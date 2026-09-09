인천시설공단, '도둑게 무단 채집' 금지 조치

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큰사진보기 ▲'스마일 게' 와 공생하는 멸종위기종' 흰발농게'. '알락꼬리마도요' 서식지 안내문각지역에서 온사람들이 '스마일 게'를 잡는 지역은 세계적으로 멸종위기종이 살고 있는 천연 갯벌이다. 이 게시글만 잘 읽어보아도 주의를 해서 산책을 해야 하는데 사람들은 이곳 갯벌을 마구 훼손한다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲감시하는 시민단체보통연세가 있는 분들이 주축이되는 영종봉사단 회원들이 감시에 소흘하지 말자며 이날도 모였다. 자연의 소중함을 주민모두가 함께 지키자는 의지가 시설공단과 구청의 후속조치를 이끌어내었다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 복지투데이에도 실립니다.