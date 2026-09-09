교육감의 사과... 962일만에 학교로 돌아가는 선생님

"선생님, 출근합시다."
어떤 직장인이 출근하자는 말을 좋아할까. 어떤 교사가 그 말에 웃을까. 그런데 그 말을 듣겠다고 962일을 싸운 사람이 있다. 9일 학교로 돌아가는 지혜복 교사다.
2023년 5월이었다. 서울 A중학교 상담부장이던 그는 상담을 하다 여학생들이 오랫동안 또래 남학생들에게 성희롱과 성추행을 당해왔다는 사실을 알게 됐다. 학생들의 동의를 받아 학교폭력으로 신고했는데, 조사 과정에서 피해학생의 신원이 새어 나갔다. 학교의 대응은 미흡했다. 그는 교육청에 문제를 제기했다.
돌아온 건 전보 통보였다. 2024년 3월 그는 다른 학교로 가라는 발령을 받았다. 공익제보에 대한 보복이라고 판단한 그가 출근을 거부하자 교육청은 "정당한 사유 없이 근무하지 않았다"며 그를 해임했고 중부교육지원청은 직무유기로 고발했다. 학생을 지키려던 교사가 교단에서 쫓겨나 피고발인이 되기까지 채 1년이 걸리지 않았다.
삭발, 연행 그리고 모멸
그때부터 지혜복 교사의 자리는 교실이 아니라 서울시교육청 앞이었다. 1인 시위로 시작해 천막농성으로, 다시 고공농성으로 이어졌다.
2025년 2월, 교육청 문 앞에서 농성하던 그와 연대한 시민 23명이 경찰에 연행됐다. 2026년 4월 용산 신청사에서도 연행이 이어졌다. 경찰이 팔다리를 하나씩 붙잡고 사람을 통째로 들어 옮기는 일은 이 투쟁 내내 되풀이됐다. 교육 기관이 경찰에 지원을 요청해 자기 앞에 선 교사를 끌어내는 장면을 우리 모두가 똑똑히 봤다. 그리고 투쟁은 그 뒤로 더 거세졌다.
2025년 5월 14일, 스승의날 하루 전이었다. 그는 교육청 앞에서 머리를 깎았다. 스승의날 전날에 스승이 삭발을 하는 나라라니. 바리캉이 지나갈 때 그가 무슨 생각을 했을지, 나는 아직도 잘 모르겠다.
그가 머리를 깎던 자리 뒤편, 서울시교육청 본관 꼭대기에는 표어가 걸려 있다. '학생의 꿈, 교사의 긍지, 부모의 신뢰' 정근식 교육감이 취임 이듬해 세운 서울교육의 지표다. 그 표어 아래에서 한 교사가 머리를 깎았다. 지 교사는 "돈 달라고 저런다"(교육감 수행비서)
와 같은 교육청 공무원들의 무시와 모멸이 이어졌다고 말한다.
"지혜복이 옳았다"
법원의 판단은 명확했다.
2026년 1월 29일, 서울행정법원은 전보 처분을 취소했다. 지혜복 교사의 문제 제기는 공익신고가 맞고 전보는 공익신고자 보호법에 반하는 불이익 조치라고 못 박았다. 7월 24일에는 해임 처분도 취소됐다. 전보 자체가 위법했으니 출근하지 않은 것을 징계할 수 없다는 판단이었다. 교육청은 두 번 다 항소하지 않았고 8월 11일 판결이 확정됐다.
2년 반이 걸렸다. 그 사이 교원소청심사위원회는 두 번 다 그의 청구를 기각했고 감사원은 교육청 업무처리에 문제가 없다고 했다. 지혜복 교사가 학교 관계자들을 고소한 사안은 무혐의로 종결됐다. 그를 구제할 수 있었던 기구들이 차례로 그를 밀어냈고 법원 하나가 마지막에 그를 붙들었다.
지혜복이 옳았다. 처음부터 옳았다. 다만 그것을 확인받는 데 962일이 걸렸을 뿐이다.
요구안 여덟 개, 그리고 합의
지 교사와 A학교 공대위가 내건 요구는 복직 하나가 아니었다. 크게 여덟 가지다. ▲집단연행·부상자에 대한 사과와 형사절차 중단 ▲부당해임과 형사고발 취소, 복직 확약 ▲해직 기간 임금 배상과 공익제보자 지위 부정에 대한 사과와 배상 ▲관련 책임자 징계 또는 인사조치 ▲피해학생 지원과 서울 학교 성폭력 전수조사, 포괄적 성교육 도입 ▲공익제보자 보호절차 강화 ▲피해학생과 양육자에 대한 교육감 사과 ▲전보 원칙 개선이다.
지난 8일 체결된 합의문에 이 모든 것이 담기지는 않았다. '서울 전체 학교 성폭력 전수조사'는 빠졌고, 연행 과정에서 다친 연대자들에 대한 치료비 지원과 배상은 교육청이 현행 법령과 예산제도상 어렵다는 입장을 밝혀 양측의 입장 차이만 명시됐다.
이 점은 교육청도 인정한다. 정근식 교육감은 법률적·제도적 쟁점 때문에 공대위의 요구를 모두 그대로 수용하지는 못했다고 스스로 밝혔다. 다만 그 요구에 담긴 문제의식과 뜻은 무겁게 받아들이겠다고 했다.
그럼에도 합의에 이른 것은 더 나은 학교를 만들기 위한 최소한의 조건은 확보됐다고 판단해서일 것이다. ▲교육감의 공식 사과 ▲해직 기간 미지급 보수의 소급 지급 ▲사안 처리 전반에 대한 독립적 조사와 그 결과에 따른 책임자 조치 ▲공익신고자로 우선 추정해 본인 동의 없이 전보하지 않는 제도 ▲지 교사 또는 그가 추천한 사람이 참여하는 전보제도 개선 기구가 합의문에 담겼다. 지혜복 교사가 다음 사람을 위한 장치까지 남긴 셈이다.
정근식 교육감은 8일 자신의 페이스북에 올린 사과문에서 피해학생과 양육자를 보호할 후속 조치가 충분하지 못했고 공익신고자인 지혜복 교사를 보호할 제도와 행정도 제대로 작동하지 못했다고 인정했다. 지혜복 교사와 피해학생·학부모, 공동대책위원회와 연대자들, 연행으로 고통을 겪은 이들에게 사과했다.
늦었다. 그러나 나오지 않는 것보다는 낫다.
무지개처럼 모인 사람들
962일 동안 지혜복 교사의 곁에는 사람이 있었다. 여성단체 활동가, 노동조합 조합원, 학부모, 학생, 그리고 이름을 다 알 수 없는 시민들. 서로 다른 자리에서 온 사람들이 무지개처럼 각자의 색으로 모였다.
한 연대 시민은 이런 글을 남겼다.
"마음 깊이 연대합니다. 서울시교육청은 사과하고 A학교 내 포괄적 성교육, 제대로 된 사건 시정 바로 이행하라. 교육자의 몫을 하라."
그리고 지혜복 교사는 그 사람들을 하나하나 안았다. 집회가 끝나면 한 명 한 명 손을 잡고 이야기를 들었다. 몇 달 뒤에 다시 만나도 이름을 기억하고 지난번에 했던 이야기를 먼저 물었다. 농성장에서 그는 여전히 교사였다. 학생이 없었을 뿐이다.
이제 학생이 생겼으니 그 모습 그대로 교실에 서면 된다.
후련한 얼굴
정년이 얼마 남지 않았다. 내년이면 교단을 떠난다.
그래도 학교로 돌아갈 수 있어서 다행이다. 해임된 채로 정년을 맞았다면 그것은 그의 인생에 지워지지 않는 낙인으로 남았을 것이다.
2023년 그 교실의 아이들은 이제 고등학생이거나 성인이 됐다. 지혜복 교사가 돌아가는 학교에 그 학생들은 없다. 그도 그 점을 가장 아쉬워했다.
대신 다른 학생들이 있다. 그가 다시 만날 학생들에게도 이 962일의 시간이 언젠가 전해졌으면 한다. 학생을 지키려다 학교 밖에 서야 했던 교사가 다시 교실로 돌아왔다는 사실을.
합의문 조인식을 마치고 나온 그의 표정을 나는 봤다. 그 어느 때보다 후련하고 기뻐 보였다. 962일 동안 굳어 있던 얼굴이 그날 풀렸다.
지혜복 선생님, 이제 출근합시다.