멜버른 평화의 소녀상, 왜 다시 표결대에 올랐나

큰사진보기 ▲2019년 11월 멜버른 한인회관에 평화의 소녀상을 설치하기 위해 멜버른 평화의 소녀상 건립추진위원회 관계자들이 포장을 벗기고 있다 ⓒ 조춘제 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빅토리아주 한인회가 공고한 2026년 임시총회 안내문. 제1호 안건으로 '평화의 소녀상 계속 설치 여부 및 정치적 중립성'이 올라 있다. 임시총회는 오는 10월 17일 열린다. ⓒ 빅토리아 한인회 관련사진보기

큰사진보기 ▲멜버른 한인회관 앞 평화의 소녀상. 2019년 설치된 이 소녀상의 계속 설치·유지 여부가 오는 10월 17일 빅토리아주 한인회 임시총회에서 심의·의결될 예정이다. ⓒ 김진영 제공 관련사진보기

호주 멜버른 한인회관 앞에 7년째 서 있는 평화의 소녀상이 빅토리아주 한인회(이하 한인회) 총회의 판단을 다시 받는다.2019년 8월 31일, 한인회는 임시총회에서 '소녀상 설치 동의의 건'을 의결했다. 소녀상을 한인회관 부지에 설치하는 안에 참석 회원 25명 전원이 찬성했다. 당시 건립 취지는 반전과 평화, 인권이었다. 그런데 오는 10월 17일, 한인회는 다시 임시총회를 연다. 제1호 안건은 '평화의 소녀상 계속 설치 여부 및 정치적 중립성'이다. 소녀상을 지금 자리에 계속 둘지를 회원들이 심의·의결한다.한인회는 이미 철거를 결정해 놓은 것은 아니라고 선을 그었다. 다만 총회 결과에 따라 소녀상이 이전되거나 철거될 가능성은 열려 있다고 밝혔다. 7년 전에는 '세울 것인가'를 물었다. 이제는 '계속 둘 것인가'를 묻는다. 그 사이 무슨 일이 있었던 걸까.2019년 11월 14일 작성된 '멜번 소녀상 건립위원회 회의록'에는 멜버른에 평화의 소녀상이 들어서게 된 과정이 남아 있다.조춘제 당시 멜번 평화의 소녀상 건립추진위원장은 호주 정부와 접촉하는 과정에서 개인 소유 부지에는 소녀상을 세울 수 있다는 답을 받은 뒤, 한인회관에 소녀상을 세우게 됐다고 설명했다. 오영열 당시 한인회 자문위원은 멜버른에서 자라는 아이들에게 소녀상을 직접 보여주고 역사관을 심어주는 계기가 되기를 바란다고 말했다.한인회 총회 절차도 거쳤다. 2019년 8월 31일 열린 한인회 임시총회에서 참석 회원 25명 전원이 한인회관 부지에 소녀상을 설치하는 안건에 찬성했다. 같은 해 11월 14일에는 화성시, 화성시 평화의 소녀상 건립추진위원회, 멜번 평화의 소녀상 건립위원회가 '평화의 소녀상 건립 및 관리 양해각서(MOU)'를 체결했다. 한인회는 이 양해각서의 서명 당사자에는 포함되지 않았다.조춘제 전 위원장은 당시 한인회가 소녀상 건립을 직접 주도하는 데 부담을 느껴 별도의 건립위원회를 구성했고, 이에 따라 건립위원회가 MOU 당사자로 참여했다고 설명했다.양해각서에는 소녀상 공동 건립과 기증, 부지 제공뿐 아니라 관리 담당자를 지정하고 정기적으로 유지·관리 상황을 알리도록 하는 내용, 파손과 복구가 필요할 경우 당사자들이 협력한다는 내용이 담겼다. 양해각서에는 '임시 설치'라는 표현도, 몇 년 동안만 설치한다는 기간도, 일정 시점에 철거하거나 이전한다는 조건도 없다.소녀상 존치 문제가 공개적으로 불거진 것은 지난 8월 29일 정기총회였다. 이창석 한인회장은 이날 두 차례에 걸쳐 '2019년에 임시 설치된 소녀상'이라고 표현했다. 이어 소녀상의 '최종 처리 계획'과 '실질적인 대책'을 언급하며 관련 임시총회 개최를 제안했다.이틀 뒤 공고된 임시총회 제1호 안건에는 '평화의 소녀상 계속 설치 여부 및 정치적 중립성'이라는 제목과 함께 "소녀상의 계속 설치·유지 여부를 심의·의결합니다"라는 문구가 들어갔다.이에 멜번 평화의 소녀상 연대는 '임시 설치'라는 표현의 근거를 요구했다(기자주: 멜번 평화의 소녀상 건립위원회는 소녀상 건립 이후 '멜번 평화의 소녀상 연대(이하 멜소연)'으로 이름을 바꿔 활동을 이어왔다).2019년 건립을 주도한 당시 조춘제 위원장은 "임시 설치나 영구 설치라는 문구는 없었다"고 말했다. 그는 당시 한인회 임시총회에서 한인회관 내 소녀상 설치를 승인받았으며, 별도의 부지 사용 계약이나 설치기간을 정한 합의는 없었다고 설명했다.한인회도 서면답변에서 2019년 8월 31일 임시총회 회의록에는 '임시 설치'라는 표현이 없으며 설치기간이나 철거·이전 조건도 명시돼 있지 않다고 답했다. 그렇다면 이 회장은 무엇을 근거로 '임시 설치'라고 표현했을까.한인회는 먼저 2024년 평화의 소녀상과 중국 소녀상의 한인회관 병립 문제를 다룬 공청회에서 향후 적절한 장소가 마련되면 기존 소녀상을 이전하는 방안이 논의 됐다고 밝혔다. 또 당시 참석자들의 기억에 따르면 조춘제 전 위원장도 '임시 설치'와 관련한 취지의 발언을 했다고 설명했다.한인회는 2025년 조 전 위원장과의 대화에서도 2019년 한인회관 설치가 임시 설치였다는 취지의 설명이 있었다고 밝혔다. 다만 한인회는 2024년 조 전 위원장의 정확한 발언은 당시 회의록이나 녹취·영상과 대조해 확인할 필요가 있다고 덧붙였다.그러나 조 전 위원장의 설명은 다르다. 조 전 위원장은 "2024년 공청회 당시 '임시 설치'는 기존 평화의 소녀상을 가리킨 것이 아니라, 새로 추진하던 중국·호주 소녀상을 한인회관에 임시로 병립한 뒤 향후 공공장소가 마련되면 세 소녀상을 함께 이전하자는 구상이었다"고 말했다. 이어 "2025년 대화에서 '임시 설치'라는 표현이 나왔다면 역시 같은 의미였으며, 기존 평화의 소녀상을 임시로 설치했다는 취지로 말한 적은 없다"고 밝혔다.조 전 위원장은 공공장소 이전을 추진해온 이유에 대해, 소녀상을 한인사회 안에 머무르게 하기보다 호주 사회에 반전·평화의 의미를 알리는 상징으로 세우는 것이 중요했기 때문이라고 설명했다.한인회 역시 당시 총회에서 설치가 만장일치로 승인됐고, 회의록에는 설치기간이나 철거·이전 조건이 없다는 데는 이견이 없다. 다만 설치기간이나 이전 조건이 적혀 있지 않다는 이유만으로 현 위치에 영구적이고 변경 불가능하게 존치하기로 의결했다고 단정할 근거는 없다는 입장이다.그렇다면 왜 7년이 지난 지금 다시 소녀상의 '계속 설치 여부'를 묻는 것일까. 한인회 측은 '소녀상 자체'보다 그동안의 관리와 책임에 초점이 맞춰져 있다는 입장이다. 유훈 한인회 재무부장은 기자와의 통화에서 "이번 논의의 핵심은 철거 자체보다 멜소연의 역할과 책임에 있다"고 설명했다.이번 임시총회의 핵심은 소녀상의 역사적 의미에 대한 찬반이 아니라, 약 7년간 소녀상을 관리·대표해 온 멜소연의 관리 책임과 활동, 2019년 합의사항의 이행 여부, 정치·사회운동단체와의 관계 등이 한인회의 독립성과 정치적 중립성에 어떤 영향을 미치는지 회원들이 확인하는 데 있다고 설명했다. 한인회는 소녀상 자체의 역사적 의미와 이를 관리하는 단체의 정치적 성격은 구분해야 한다는 입장이다.특히 한인회는 멜소연에 MOU상 관리·유지·보고 의무 이행 내역과 역사교육·기림·평화·인권 관련 활동 자료 등을 자발적으로 공개해 달라고 요청하고 있다. 한인회는 정관이 총회를 최고 의결기관으로 규정하고 있는 만큼, 지난 7년간의 관리·운영 경과와 현재 상황을 토대로 앞으로도 한인회관 부지에 소녀상을 계속 둘 것인지 회원들이 다시 판단할 수 있다는 입장이다.김배이 멜소연 위원장은 기자와의 통화에서 8월 29일 정기총회 이전까지 한인회로부터 기존 소녀상의 '임시 설치'나 철거·이전 문제를 공식적으로 제기 받은 적이 있느냐는 질문에 "공식적으로는 한 번도 없다"고 답했다. 멜소연 측은 중국 소녀상 추진 과정에서 한인회 및 교민사회와의 소통에 혼선이 있었다는 지적 자체를 부정하지는 않았다.다만 멜소연은 중국 소녀상 논의나 단체의 관리·소통에 문제가 있다면 해당 사안을 별도로 확인해야 하며, 이를 2019년 정식 절차를 거쳐 설치된 기존 평화의 소녀상의 계속 설치 여부와 연결해 표결하는 것은 적절하지 않다는 입장이다. 멜소연 측은 관련 근거가 충분히 공개되고 당사자에게 설명할 기회가 주어질 때까지 제1호 안건을 철회하거나 심의·의결을 보류해 달라고 요구하고 있다.김배이 멜소연 위원장은 "동상이라고 하는 거는 되게 정적인 조형물이지만 그 조형물이 이끌어내고 있는 힘이 있다"며 소녀상이 단순히 그 자리에 놓여 있는 조형물만은 아니라고 말했다.김 위원장은 사람들이 소녀상 옆에 앉아 사진을 찍고, 아이들이 찾아오고, 겨울이면 누군가 모자와 목도리를 씌워주는 모습을 이야기했다. 멜소연은 앞으로도 소녀상이 지닌 역사와 평화·인권의 가치를 알리는 활동을 계속하겠다는 입장이다.분명한 것은 2019년 공식 회의록에는 '임시 설치'라는 표현도, 설치기간이나 철거·이전 조건도 없다는 점이다. 동시에 한인회는 당시 현 위치를 영구적인 최종 장소로 확정한 것도 아니었다며 현재 회원들이 다시 판단할 수 있다는 입장이다.한인회는 관련 자료와 설명을 회원들에게 공개한 뒤 최종 판단을 받겠다는 입장이다. 멜소연은 관리단체를 둘러싼 문제와 기존 소녀상의 존치는 분리해야 한다며 안건 철회 또는 심의 보류를 요구하고 있다.오는 10월 17일, 회원들은 7년 전 만장일치로 설치를 결정했던 소녀상을 지금 자리에 계속 둘 것인지 다시 판단하게 됐다.