빗속의 백담사, 아내가 읊어준 시 한 편

지난 8월 30일부터 31일까지 강원도 여행을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲내리는 날, 우산을 쓰고 백담사 일주문을 들어서는 방문객들. 촉촉이 젖은 고찰의 정취와 산자락을 감싸 안은 안개가 한 폭의 수묵화처럼 아늑한 풍경을 자아냈다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"누가 저마다 어떤 염원을 담아 저렇게 정성껏 쌓았을까?"

"그러게 말이야. 한 사람 한 사람의 소박한 손길이 모여 이런 장관을 만들어내다니, 그 마음들이 모인 것 자체가 참 아름답네."

큰사진보기 ▲넓은 계곡 바위와 자갈밭마다 빼곡하게 들어찬 수천 개의 소원 돌탑들. 민초들의 소박한 손길과 간절한 염원이 모여 만든 아름다운 장관이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲낮은 안개와 촉촉한 빗물에 젖어든 백담사의 뜰. 세월의 여백을 품은 산사의 고요함이 가슴을 충만하게 채워준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲내설악의 푸른 기운 아래 묵묵히 서 계신 만해 한용운 선사의 동상과 그 곁을 지키는 시비. 선사의 숨결을 느낄 수 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

나룻배와 행인

- 한용운​

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나는 나룻배

당신은 행인.

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당신은 흙발로 나를 짓밟습니다.

나는 당신을 안고 물을 건너갑니다.

나는 당신을 안으면 깊으나 얕으나 흙탕물이나 가르는 여울이나 건너갑니다.

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만일 당신이 아니 오시면 나는 바람을 쐬고 눈비를 맞으며 밤에서 낮까지 당신을 기다리고 있습니다.

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당신은 물만 건너면 나를 돌아보지도 않고 가십니다 그려.

그러나 당신이 언제든지 오실 줄만은 알아요.

나는 당신을 기다리면서 날마다 날마다 낡아 갑니다.

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나는 나룻배

당신은 행인.

큰사진보기 ▲빗물 머금은 절마당 너머로 고즈넉하게 들어앉은 극락보전과 석탑. 산사가 품은 단정한 질서 앞에 마음의 속도가 비로소 툭 떨어진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선 영조 때 조성되어 백담사를 지켜온 보물 목조아미타여래좌상. 인자하면서도 엄숙한 금빛 미소가 깊은 울림을 준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

백담사 가는 길은 자못 아찔하다. 굽이굽이 좁아지는 계곡길을 따라 버스는 마치 아슬아슬하게 곡예를 하듯 모퉁이를 돈다. 맞은편에서 차라도 한 대 마주치면 비껴설 공간조차 마땅찮아 가슴을 졸이게 된다.그러나 창밖으로 눈을 돌리면 전혀 다른 세상이 펼쳐진다. 길가를 따라 흐르는 맑은 계곡물 소리는 거침이 없고, 실비에 젖은 숲 위로는 낮은 안개가 몽유록의 한 장면처럼 자욱하게 내려앉아 있다. 속세의 번뇌를 뒤로하고 선경(仙境)으로 들어가는 무릉도원이 바로 이런 곳일까.안개를 헤치고 내린 발걸음 앞에 수심교의 나지막한 돌기둥들이 묵묵히 서 있다. '마음을 닦는 다리'라는 이름처럼, 다리 들머리에 들어서자 쉼 없이 달려온 마음의 속도가 비로소 툭 떨어진다.계곡이 상당히 넓다. 발밑을 내려다보니 대청봉이 아껴두었던 투명한 계곡물이 하얀 자갈밭을 쓸며 거침없이 흘러간다. 수심교 위에 서니 사방으로 넓게 열린 계곡의 장엄함에 숨이 턱 막힌다. 대청봉에서 내려온 물은 바닥의 자갈 하나하나까지 투명하게 비출 만큼 맑고 깨끗하다.계곡물이 품어내는 청량함에 넋을 놓고 있을 틈도 없이, 이번에는 물가에 빼곡하게 들어찬 수많은 돌탑들이 시선을 강렬하게 붙잡는다. 카메라 렌즈에 그 경이로운 풍경을 담고 있는데, 어느새 곁으로 다가온 아내가 계곡을 내려다보며 나지막이 말을 건넨다.계곡 위에 아슬아슬하게 세워진 수천 개의 돌탑들은 안개 속에서 마치 다리를 건너는 나그네를 향해 기도를 올리는 사리탑처럼 정숙하다. 실비에 적셔진 둥근 돌멩이마다 누군가의 간절한 염원이 촉촉하게 윤기를 반짝인다.한 걸음씩 돌다리를 건널 때마다 다리 건너편 절집의 단정한 기와지붕이 안개 띠를 두른 채 조금씩 윤곽을 드러낸다. 계곡을 건너는 바람에 서늘한 숲이 시원하다. 이 다리를 다 건너고 나면, 마침내 세상의 시름을 거두고 만해의 고요한 뜰 안으로 완전히 들어서게 되리라는 아늑한 예감이 온몸을 감싼다.'설악산 백담사(雪嶽山 百潭寺)' 현판이 걸린 문을 지나 마당에 들어서자, 방금 전까지 귓전을 울리던 계곡 물소리는 거짓말처럼 아득해지고 서늘한 고요가 묵직하게 내려앉는다.이곳 백담사는 만해 한용운이 수행하며 자신의 사상과 문학을 더욱 깊게 다듬어간 곳이다. 젊은 시절 이곳에서 출가한 만해의 흔적은 지금도 절집 곳곳에 조용히 남아 있는 듯하다.불교의 개혁을 주장했던 <불교유신론>과 민족의 아픔과 사랑을 노래한 <님의 침묵>을 떠올리면, 이 깊은 내설악의 고요가 새삼 다르게 다가온다. 세상의 거센 바람 속에서도 자신의 뜻을 굽히지 않았던 만해의 삶과 깊은 산중에서 묵묵히 자리를 지켜온 백담사 모습이 어딘가 닮아 있다는 생각도 든다.내친김에 선생의 친필과 숨결을 더 가까이 느껴보고자 만해기념관으로 정성껏 발걸음을 옮겼으나, 아쉽게도 문이 굳게 닫혀 있다. 내부 수리 중이라는 작은 안내문만이 빗물에 적셔진 채 차분하게 붙어 있다. 모처럼 찾아온 길에 만해의 유묵을 직접 보지 못하는 마음 한구석에 섭섭한 아쉬움이 남는다.아쉬운 발걸음을 돌려 한용운 선사 동상 앞에 섰다. 단단한 청동상 위로 흩날리는 실비가 촉촉이 내리고, 선생의 기품 있는 기개가 내설악의 푸른 기운과 어우러져 깊은 울림을 준다. 동상 곁에 세워진 시비 앞에서 아내가 나지막하고 고운 목소리로 만해의 시 <나룻배와 행인>을 읽어 내려간다.아내의 목소리가 빗소리와 계곡물 소리에 섞여 절마당에 아련하게 퍼져나간다. 자기를 기꺼이 내어주어 흙발로 짓밟혀도 상대를 무사히 건네주고, 언제 올지도 모를 행인을 묵묵히 기다리며 날마다 낡아간다는 나룻배. 그것은 헌신적인 사랑의 고백이면서, 누군가를 끝까지 품어주는 마음이기도 했을 것이다. 그리고 나는 그 나룻배에서 만해가 평생 지키고자 했던 사랑과 기다림, 그리고 굽히지 않는 마음을 읽는다.가만히 시를 듣고 있노라니, 닫힌 만해기념관 앞에서 느꼈던 아쉬움은 빗물처럼 깨끗이 씻겨 내려간다. 굳게 닫힌 전시실 문틈을 기웃거릴 필요도 없이, 이 빗속에서 아내의 목소리로 전해진 시 한 구절이야말로 선사가 우리에게 전하고자 했던 가장 살아있는 묵상이요 숨결이었다.언제든 돌아올 '님'을 믿으며 바람과 눈비를 견디던 나룻배처럼, 이 깊은 골짜기의 백담사 역시 세월의 풍상을 견디며 오늘까지 자리를 지키고 있는 것이리라. 선사의 동상 앞에 서서 시를 읊는 아내의 뒷모습을 바라보며, 우리 삶에서 서로에게 묵묵한 나룻배가 되어준 시간들을 나지막이 되짚어본다.백담사를 떠나는 길에도 비는 쉬지 않았다. 계곡물은 여전히 힘차게 흘렀고, 산허리에는 푸른 안개가 낮게 걸려 있었다.백담사에서 만난 것은 오래된 절집만이 아니었다. 빗속에서 만해의 시를 듣고, 서로에게 나룻배가 되어 살아온 시간을 돌아보았다. 어쩌면 여행이란 그런 것인지도 모른다. 낯선 곳에 가서 새로운 풍경을 만나는 일이 아니라, 그곳에서 문득 오래 잊고 있던 자신의 마음을 다시 만나는 일.빗속의 백담사, 나는 그날 만해의 <님의 침묵> 속으로 걸어 들어갔고, 그 길에서 다시 우리의 시간을 만났다.