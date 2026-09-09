[주장] 색동원 장애인 성폭행 사건 1심 판결이 남긴 두 가지 치명적 문제점

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지난 9월 2일, 인천 강화군의 중증장애인 거주시설 '색동원'에서 발생한 성폭행 사건에 대한 1심 판결이 내려졌다. 서울중앙지방법원 형사합의29부는 재판에 넘겨진 시설 원장 김아무개씨의 성폭력 혐의 4건 중 3건을 유죄로 인정해 징역 15년을 선고했다.그러나 1건의 무죄 판결과 수사·재판 과정에서 드러난 한계로 인해 장애인계와 시민사회의 반발이 거세다. 시설 내 절대적 권력자인 원장이 발달장애인 거주인을 상대로 저지른 범죄의 엄중함에 비해 형량이 가벼울 뿐만 아니라, 재판부가 시대착오적인 법리 적용과 의사소통 지원의 소홀함으로 중대한 오류를 범했다는 비판이 나온다. 필자는 이번 1심 판결에 다음과 같은 두 가지 결정적 문제가 있음을 지적하고자 한다.첫째, 장애인 대상 성범죄에서 이미 개정된 '위력'과 '항거불능' 법리를 시대착오적으로 적용했다.재판부는 무죄 판결을 내린 1건에 대해 피해자가 강하게 저항할 수 있는 상황이었음에도 저항하지 않았다는 점을 사유로 들었다. 이는 사실상 피해자가 성관계에 암묵적으로 동의했다고 보는 과거의 '항거불능' 논리를 재탕한 것에 불과하다.2005년 광주 인화학교 사건을 모티브로 한 영화 도가니가 흥행한 이후, 장애인 대상 성폭력 범죄에서 피해자의 저항 여부나 '위력에 의한 항거불능'을 엄격하게 요구하는 것은 피해자를 법의 보호 밖에 방치한다는 비판이 거셌다. 이에 따라 2011년 법 개정을 통해 장애인 강간·강제추행 조항에서 '항거불능' 요건이 대폭 삭제·완화되었고, 위계·위력에 의한 성폭력 처벌이 강화되었다. 절대적 권력관계에 놓인 시설 거주 발달장애인에게 '적극적 저항'을 요구하며 무죄를 선고한 것은 개정 입법 취지를 무시한 엄연한 법리 오해이자 시대착오적 판결이다.둘째, AAC(보완대안의사소통) 등 의사소통 지원 장치를 통한 진술 기회가 제대로 보장되지 않았다.색동원 내 또 다른 피해자들은 구어로 의사를 표현하지 못한다는 등의 이유로 법적 도움의 기회를 제대로 얻지 못했다. 현행 성폭력처벌법과 장애인차별금지법은 언어장애나 발달장애가 있는 피해자에게 보완대안의사소통(AAC) 장비나 진술조력인을 지원하여 법정 진술을 돕도록 정하고 있다.그럼에도 재판부와 수사기관은 AAC를 활용한 전문적 진술 조력을 적극적으로 도입하지 않았고, 결국 수많은 피해자가 피해 사실을 증언할 권리마저 빼앗겼다. 이는 사법부가 장애인의 알 권리와 재판받을 권리를 스스로 침해한 꼴이다.색동원 사건은 인화학교 사건이 세상에 알려진 지 20년이 지난 지금도 장애인 거주시설의 잔혹한 인권 침해가 반복되고 있음을 보여준 '제2의 인화학교 사건'이다. 그동안 장애인 인권 의식과 사법적 권리 보장에 대한 사회적 기준은 크게 높아졌다.항소심 재판부는 이런 사회적 흐름에 맞추어, 장애인 대상 성범죄의 위력 관계를 명확히 판시함과 동시에 AAC 등 정당한 편의를 제공하여 모든 피해자가 법정에서 자신의 피해를 증언할 수 있도록 보장해야 할 것이다. 부디 항소심 재판부에서 이런 문제점을 보완해 가해자인 색동원 원장 김씨가 저지른 죄에 합당한 처벌이 내려지기를 바란다.