17개 문화기관 7개로 통폐합... 왜 난립했는지 먼저 물어야

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 지난 9월 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 법무부-성평등가족부 등 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견을 준비하고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국립박물관문화재단 (2004년 신설) : 국립중앙박물관이 차관급으로 격상되면서 박물관 내 기념품 판매, 카페 운영, 극장 국립중앙박물관 용 운영 등 수익 사업과 편의시설 관리를 공무원이 직접 하기 어렵다는 이유로 별도 재단을 설립



예술경영지원센터 (2005년 신설) : 과거의 한국문화예술진흥원이 한국문화예술위원회로 전환되어 민간 주도의 자율형 기구로 출범(2005년)하면서 문체부가 예술 현장에 대한 직접적인 통제력을 잃자, 예술계의 '경영·유통·시장 지원' 필요성을 내세우며 부처 직속 수족으로 설립



한국문화예술교육진흥원 (아르떼, 2005년 설립 후 2010년 전후 본격 확대) : 학교 및 사회 문화예술 교육 정책 예산이 급증하자, 문체부 내 담당과가 이 거대한 사업 예산을 집행하고 강사 풀을 관리하기 위해 신설



전통공연예술진흥재단 (2007년 신설) : 국악 및 전통 예술 부문의 국책 사업(해외 진흥, 인프라 등)을 국립국악원 공무원 조직 체계 안에서 소화하기 어렵다는 이유로, 문체부 공연예술과 주도로 민간 재단법인을 설립해 사업을 위탁



한국문학번역원 (2005년 상설 법인화) : 문학 한류와 번역 지원을 명분으로 별도 법인으로 격상시킴



한국문화정보원 (2014년 재단 법인화) : 정부 부처마다 '공공 데이터', '디지털 뉴딜' 바람이 불자 문체부 정보화 담당 부서가 자신들의 사업 예산을 밀어주고 하청 업무를 전담시키기 위해 재단법인으로 독립·격상



세종학당재단 (2012년 신설) : 전 세계 한국어 보급(한류 확산) 기조에 맞춰, 문체부 국어정책과가 국립국어원 등 기존 조직 대신 자신들이 전권을 쥐고 해외 사업을 지휘할 별도 재단을 신설



게임물관리위원회 (2013년 신설) : 기존 게임물등급위원회의 폐해를 정리한다는 명목 하에, 문체부 게임과가 관리·감독권을 쥐기 위해 새롭게 출범



지역문화진흥원 (2014년 설립 후 2018년 본격 확대) : '지역문화진흥법' 제정과 문화 분권 기조에 맞춰, 문체부 지역문화과가 전국 생활문화센터 및 지역 문화 사업 예산과 사업을 집행하기 위해 설립

덧붙이는 글 | 글쓴이는 (사)한국문화정책연구소 소장입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

최근 산하 기관의 전면적인 통합에 대한 정부안이 발표되었습니다. 문화예술 분야도 예외가 아닙니다. 정부가 2026년 9월 3일 발표한 '공공기관 기능개혁 추진방안'에 따르면, 문화체육관광부 및 국가유산청 산하의 유사·중복 기능을 가진 17개 기관·조직이 7개 기관으로 대폭 통폐합될 예정입니다. 이번 개편안은 분산된 기능들을 묶어 조직 운영의 효율성과 K-컬처 산업의 전문성을 높이기 위함이라고 합니다. 내용을 대강 살펴보면 다음과 같습니다.우선 문화예술 및 콘텐츠 분야의 통합 방안입니다. 한국문화예술산업진흥원이 신설되어 기존의 예술경영지원센터, 한국공예디자인문화진흥원 일부, 국립박물관문화재단, 국립문화공간재단 등을 통합해 문화예술 및 디자인 산업 육성 기능을 일원화한다고 합니다.다른 한편에선 한국문화진흥원을 신설하여 지역문화진흥원, 한국문화예술교육진흥원, 한국공예디자인문화진흥원 전통문화본부·한복센터, 한국문화정보원을 묶을 계획입니다. 지역 문화 및 예술 교육 기능을 통합하는 것을 목표로 합니다. 국악방송과 전통공연예술진흥재단을 통합해 국악문화산업진흥원을 만들어 국악 및 전통 공연 예술 진흥 기능을 담당합니다. 한국저작권보호원과 한국저작권위원회를 통합하여 한국저작권원이 만들어지고 국립세계문자박물관 및 국립박물관단지 운영지원센터 통합하여 국립지식문화박물관재단이 만들어집니다.한국체육산업개발을 국민체육진흥공단에 편입하고, 태권도원운영관리를 태권도진흥재단이 흡수하는 내용도 담겨 있습니다. 이밖에 국가유산청 산하 기관 및 박물관들도 큰 폭에서 흡수와 통합, 구조 개편을 진행할 예정이라고 합니다. 문화예술분야 공공기관의 통합이나 조정이 어느 정도 필요한 것은 분명합니다.이번 통합 예고 이전부터 문화체육관광부(문체부) 산하 기관이 너무 많고 복잡하며 기능 중복이 존재하고 있다는 의견은 꾸준히 제기되었습니다. 실제로 국회 같은 데서 자주 나오는 지적이 문체부는 예산 총액이 큰 편이 아닌데, 산하 기관은 너무 많고 예산 규모가 크지 않은 자잘한 사업들이 너무 많아서 정책 효과도 떨어진다는 의견들입니다.일면 타당한 부분이 있습니다. 하지만 이번 통합안은 그런 필요성에 대한 넓은 공감에도 불구하고 다소 고개를 갸우뚱하게 만드는 부분이 존재합니다. 무엇보다 문체부 산하 기관이 왜 이렇게 난립하게 되었는가에 대한 반성이 전혀 존재하지 않기 때문입니다.2000년대 초까지만 해도 문체부 산하 기관은 매우 단촐했습니다. 한국문화예술위원회와 한국콘텐츠진흥원의 전신 기관들과 영화진흥위원회, 그리고 국립중앙박물관, 국립현대미술관 등 굵직한 몇몇 기관들이 존재했을 뿐입니다. 그런데 2005년 전후부터 최근까지 지속적으로 기관들을 새로 만들어온 것은 다름 아닌 산하 기관 난립을 "해결해야 할 과제"라고 엄중하게 지적하고 있는 문체부 관료들입니다. 주요 기관만 보면 다음과 같습니다.이 외에도 많은 기관들이 2000년대 이후 신설되었는데 크게 두 가지 이유 때문이었습니다. 그 하나는 시대적 요구에 따른 문화정책의 엄청난 확장입니다. 1990년대 중반 이후 문화는 국가 경쟁력의 핵심인 동시에 국민 기본권의 한 영역으로 주목받기 시작했습니다. 주 5일제 도입에 따른 국민의 생활문화·문화향유 수요가 폭증했고 문화예술교육, 예술경영 및 산업적 고도화의 필요성이 대두되었고 대형 플랫폼을 중심으로 한 콘텐츠 산업의 급성장과 디지털화가 이뤄졌습니다. 이러한 시대적 흐름 속에서 문체부의 예산과 정책 영역이 기하급수적으로 커진 것은 분명한 '빛'이자 필연적인 현상이었습니다.하지만 이런 양명한 이유만 있었던 것은 아닙니다. 문화 분야 산하 기관 확대의 음지에는 문체부의 오랜 관행이었던 "현장을 계속 내 손아귀에 쥐고 통제하겠다"는 관치행정에 대한 욕망이 존재했다는 점입니다. 그리고 그 중심에는 2005년 과거의 한국문화예술진흥원(문예진흥원)이 한국문화예술위원회(아르코)로 전환된 사건이 존재했습니다.아르코 출범은 문체부 관료들에게 청천벽력이었습니다. 과거 독임제 '한국문화예술진흥원'은 명백하게 문체부의 하위 기구로 대부분의 결정권이 문체부에 있었습니다. 실은 더 오래전으로 거슬러 올라가면 문예진흥원은 대표적으로 문체부 관료들이 퇴직하고 가서 높은 급여를 받으며 노년을 보내는 편한 일터였습니다. 그런데 민주화 이후 문예진흥원에 개혁 바람이 불면서 90년대 중반 문체부 낙하산으로 왔던 간부들이 대거 퇴직했고, 2005년에 아예 민간자율형 위원회인 아르코로 전환되었습니다.이 당시 문체부 내부에서의 보이지 않는 반발은 상상을 초월했습니다. 아르코 전환이 당시 참여정부의 공식 입장이었기 때문에 직접적으로 그런 입장을 내진 못했지만 문예진흥원 노동조합이나 일부 예술인단체들의 입을 빌려서 문예진흥원 존속을 위해 엄청나게 힘을 썼습니다. 결국 그런 시도가 실패하긴 했지만, 문체부는 처음부터 아르코에게 예산과 권한을 몰아주어 힘 있는 민간 자율 기구로 키우는 대신, 아르코의 팔다리를 잘라내는 방식을 택했습니다.문체부는 "아르코는 순수 창작 지원만 해라"라는 선 긋기를 하며, 정책 영역 확대를 명분으로 자기들이 100% 통제할 수 있는 별도의 기관들을 아르코 주변에 촘촘히 만들기 시작했습니다. 본래 아르코 안에 예술 경영·유통 등에 대한 연구 부서를 만들 계획이 있었음에도 불구하고 굳이 문체부 직속의 예술경영지원센터로 분리시킨 것이 대표적입니다. 결국 그 이후 산하 기관이 난립한 진짜 이유는 "아르코라는 자율형 독립 기구에 문화예술 행정의 주도권을 내주지 않기 위해", 문체부 각 과가 정책 확대를 명분 삼아 자기들만의 수족을 끊임없이 만든 결과입니다.또한 이 과정에서 문체부는 거의 매번 편법적인 방식을 사용했습니다. 문체부는 법률 제정(국회 통과)이라는 지난한 과정을 피하기 위해, 민법상 비영리 재단법인 설립이라는 편법을 활용했습니다. 국회 승인이 필요한 '특수법인' 대신, 문체부 장관 직인만 있으면 하루 만에 허가할 수 있는 민법 제32조 기반의 비영리 재단법인으로 기관을 일단 만듭니다.그렇게 그렇게 만든 민법상 재단에 문체부 예산을 민간 위탁이나 보조금 형태로 몰아주어 사업 위탁 통로로 활용하고 덩치를 키웁니다. 그러고 나서 기재부·기관의 덩치가 커지고 직원이 늘어나면, "이미 일하는 직원이 수십 명이니 정식 공공기관(기타공공기관)으로 지정해달라", "근거 법률을 만들어달라"며 국회와 기획재정부를 역으로 압박해 사후 정당성을 획득하는 방식을 쓰곤 했습니다. 이런 편법적인 기관 설립은 다음과 같은 문제점을 낳았습니다.첫 번째, 국회를 통한 민주적 통제가 부재했습니다. 법정 공공기관은 국회의 엄격한 예산 심의와 국정감사를 받습니다. 하지만 법적 근거가 박약한 민간 재단 형태로 기관을 설립하면, 국회는 이 조직의 인건비나 운영비가 적절한지 꼼꼼히 따지기 어려워집니다. 문체부는 정부 예산을 이들 기관에 '민간 위탁금'이나 '사업 보조금' 형태로 통째로 내려보낸 뒤, 기관 내부에서 인건비와 집기 비용으로 전용하도록 방조했습니다. 결과적으로 문체부 쌈짓돈의 공공연한 창구였던 셈입니다.두 번째, 문화정책 사업이 하청업으로 전락하며 '관치(官治)'가 만연했습니디. 산하 기관을 만들고 운영하는 가장 큰 이유는 문화예술 현장에서의 전문성과 책임성입니다. 그러나 법적 독립성이 없는 기관들은 예산과 인사권을 쥐고 있는 문체부 해당 과의 '행정 하청업체'로 전락했습니다. 자율과 책임하에 사업을 만들기보다는 정권 입맛에 맞춘 일회성 사업에 동원되고 부처 지침에 따른 실적 쥐어짜기 등에 기관 인력이 소모되었습니다.세 번째, 문체부 관료들의 낙하산 카르텔이 형성되고 있습니다. 법적 근거 없이 만든 재단법인들은 정식 공공기관에 비해 임원 임명 절차가 허술합니다. 문체부 관료들은 임기 만료를 앞두거나 퇴직한 공무원들을 이들 기관의 이사장, 사무총장, 본부장 자리에 '낙하산'으로 보내는 일이 빈번했습니다. 대표적 사례가 12.3 내란 사태가 벌어져 정권이 무너지는 상황이던 2025년 5월에 국립문화공간재단 초대 대표로 박근혜 정부 문화예술계블랙리스트의 연루되어 중징계를 받았던 우상일 국장을 임명했던 경우를 들 수 있을 겁니다(우상일은 결국 논란이 커지며 국회에서 해당 기관의 예산 삭감과 기관 해체를 통해 물러났습니다).네 번째, 고용 불안과 현장 전문가의 경력 소모가 일어나고 있습니다. 제도적 근거가 부족한 상태로 관료들의 필요에 의해 급조된 조직이다 보니, 정권이 바뀌거나 부처 내 담당자의 관심이 멀어지면 사업과 예산이 순식간에 날아갑니다. 비정규직 비율은 언제나 높고 매우 열악한 고용조건과 과도한 격무가 이어지고 있습니다. 또한 이들 기관의 지원에 의존하던 현장 예술인이나 문화 활동가들은 안정적이지 않은 문화 정책사업의 갈팡질팡에 늘 휘둘리는 대상입니다. 정작 기관과 사업을 난립시킨 관료들이 오히려 '개혁의 주체'로 목소리를 높이는 모순이 자주 발생합니다.물론 언제까지 과거를 붙잡고 있을 수는 없습니다. 당장 문체부의 산하 기관이 지나치게 난립된 것도 사실이고 일정하게 정리가 필요한 것도 맞습니다. 그럼에도 불구하고 그냥 지금 발표된 것과 같이 기계적으로 거대 진흥원들 몇 개를 만들어 통합하는 방식은 역시 한 줌의 반성도 없는, 너무도 노골적인 관치행정 입장의 결정입니다. 일단 각 기관들이 하고 있는 업무 내용에 대한 고민도 전혀 찾아볼 수 없습니다. 전형적으로 산하 기관을 예산을 내려보내주는 창구 정도로 바라보는 시각에서 한 치도 벗어나지 못하고 있습니다.문화예술정책과 행정이 현장에서 실제 어떤 일을 하고 있는지를 먼저 따져보길 권유합니다.