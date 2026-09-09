인천시설공단, '도둑게 무단 채집' 금지 조치

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영종도 씨사이드파크 송산유수지 일대에서 도둑게(일명 스마일게) 무단 채집 논란이 커진 가운데, 관리 당국이 해당 구역의 임시 폐쇄와 채집 금지 조치에 나섰다.
기자는 지난 6일 보도를 통해 해당 문제를 공론화하며 지역 주민들의 우려를 전한 바 있다. 보도 이후 문제의 심각성이 영종지역 전반에 빠르게 확산되었고, 마침내 공원 관리 주체인 인천시설공단이 공식적인 대응에 착수했다(관련기사 : SNS 유행에 수난 당하는 영종도 '스마일게'
https://omn.kr/2jocj).
인천시설공단(이사장 김재보)은 최근 SNS를 통해 영종도 '스마일게' 포획 영상과 방법이 무분별하게 공유됨에 따라, 서식지 훼손 예방과 생태계 보호를 위해 송산 구역 유수지 입구를 임시 폐쇄하고 채집 활동 자제를 당부하는 보도자료를 배포했다.
공단 측은 "최근 SNS를 통해 '스마일게'로 불리는 도둑게를 직접 잡는 콘텐츠가 확산되면서 영종도를 찾는 방문객이 급증했"다면서 "특히 영종도는 멸종위기 야생생물인 '흰발농게'를 비롯한 다양한 갯벌 생물이 서식하고 있어 생태계 훼손 우려가 더욱 큰 상황"이라고 밝혔다.
이어 "관련 법령에 따라 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 생물을 포획·훼손할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다"면서 "공원 내 서식하는 동물을 허가 없이 포획하거나 학대하는 경우 10만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있다"고 알렸다.
공단은 "송산 구역 유수지 입구를 임시 폐쇄하고 야생생물 포획 및 서식지 훼손 행위를 삼갈 것"을 당부하는 한편, "추후 상황이 안정되면 유수지 출입을 재개할 방침"이라고 밝히며 시민들에게 협조를 요청했다.
공단의 발표와 조치에 발맞춰 지역 주민들 사이에서도 자발적인 반성과 자정의 움직임이 나타나고 있다. 일부 온라인 커뮤니티나 SNS상에 무분별한 채집을 미화하는 글이 올라오자, 지역 주민들이 직접 나서서 "이러면 안 된다"며 비판의 목소리를 높였고, 일부 게시물은 자발적으로 삭제되기도 했다.
또한 영종봉사단원들은 지난 8일 저녁 무렵 직접 현장 시찰에 나섰다. 비록 아직 눈에 띄는 안내 포스터나 주의사항 게시글 등이 완벽하게 부착된 것은 확인하지 못했으나, 봉사단원들은 시설공단과 구청의 후속 조치를 예의주시하는 한편, 생태계 보호를 위한 감시를 이어가겠다고 밝혔다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 복지투데이에도 실립니다.