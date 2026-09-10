'빛고을'에서 삶의 변화 촉발하는 글로벌 예술축제

큰사진보기 ▲제16회 광주비엔날레 본전시실 전경, 전시장 상단에 '인지 에비너(튀르키예 작가)' 단채널 비디오 〈국민체조〉(2013, HD 비디오·사운드, 3분 30초)가 보인다 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1전시실에 전시된 제주도 '용암석순' 제주돌문화공원제공. 여기서는 제주 화산암이 ‘가장 오래된 작가’가 된다 ⓒ 김형순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲재클린 키요미 고크(Jacqueline Kiyomi Gork)) I '어긋난 BPM(R로즈 변주곡)' 다채널, 투명 우레탄, 공기조형물, 송풍기, 아크릴 스틸, MIDI(제5전시실) 2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

[파빌리온 1] 몰타관 - 지중해와 빛고을을 잇는 '사이'

장소: 광주 남구 양림동 호랑가시나무 일대

큰사진보기 ▲양림동 호랑가시나무 입구 '몰타관' 취재를 위해 그곳으로 향하는 취재진 모습 ⓒ 김형순 관련사진보기

[파빌리온 2] 폴란드관 - 비극의 역사를 건너는 치유 과정 '통과의례'

장소 : 이이남 스튜디오

큰사진보기 ▲안나 자라드니(Anna Zaradny) I '의례의 유령들' 3부작. 폴란드 국가관 파빌리온 전시 늘 탁월했다 ⓒ 김형순 관련사진보기

[파빌리온 3] 오스트리아관 - 버려진 사물이 건네는 쓸모의 미학

장소: 은암미술관 2층

큰사진보기 ▲비르케 고름 I '저녁과 아침 그리고 밤' 2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

[파빌리온 4] 유네스코 창의도시 네트워크- 첨단 기술과 전통 문명의 접점

장소: G.MAP

큰사진보기 ▲오르한 마마도프(Orkhan Mammadov) I '미학을 구한다는 발상' 애니메이션 5채널 사운드 2019/2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 제16회 광주비엔날레 공식 웹사이트 https://www.gwangjubiennale.org/gb/index.do

제16회 광주비엔날레 파빌리온 웹사이트 https://www.gwangjubiennale.org/gb/exhibition/pavilion.do

제16회 광주비엔날레가 9월 4일 본전시 개막을 시작으로 11월 15일까지 72일간 열린다. 전 세계 22개국에서 43명(팀)의 작가가 참여해 300여 점의 다채로운 작품을 선보인다. 이번 비엔날레의 본전시 주제는 릴케의 시 '고대 아폴로의 토르소' 마지막 구절에서 가져온 '너는 네 삶을 바꿔야 한다'이다.개막식에서 호추니엔 예술감독과 큐레이터진(박가희, 최경화, 브라이언 쿠안 우드)은 이번 전시가 주목한 '변화'의 의미를 설명했다. 이들이 말하는 변화는 거창한 구호가 아니다. 무심히 스쳐 지나가는 일상의 실천과 돌봄이 차곡차곡 쌓여 만들어내는, 사소하지만 근본적인 변모다.호추니엔 예술감독은 관객이 작품 앞에 오래 머물며 호흡하도록 공간을 안배했다. 이는 단순한 규모 축소가 아니라 감상의 집중도를 높이기 위한 전략적 기획이다. 전시장은 삶과 일상을 아우르는 다섯 개의 풍경 즉 '분자와 나', '신체와 관계', '풍경과 배움', '우주와 변화', '공기와 발화'를 펼쳐 보이는 여정으로 구축되었다.전시실 1, 분자와 나. 가장 눈길을 끄는 것은 '제주돌문화공원'에서 온 오래된 '화산탄, 용암종유, 용암석순, 풍화혈' 같은 화산암들이다. 수천 년에 걸친 지질학적 분출과 침전의 흔적을 지닌 이 암석은 한 전시실에 머물지 않고 다른 전시장 곳곳에서도 재등장해 전시 전체를 관통하는 상징축이 된다. 용암처럼 요동쳐온 현대미술사 속에서 "진정한 변화란 뭔가"를 되묻게 하려는 기획자의 의도가 읽힌다.전시실 2, 신체와 관계. 광주에서 변화란 거대한 역사적 분기점에서만 일어난 건 아니다. 사소한 돌봄과 친밀함, 연대라는 일상적 실천 속에서도 이어진다. 광주 '오월어머니회' 21명이 4년에 걸쳐 완성한 322점의 그림이 벽면을 가득 메웠다. 전문적 미술 교육을 받은 적 없는 어머니들이 직접 붓을 쥐고 자신의 삶을 증언했다는 사실 자체가, 역사를 다시 쓴 하나의 변화다.전시실 3, 풍경과 배움. 사람이 땅을 가꾸면 풍경이 바뀌고, 배움을 축적하면 삶이 바뀐다. 권병준·박찬경의 협업인 <불림>은 대동 의식이 강한 이곳 광주·전남 시민들에게 버려진 고철을 수집하는 '쇠걸립'이라는 풍경을 통해 복원되었다. 이런 변화 속 차갑게 굳어 버린 쇳덩이가 울림 있는 소리로 거듭나게 하고, 그 소리가 다시 공동체를 이룬다. 목마를 때는 '허백련' 화백의 유산인 춘설차도 음미할 수 있다.전시실 4, 우주와 변화. 개인 신체의 미시적 변화에서 출발한 전시는 어둠 속 밤의 풍경과 영상, 지질적 매체를 거쳐 행성의 시간, 신화, 죽음과 환생이라는 장대한 스케일로 나아간다. 개인의 몸에서 우주의 시간으로 이어지는 리듬이 생성된다. 선조의 기억과 미래의 상상이 맞물리며 관객을 인간 경계를 넘어선 광활한 우주로 이끈다. 처음 본 화산암이 여기서도 등장해 또다시 변화가 시작된다.전시실 5, 공기와 발화. 관객 누구에게나 무료로 개방되는 열린 공간이다. 재클린 키요미 고크의 설치작품 <어긋난 BPM(R로즈 변주곡)>을 만날 수 있다. 기계 장치와 송풍기 구조물에 섬세한 사운드아트가 결합되어, 관객이 공기의 진동과 흐름을 몸으로 체감하도록 이끈다.호추니엔 감독은 "변화는 단 한 번의 극적인 사건으로만 완성되는 것이 아니라, 매일의 반복과 축적 속에서 깊은 흔적을 남긴다"라며 "작품을 빠르게 훑고 지나가기보다 작가들이 수십 년 간 이어온 치열한 실천의 산물을 응시하면서, 관객 각자가 자신의 삶과 주변의 관계망을 새롭게 조망하길 바란다"라고 강조했다.본전시가 문을 연 이튿날인 5일, 양림동 일대의 국가관(파빌리온) 투어에 나섰다. 본전시와는 별개로 운영되는 이 프로그램에는 총 26개 국가가 참여해, 27개 거점 공간을 예술 플랫폼으로 탈바꿈시켰다. '2026 양림권역 투어'에서 본 전시장 중 인상 깊은 네 곳만 소개한다.이번 전시는 지중해의 유서 깊은 섬나라 '몰타'가 아시아 예술의 거점인 광주비엔날레 국가관에 처음 참여했다는 점에서 의미가 깊다. '몰타예술위원회'의 공식 커미션으로 성사되었다.'문현정' 큐레이터의 기획, 총괄 매니저 '토니 아타드' 등 협업으로 성사되었다. 주제는 'BEJN(몰타어, 사이(In-between)'이다. 지리적으로 멀리 떨어진 두 문화의 역사와 장소, 경계를 넘는 경험을 설치·문학(시)·사운드·VR 등 다양한 미디어로 구현했다.제1관 '아트폴리곤'에서는 몰타 현대미술의 거장이자 발레타 컨템포러리 설립자인 '노버트 프란시스 아타드'가 대형 작업을 선보인다. 몰타 전통 축제 장식(festa)의 조형 언어와 한국 전통의 오방색을 감각적으로 결합해 두 문화권의 닮은 점과 차이점을 드러낸다.제2관 '글래스폴리곤'에서는 '알렉산드라·줄리앙 비네' 2인조의 대형 설치작 <로프 템플>이 눈길을 끈다. 액을 막고 신성한 구역을 구분하는 한국의 전통 '금줄'과, 해양 국가 몰타의 종교 행렬 및 항해에 쓰이는 '밧줄' 문화를 엮었다. 관객은 양국 시인이 공동 집필한 <시선집>을 읽으며 문학과 제의가 하나로 어우러지는 경험을 하게 되었다.폴란드 파빌리온은 '통과의례'라는 주제 아래 역사적 상처와 치유의 문제를 인류학적으로 고찰했다. 20세기 전쟁과 전체주의의 침탈로 찢겼던 폴란드의 역사적 상흔을, 광주의 5·18 민주주의 운동이 남긴 트라우마와 연결했다. 한국 전통 샤머니즘과 '불화'의 세계를 현대미술로 재해석해 온 박생광, 이수경 등의 작품도 선보였다. 그렇게 동서양의 영적 대화를 끌어냈다.전시의 정점은 실험 작곡가이자 사운드 작가인 '안나 자라드니'의 <의례의 유령들> 3부작 퍼포먼스다. 한국 관객에게는 씻김굿을 연상시키는 이 작업은 억울하게 희생된 영혼을 위로하는 장엄한 진혼곡 형식이다.작가는 특정 음향 주파수로 공간 전체를 미세하게 진동시키며 공감각적 안무를 펼친다. 거울 방과 한지에 투사되는 영상, 날카롭고도 종교적인 사운드는 '고통의 심연(katabasis: 지하 세계로 하강)'을 온몸으로 통과해야만 진정한 화해와 회복에 다다를 수 있음을 역설한다.이 파빌리온에서는 조각가 '비르케 고름'의 장소 특정적 작업이 소개된다. 제목은 <저녁과 아침 그리고 밤>이다. 이 작가는 독일 함부르크 출신으로 빈에서 활동한다. 일상에서 쉽게 버려지는 물질의 생애 주기와 순환, 보이지 않는 가사 노동의 가치를 끌어올린다.작가는 전시장 전체를 거대한 '다락방'으로 탈바꿈시켰다. 금속 프레임으로 낮은 지붕의 골격을 세우고, 그 위에 삼베와 마대, 낡은 천 등 거친 질감의 직물을 겹겹이 얹어 관객은 이 구조 속에서 다락 특유의 밀폐감과 고립감을 체감하게 된다. 뭔가 사유하게 한다.조각의 내부는 작가가 '빈'에서 가져온 물품과, 광주에서 수거한 플라스틱 용기·폐기물로 채워져 있다. 먼지 쌓인 채 방치된 다락방 물건은 실은 저마다 생명력과 기억을 간직하고 있다. 다만 사회적으로 쓸모없는 잔해로 보이나 작가는 이를 예술적 오브제로 부활시켰다. 이런 광경은 장자(莊子)의 '무용지용(無用之用)', 즉 '쓸모없음의 쓸모'라는 말을 연상시킨다.'광주미디어아트플랫폼(G.MAP)'에서 열린 이 전시명은 '세계문화 풍경화: 도시의 그 어떤 것도 사라지지 않았다'이다. 단일 국가관이 아니라, 유네스코 미디어아트 창의도시 10여 곳이 연대해 꾸린 파빌리온 협의체 전시다. '강이연, 김한결, 이이남' 등 국내 미디어 작가들과 해외 작가 7명이 참여해 뉴미디어아트의 또 다른 지평을 넓혔다.특히 백남준의 계승자라 할 만한 아제르바이잔 출신 '오르한 마마도프'의 작업도 압도적이다. 그는 자신의 고향과 중동의 문화유산인 전통 카펫 직조 문양 데이터 수십만 점을 수집한 뒤, 인공지능(AI) 머신러닝 알고리즘을 통해 디지털 카펫 패턴을 실시간으로 직조했다.오늘날 비엔날레가 세계 곳곳에서 끊임없이 열린다. 왜일까? 비엔날레는 단순히 이름난 거장들의 최신작을 전시하고 감상하는 자리가 아니다. 동시대 예술가들이 예리하게 포착한 글로벌 논란을 관객과 공유하고, 전쟁과 난민, 기후 위기, 젠더, 인공지능, 생태 파괴 등 인류가 마주한 문제를 고민하고 해결해 보려는 공론장에 가깝다.예술의 힘으로 당장 세상을 바꿀 수는 없지만, 우리가 작품을 감상하면서 시각과 생각을 바꿀 수 있다면 그것도 작은 변화이고 그것이 축적되면 우리 삶과 사회가 바뀔 수도 있다. 이번 비엔날레가 오늘 우리에게 '너는 네 삶을 바꿔야 한다'고 조용히, 그러나 단호하게 말하는 이유이리라.