해질수록 대만의 존재감은 오히려 커지고 있다.그렇다면 세계 반도체의 중심에는 왜 대만이 있을까. 한국에도 삼성전자와 SK하이닉스가 있고 세계 최고 수준의 기술과 인재가 있다. 그런데 세계 최대 파운드리 TSMC는 왜 대만에서 탄생했고, 그 주변에서는 폭스콘·미디어텍·콴타·위스트론 같은 글로벌 기업들이 계속해서 등장했을까.<칩노믹스-세계는 왜 TSMC를 넘어 대만을 주목하는가>는 이 질문에서 출발한다. 저자 이은호 전 주타이베이 한국 대표는 대만의 진짜 경쟁력이 TSMC라는 한 기업이 아니라 수많은 기업과 인재, 기술이 촘촘하게 연결된 산업 생태계에 있다고 말한다. 60여 년간 이어진 산업정책, 창업을 자연스럽게 받아들이는 문화, 해외 인재와 화교 네트워크를 활용하는 개방성이 오늘의 '실리콘 아일랜드'를 만들었다는 것이다.그렇다면 우리는 무엇을 놓쳤고, 무엇을 배워야 하는가. AI와 반도체가 국가의 경쟁력을 좌우하는 시대, 10년 뒤 한국이 후회하지 않으려면 지금 무엇을 바꿔야 하는지 지난 1일 이은호 저자에게 물었다."대만에 가기 전에는 TSMC라는 대기업만 유명하고, 나머지 분야는 중소기업이 강한 나라라고 막연히 생각했습니다. 그런데 직접 대만에서 여러 사람들을 만나보니, 반도체 산업 외에도 다양한 분야에 히든 챔피언이 많다는 사실을 알게 되었습니다. 또한 어려운 상황이 닥칠 때마다 국가와 사회가 함께 문제를 해결해 나가는 능력이 매우 뛰어나다는 점도 알게 되었습니다.""TSMC라는 거대 기업이 대만 반도체 산업의 구심점 역할을 하면서도 개별 기업들을 지배하지 않으려는 점에서 차별성이 있다고 봅니다. 이러한 환경이 가능했던 가장 큰 배경은 창립자 모리스 창의 의지였으며, 그는 40년 가까이 직접 경영 일선에서 활동했고 은퇴 후에도 영향력을 발휘하며 이 기조를 유지했습니다. 또한 이러한 장기적 경영을 가능하게 한 정치권의 역할도 크다고 생각합니다. 더불어 대만이 세계 최초의 순수 파운드리를 설립할 당시, 기존 반도체 기업 UMC의 자회사가 아닌 독립 기업 TSMC로 만들도록 한 당시 고위 관리, 특히 리궈딩의 결단을 기억할 필요가 있습니다.""대만에서는 이공계 대학 졸업생이 창업을 통해 당대에 재벌로 성장한 사례가 많습니다. 이러한 환경이 가능했던 데에는 여러 요인이 있겠지만, 정부 차원에서 재미 화교들을 활용해 대형 벤처 펀드를 조성하고, 이를 통해 대학과 연구소 인력들의 창업을 적극 지원한 것이 큰 역할을 했다고 생각합니다. 물론 TSMC가 선두 기업으로서 생태계를 잘 관리한 부분도 있었지만, ACER 창업자 스전룽처럼 후배들의 창업을 적극적으로 돕는 문화 역시 중요한 작용을 했다고 봅니다.""대만의 창업이 가장 활발했던 시기는 1970년대부터 1990년대까지라고 봅니다. 경쟁에서 탈락한 기업도 있었지만 살아남은 기업들은 모두 대기업으로 성장했습니다. 현재의 젊은 세대는 IT 기술과 AI로 무장하고 미국 실리콘밸리 등 해외와의 협업에도 적극적입니다. 특히 과거와 마찬가지로 지금도 대부분의 젊은 기업인들이 영어 이름을 가지고, 국내 활동에서도 이를 적극적으로 사용하는 점이 우리와 다른 문화라고 생각합니다.""'실리콘 방패'가 대만의 안보에 중요한 역할을 할 수는 있지만, 그것만으로 대만을 지켜주는 충분조건이라고 보기는 어렵습니다. 반도체의 전략적 가치가 대만에 대한 국제사회의 이해관계를 높여주는 하나의 중요한 요인이라고 보는 것이 적절할 것 같습니다.정부가 직접 나서기보다는 민간 기업의 힘을 신뢰하고 후원 역할에 집중하는 점은 우리가 배울 만한 부분이라고 생각합니다. TSMC 역시 대만 정부가 최대 주주이지만, 10명으로 구성된 이사회 중 6명이 외국인이라는 사실은 독특한 구조를 보여줍니다.""AI 시대에 한국이 대만에 가장 뒤처질 위험이 큰 분야는 AI를 실제 산업과 제조 현장에 적용하고 이를 하드웨어로 구현하는 능력이라고 생각합니다. AI를 바라보는 기본적인 시각부터 다소 차이가 있습니다. 우리는 AI가 가져올 부작용과 이를 어떻게 규제할 것인가에 사회적 관심이 상대적으로 큰 반면, 대만은 우선 AI를 어떻게 활용하고 산업에 적용할 것인가에 더 적극적인 모습입니다.현재 세계 AI 서버의 90% 이상을 대만 기업들이 생산하고 있으며, 이러한 장비를 일찍부터 사용하고 만들어 본 사람과 그렇지 못한 사람 사이에는 결국 큰 격차가 생길 수밖에 없습니다. 따라서 우리도 최소한 AI 서버를 대량으로 도입해 청년층에게 보급하는 운동부터 검토할 필요가 있다고 생각합니다.""앞으로 한국과 대만은 서로를 단순한 경쟁자로 보기보다 상호보완적인 전략적 파트너로 관계를 발전시켜 나갈 필요가 있다고 생각합니다. 한국에게 대만은 2025년 기준 수출과 수입 모두에서 4대 대상국이며, 대만에게도 한국은 5대 교역국입니다. 교역의 절반 이상은 반도체에서 비롯되는데, 한국은 메모리를 수출하고 로직 칩을 수입합니다.즉, 현재 한국과 대만의 반도체 교역은 상호보완적 구조를 이루고 있습니다. 또한 두 나라는 세계 반도체 산업에서 제조 강국이라는 공통점을 가지고 있습니다. 따라서 앞으로 AI 시대가 본격화될 때, 한국과 대만은 경쟁 구도를 강화하기보다는 현재의 상호보완적 구조와 제조 강국이라는 공통점을 활용하여 미래 세계 산업 구도에서 위상을 높이는 노력을 함께 전개해야 할 것입니다."