영·프·캐나다 등 12개국, 이스라엘 정착촌 확장 '제동'

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영국과 프랑스, 캐나다를 포함한 서방 12개 국가가 이스라엘의 팔레스타인 요르단강 서안 정착촌 건설에 제동을 걸고 나섰다.영국 정부는 8일(현지시각) 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 아이슬란드, 아일랜드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 스페인, 스웨덴과 함께 국제법상 불법인 이스라엘 정착촌과의 상품 교역을 제한하거나 유럽 차원의 도입을 지지 혹은 검토하기로 했다고 밝혔다.앤디 버넘 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 마크 카니 캐나다 총리는 별도의 공동 성명을 내고 "이스라엘과 팔레스타인 '두 국가 해법'으로 중동과 세계의 안정을 지키는 것이 우리의 근본적 국익"이라며 "정착촌 확장은 평화를 향한 그 비전을 직접적으로, 긴급하게 위협한다"라고 강조했다.그러면서 "정착촌에서 생산한 상품의 수입을 금지하고, 정착촌을 운용하게 하거나 그로부터 이익을 얻는 이들을 제재할 것"이라고 경고했다.이번 공동 성명을 주도한 영국의 에드 밀리밴드 외무장관은 이스라엘을 정면으로 강도 높게 비판했다.밀리밴드 장관은 의회 연설에서 "서안에서 이스라엘 정착민 테러리스트들이 팔레스타인인들에 대한 인종 청소(ethnic cleansing)를 자행하고 있다"라며 "주택을 밀어버리고, 도로와 공공 인프라를 파괴하며 팔레스타인 가족들이 자기 집에서 쫓겨나는 일이 벌어지고 있다"라고 말했다.그는 이스라엘 정부가 이를 외면하고 있다면서 "우리는 두 국가 해법의 파괴를 좌시하지 않을 것"이라고 밝혔다.서방 국가들이 나선 계기는 이스라엘의 'E1 정착촌' 확장이다. E1은 요르단강 서안의 남북을 연결하는 지역으로 이곳에 이스라엘 정착촌이 확대되면 서안지구가 사실상 둘로 갈라져 이스라엘과 팔레스타인이 국가로 공존하는 두 국가 해법이 힘들어질 것이라는 우려가 나온다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 극우 정권은 국제사회의 반대 여론에도 이 지역에서의 정착촌 확장을 최우선 과제로 삼고 있다.영국과 프랑스, 캐나다는 팔레스타인을 공식 국가로 인정하거나 지지하고 있다. 특히 두 달 전 취임한 영국의 버넘 총리는 이스라엘에 대한 행동이 부족했다는 비판을 인정한다면서 강경 대응을 예고한 바 있다.AP통신은 "정착촌에서 생산하는 상품은 소량이기 때문에 경제적 영향은 제한적일 것"이라며 "가자지구 전쟁으로 인해 이스라엘 정부의 고립이 심화되고 있음을 보여주는 새로운 신호"라고 평가했다.이스라엘은 격분했다. 이삭 헤르초그 이스라엘 대통령은 "중대한 오판이며, 역사의 잘못된 편에 서게 될 결정"이라고 비난했다. 그러면서 오는 10월 이스라엘 총선을 앞두고 "주권 국가의 민주적 선거에 대한 심각한 개입이 될 것"이라는 주장도 폈다.기드온 사르 이스라엘 외무장관은 이날 동예루살렘 주재 영국 영사관을 폐쇄하는 등 즉각적인 보복에 나서기도 했다.사르 장관은 "영국 노동당 정부가 이스라엘에 반해 조직적으로 행동하고 있어 대응이 불가피했다"라며 "이번 제재는 외국 세력이 주권 국가의 선거 제도에 간섭하려는 도덕적으로 왜곡된 행동"이라고 강조했다.미국도 이스라엘의 편을 들었다. 마이크 허커비 이스라엘 주재 미국대사는 "유대인에 대한 차별"이라고 규정하면서 "영국이 이스라엘에 제재를 부과할 경우 미국으로부터 후폭풍이나 보복에 직면할 것"이라고 경고했다.AP통신은 미국의 여러 주(州)가 이스라엘 기업을 거부하는 외국 기업과의 계약이나 투자를 금지하는 법률을 두고 있다고 설명했다.