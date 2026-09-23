이토록 설레는 명절이라니, 기분이 참 이상합니다

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큰사진보기 ▲한국 반도체 산업이 막 시작되던 당시, 각 지방의 청년들이 기흥에 모여 함께 일했습니다. ⓒ 이봉렬 관련사진보기

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큰사진보기 ▲싱가포르에 사는 한국인들끼리 명절에 한복을 입고 모여서 타향살이의 외로움을 달래곤 했습니다. ⓒ 이봉렬 관련사진보기

고향이 부산입니다. 태어나 고등학교를 졸업할 때까지 단 한 번도 부산을 떠난 적이 없었죠. 그러다 고3 무렵 OO전자에 취직이 되면서 처음으로 고향을 떠나 경기도 용인 기흥에 둥지를 틀게 되었습니다.지금이야 기흥이 수도권의 어엿한 자치구이자 반도체의 메카로 불리지만, 당시만 해도 기흥읍이었고 이름을 이야기 해도 아는 사람이 드물 정도로 오지에 가까웠습니다. 회사 정문만 나서면 사방이 논밭이었던 터라 직원들 대다수는 기숙사 생활을 했습니다.가장 가까운 번화가가 수원이라, 부서 회식이라도 있는 날엔 회사 버스를 타고 수원까지 나갔다가 다시 기숙사로 돌아오곤 했습니다.당시 기흥 공장에는 유독 지방 출신 직원들이 많았습니다. 특히 장비나 생산 관리를 담당하는 현장 직원들은 열에 아홉이 지방 출신이었다고 해도 과언이 아니었죠. 재미있었던 점은 남녀 사원의 출신 지역이 묘하게 나뉘어 있었다는 것입니다. 남자는 주로 경상도 출신이 많았고, 여자는 전라도 출신이 대부분이었습니다.이런 지역 분포는 명절 때만 되면 두 눈으로 확연히 확인할 수 있었습니다. 타향살이하는 직원들이 워낙 많아 명절이면 회사 차원에서 귀향 버스를 여러 대 내주었는데, 남녀 출신지가 뚜렷이 구분되다 보니 경상도행 버스는 온통 시커먼 남자들만 타고, 전라도행 버스는 화사한 여사원들로만 가득 찬 진풍경이 벌어졌습니다.같은 일터에 영호남의 남녀 사원들이 함께 근무하다 보니 자연스레 눈이 맞고 가정을 꾸리는 경우가 참 많았습니다. 회사가 의도한 바는 아니었겠지만, 결과적으로는 영호남 화합에 지대한 공헌을 한 셈이지요. 저 역시 부산 남자이고 아내는 전주 여자인데 직장 덕분에 수원에서 만나 부부의 연을 맺었으니까요.반도체 팹은 1년 365일 쉴 틈 없이 돌아가야 하기에 명절에도 누군가는 남아 라인을 지켜야 합니다. 그럴 때면 다행히 집이 가까운 수도권 출신 동료들이 배려해서 당직을 맡아 주었고, 1년에 한두 번 고향 가는 게 전부인 지방 출신들은 회사 버스에 오르는 것이 나름의 불문율이었습니다. 버스 옆면에 'OO전자 사원 귀향 버스'라는 현수막을 큼지막하게 붙이고 부산으로 향하던 때이기도 했지요.그로부터 어느덧 10년의 세월이 흘러, 저는 부천에 있는 한 회사로 직장을 옮겼습니다. 회사가 도심에 있기도 했고, 지방 출신 사원 비율도 예전 같지 않아 명절 귀향 버스 같은 건 없었습니다. 그래서 명절이면 어쩔 수 없이 고속버스를 타야만 했습니다.당시엔 자가용도 없었고, 기차표를 구하려면 정해진 날짜에 기차역 창구에 직접 나가 기약 없는 줄을 서야 했습니다. 표를 사겠다고 전날 밤부터 역 광장에 돗자리를 펴고 밤을 새우는 사람들도 있었지만, 솔직히 저는 그렇게까지 할 엄두가 나지 않았습니다. 비행기 역시 편수도 적고 없이 살던 형편에 가격도 만만치 않아 처음부터 선택지 밖이었습니다.그러던 어느 추석날이었습니다. 여느 때처럼 고속버스를 타고 부산으로 향하는데, 하필 억수 같은 폭우가 쏟아져 도로 곳곳이 침수되고 전국이 주차장으로 변해버렸습니다. 가장 큰 문제는 제 품에 돌도 채 지나지 않은 갓난 딸아이가 있었다는 겁니다. 빗속에 버스는 옴짝달싹 못 하고, 설상가상으로 분유를 타기 위해 보온병에 담아온 따뜻한 물마저 바닥이 났습니다.배가 고프다며 우는 딸을 안고 언제 도착할지 모르는 휴게소만 애타게 기다리며 발을 동동 굴렀습니다. 천만다행으로 버스에 계시던 다른 승객분께 물을 조금 얻어 급한 불을 껐고, 한참 뒤에 도착한 휴게소에서 물을 채우고 분유도 한 통 사며 간신히 위기를 넘겼습니다. 그날 부천에서 부산 터미널까지 무려 14시간이 넘게 걸렸던 끔찍한 기억은 아직도 생생합니다.그날의 악몽 이후로 명절이 다가오면 명절 앞뒤로 개인 휴가를 붙여 남들보다 일찍 내려가고 늦게 올라오는 수를 써보기도 했습니다. 하지만 그렇게 하는 사람들이 많아 꽉 막힌 도로는 별반 다를 게 없었죠.어느새 제게 명절은 고향에 간다는 기쁨보다 '이번엔 또 어떻게 내려가나' 하는 큰 숙제이자 골칫거리가 되어버렸습니다. 요즘이야 명절 전후로 유연하게 인사를 드린다지만, 당시만 해도 "차례 지낼 때 장남이 빠져선 안 된다"는 부모님의 굳건한 고집 때문에 고향에 안 갈 방법도 없었습니다.명절만 되면 길 위에서 대부분의 시간을 보내고 파김치가 되어 다시 회사에 출근하는 저와 달리 사흘에서 닷새까지 이어지는 연휴를 여유 있게 즐겼다고 자랑하는 서울 친구들이 부럽기도 하고 얄밉기도 하고 그랬습니다.그 지루하고 고통스러운 명절 스트레스를 단번에 끝내준 건 새로 뚫린 고속도로도, KTX도 아니었습니다. 바로 명절이 없는 나라로 떠나는 것이었죠. 물론 그것이 주된 목적은 아니었지만, 2006년 저희 가족은 직장을 찾아 싱가포르로 이민을 떠나게 된 후 명절 스트레스와도 이별했습니다.싱가포르는 중국계가 다수이긴 해도 다민족 국가이다 보니 특정 민족만의 명절을 국가 공휴일로 지정하지 않습니다. 각 종교의 기념일이나 독립기념일처럼 국민 모두가 함께 즐길 수 있는 날만 공휴일이 됩니다. 새해 첫날은 쉬어도 설날은 평일이고, 크리스마스나 부처님 오신 날, 이슬람의 명절은 쉬면서도 추석은 공휴일이 아닙니다. 당연히 특정 명절이라고 온 국민이 한꺼번에 대이동을 하는 일은 없습니다.대신 같은 동네에 사는 중국계 이웃들은 우리의 추석 즈음이 되면 중추절이라며 친지들을 방문하고 월병을 나누곤 합니다. 이민 첫해, 옆집 이웃이 건넨 월병을 맛본 저희 가족은 다음 해 추석엔 한국 떡집에서 송편을 맞춰 이웃들에게 나눠주며 나름의 명절 기분을 냈습니다. 이민 초창기엔 한인들끼리 삼삼오오 모여 음식을 나누고 아이들에게 한복을 입혀 고향의 정을 달래기도 했지요. 하지만 시간이 흐르고 아이들이 훌쩍 커버리자 그런 소박한 모임들마저 하나둘 사라졌습니다.싱가포르에 살면서 1년에 한두 번 부모님을 뵈러 한국에 나갈 때면, 비행기 값도 비싸고 길에 버리는 시간이 아깝다는 핑계로 명절 시즌은 일부러 피했습니다. 장남이 타국에서 20년 넘게 생활하는 동안, 부모님의 차례상도 점점 간소해지더니 두 분 모두 여든을 넘기시며 몸이 예전 같지 않다며 아예 차례를 생략하게 됐습니다. 덕분에 동생들도 각자 형편에 맞게 편한 날짜에 부모님을 찾아뵙는 것이 자연스러운 일상이 되었습니다.지난 3월 말, 20년간의 싱가포르 직장 생활을 갈무리하고 짐을 꾸려 한국으로 영구 귀국했습니다. 이번 추석은 한국에 돌아와서 맞는 첫 명절이자, 싱가포르로 떠난 지 무려 20년 만에 고향에서 보내는 뜻깊은 추석입니다.제가 외국에 있는 동안 부모님은 고향 부산을 떠나 경남 진주로 거처를 옮기셨습니다. 이제는 시간에 쫓겨 분유를 타 먹여야 할 갓난아기도 없으니 차가 좀 막혀도 느긋하게 버틸 만도 하겠지만, 과거 도로 위에 갇혀 진땀을 뺐던 기억이 워낙 강렬해 고속버스는 일찌감치 포기했습니다. 밤새 줄을 서던 옛날과 달리 요즘은 휴대폰 터치 몇 번이면 표를 사는 세상이 되었음에도, 며칠 전 예매를 시도한 명절 기차표는 여전히 저희 부부의 차례가 오기도 전에 매진이더군요.대신 김포에서 사천으로 가는 비행기표를 구했습니다. 이제는 은퇴자의 여유가 있으니 남들보다 일찍 내려갔다가 연휴를 넘겨 천천히 올라오는 일정을 잡아 예매에 성공한 것입니다. 싱가포르로 떠나기 전만 해도 비행기는 언감생심이었는데, 이제는 1년에 두어 번쯤은 별 부담없이 감당할 수 있는 시대가 된 것도 격세지감입니다.한국에 돌아온 뒤 거의 매달 부모님을 찾아뵙고 있지만, 명절이라는 이름표를 달고 친척들까지 모두 한자리에 모이는 건 또 다른 의미로 다가옵니다. 예전에는 꽉 막힌 고속도로가 무서워 명절 귀향길이 고역이었고, 이민 생활 중에는 그 스트레스가 없다는 사실이 마냥 홀가분했는데 참 이상합니다. 20년 만에 맞는 한국에서의 추석을 앞두고 벌써부터 마음이 설레고 있으니까요.고향이란 그런 곳인가 봅니다. 멀리 돌고 돌아 결국은 다시 찾게 되는, 생각만 해도 정겨운 영원하고도 따뜻한 안식처. 20년 만의 이번 추석, 저는 그 그리운 고향으로 갑니다.