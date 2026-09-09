가을의 초입, 한국의 산지정원에서 깨달음을 묻는다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲봉정사푸른 하늘을 이고 있는 봉정사 경내 풍경. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수련부처님의 가르침을 상징하는 연꽃에서 깨달음의 길을 걷고자 한다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲일주문봉정사 일주문. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲적송봉정사 입구 매표소에서 일주문까지 이어지는 적송 숲길. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲노랑상사화사찰 주변에서 피어나는 '화엽불상견(花葉不相見)’이라는 이름을 가진 상사화. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전봉정사 대웅전 불상과 보살상. ⓒ 정도길 관련사진보기

"As I visit the Pongjong temple in the peaceful mountains, I feel the beauty of a Korean spring day. April 21, 1999 Her Majesty Queen Elizabeth Ⅱ"

큰사진보기 ▲방명록1999년 4월 21일, 영국 여왕 엘리자베스 2세가 봉정사를 찾아 방명록에 기록을 남겼다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲극락전국보 제15호로 지정된 봉정사 극락전. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲영산암봉정사에서 동쪽 약 100미터 지점에 영산암이 자리하고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲빗장마음의 빗장을 풀고 진정한 자유를 느끼고 싶다. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 정도길 시민기자의 개인 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.