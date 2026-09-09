축산 공공기관 3곳 합친다... '한국축산진흥공사'로 신설 추진

큰사진보기 ▲농식품부는 축산 관련 공공기관 3곳을 하나로 통합한다. 또 농업·농촌 분야 장학·복지사업을 담당해온 한국농어촌희망재단을 농림수산식품교육문화정보원(농정원)으로 하나로 합친다. 사진은 농림수산식품교육문화정보원이 지난 6월 24일 세종시에 있는 농정원 본관에서 개최한 '함께 Green ESG 영화 상영회' 모습. ⓒ 농림수산식품교육문화정보원 관련사진보기

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축산물 품질관리와 가축 방역, 축산환경 업무를 각각 맡아온 공공기관 3곳을 하나로 합치는 방안이 추진된다. 농업·농촌 분야 장학·복지사업을 담당해온 한국농어촌희망재단도 농림수산식품교육문화정보원(농정원)으로 통합된다.농림축산식품부는 9일 산하 공공기관 기능을 효율적으로 개편하고 현장 중심의 농정서비스를 강화하기 위해 축산물품질평가원·가축위생방역지원본부·축산환경관리원 등 3개 기관을 통합해 '(가칭) 한국축산진흥공사'를 신설할 계획이라고 밝혔다.현재 농식품부 산하에는 공기업 1곳, 준정부기관 3곳, 기타공공기관 9곳 등 13개 공공기관이 있다.축산물품질평가원은 축산물 등급판정과 이력관리, 유통정보 제공 등을 맡고 있으며, 가축위생방역지원본부는 가축전염병 방역과 축산물 위생관리, 축산환경관리원은 가축분뇨 자원화와 축산환경 개선을 담당한다.하지만 축산업 생산·유통 과정에서 관련 업무가 기관별로 나뉘면서 농가들이 여러 기관을 각각 상대해야 하는 불편이 있었다. 생산 단계에서도 스마트축산·이력관리는 축평원, 위생·방역은 방역본부, 가축분뇨·축산악취 관리는 축산환경관리원이 맡는 식이다. 유통 단계 역시 도축검사 지원은 방역본부, 등급판정·이력관리는 축평원이 담당한다.농식품부는 기관 간 정보 공유와 업무 연계가 원활하지 못하고 행정이 비효율적으로 이뤄지는 문제가 있다고 보고 있다.이에 따라 3개 기관을 통합해 축산 분야 생산·유통 전반에 흩어진 현장지원 기능을 일원화한다. 위생·방역·환경·품질·이력관리 기능을 유기적으로 연계하고, 중복되는 행정지원 기능을 통합해 조직 운영 효율성과 현장 대응력을 높인다는 구상이다.한국농어촌희망재단은 농정원으로 통합한다. 농정원은 청년농업인 교육과 영농정착 지원 등 농업·농촌 및 식품산업 분야 인재 육성 사업을, 희망재단은 농업 분야 대학생 장학금과 농어촌·농어업인 복지사업 등을 수행해왔다.특히 희망재단은 정부의 직·간접 지원액이 총수입의 절반을 초과하는 등 공공기관 지정요건을 충족하지만, 기관 규모가 11명으로 작아 공공기관으로 지정되지 않아 경영공시 등의 의무가 없었다.농식품부는 소규모 기관 통합을 통해 비용을 줄이고 관리 사각지대를 해소하는 한편, 희망재단의 장학금과 농정원의 청년농업인 지원사업을 연계할 계획이다. 예비 농업인부터 청년농업인, 전문농업인까지 성장 단계에 따른 교육·장학·영농정착 지원체계를 강화한다는 것이다.농식품부는 이달부터 '통합 추진 TF'를 구성해 구체적인 통합 방안을 마련한다. 통합 과정에서는 직원 고용승계를 보장하고 보수·복리후생 등 처우 개선을 원칙으로 기관별 기능 조정과 법령 제·개정 절차를 추진한다.축산 3개 기관 통합을 위해 '한국축산진흥공사법(가칭)'을 제정하고 축산법·가축전염병예방법·가축분뇨법 등을 통합·정비한다. 농정원과 희망재단 통합을 위해서는 농업·농촌 및 식품산업기본법 개정도 추진한다.박순연 농식품부 기획조정실장은 "이번 공공기관 통합은 분산된 기능을 효율적으로 연계해 수요자 중심으로 농정서비스를 개편하는 데 의미가 있다"면서 "현장 중심의 농정 전달체계를 구축해 농업인과 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.