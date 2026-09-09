중장년이 오자, 마을에 새로운 일이 생겼다

대학 입학이나 졸업 후 자원봉사, 인턴십 등의 활동을 여행과 결합하여 경험하고 그 과정에서 자아를 발견하고 충전하는 시간을 의미. 해외에서는 '그레이 갭이어', '골든 갭이어' 등 갭이어가 청년기에 국한되지 않고, 인생 전환기·이행기를 지칭하는 개념으로 확장되어 활용 중.

